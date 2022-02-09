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https://arabic.sputniknews.com/20220209/النهضة-التونسية-تحمل-الرئيس-قيس-سعيد-مسؤولية-سلامة-الغنوشي-الجسدية-1058273840.html
"النهضة التونسية" تحمل الرئيس قيس سعيد مسؤولية سلامة الغنوشي الجسدية
"النهضة التونسية" تحمل الرئيس قيس سعيد مسؤولية سلامة الغنوشي الجسدية
وصف رئيس كتلة حركة "النهضة" التونسية، عماد الخميري، الاتهامات التي وجهت للحركة مؤخرا من قبل هيئة الدفاع التونسية في قضية مقتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بشأن... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T17:29+0000
2022-02-09T17:29+0000
العالم العربي
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واعتبر الخميري في مؤتمر صحفي أجراه، اليوم الأربعاء، أن "اتهام النهضة بامتلاك جهاز سريّ أمر مضحك. لو كان للنهضة جهاز سريّ لما نجح الانقلاب".وحمّل الخميري مسؤولية الأحداث للرئيس التونسي قيس سعيد، مشير إلى أن، رئيس مجلس الشعب السابق، راشد الغنوشي، قد تقدّم بطلب توفير الحماية له ولكلّ أنصار حركة "النهضة".وبين الخميري أن طلب الغنوشي لم يلق تجاوبا من قبل السلطات التونسية، وقال: "كلّ محاولة للبناء على هذه الندوة بضرب القضاء والتمهيد لحلّ الأحزاب وأوّلها حركة النهضة".عبّر الخميري عن رفض حركة "النهضة" وضع الرئيس التونسي قيس سعيّد، يده على القضاء، وقال: "نرفض رفضا تاما توظيف الإعلام العمومي (الحكومي) وتوجهنا بدعوة للتلفزة العمومية لتغطية الندوة الصحفية"، بحسب راديو "موزاييك" التونسي.وحمّلت الحركة التونسية، كلّ من الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ما وصفته بـ"مسؤولية السلامة الجسدية لراشد الغنوشي وكلّ أنصار حركة النهضة ومقراتها".
https://arabic.sputniknews.com/20220208/النهضة-التونسية-تصدر-بيانا-شديد-اللهجة-بشأن-قرار-الرئيس-قيس-سعيد-حل-المجلس-الأعلى-للقضاء-1058165490.html
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العالم العربي

"النهضة التونسية" تحمل الرئيس قيس سعيد مسؤولية سلامة الغنوشي الجسدية

17:29 GMT 09.02.2022
© AP Photo / Hassene Dridiرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
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وصف رئيس كتلة حركة "النهضة" التونسية، عماد الخميري، الاتهامات التي وجهت للحركة مؤخرا من قبل هيئة الدفاع التونسية في قضية مقتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بشأن امتلاك الحركة جهازا سريا بـ"الأمر المضحك".
واعتبر الخميري في مؤتمر صحفي أجراه، اليوم الأربعاء، أن "اتهام النهضة بامتلاك جهاز سريّ أمر مضحك. لو كان للنهضة جهاز سريّ لما نجح الانقلاب".
وحمّل الخميري مسؤولية الأحداث للرئيس التونسي قيس سعيد، مشير إلى أن، رئيس مجلس الشعب السابق، راشد الغنوشي، قد تقدّم بطلب توفير الحماية له ولكلّ أنصار حركة "النهضة".
تونس: تباين المواقف صلب حركة النهضة حول مرشحها للانتخابات الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
النهضة التونسية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء
أمس, 06:10 GMT
وبين الخميري أن طلب الغنوشي لم يلق تجاوبا من قبل السلطات التونسية، وقال: "كلّ محاولة للبناء على هذه الندوة بضرب القضاء والتمهيد لحلّ الأحزاب وأوّلها حركة النهضة".
عبّر الخميري عن رفض حركة "النهضة" وضع الرئيس التونسي قيس سعيّد، يده على القضاء، وقال: "نرفض رفضا تاما توظيف الإعلام العمومي (الحكومي) وتوجهنا بدعوة للتلفزة العمومية لتغطية الندوة الصحفية"، بحسب راديو "موزاييك" التونسي.
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
عبير موسي: قرار قيس سعيد الأخير ينقلنا إلى دولة الخلافة وجمع السلطات
7 فبراير, 12:23 GMT
وحمّلت الحركة التونسية، كلّ من الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ما وصفته بـ"مسؤولية السلامة الجسدية لراشد الغنوشي وكلّ أنصار حركة النهضة ومقراتها".
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