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https://arabic.sputniknews.com/20220207/عبير-موسي-قرار-قيس-سعيد-الأخير-ينقلنا-إلى-دولة-الخلافة-وجمع-السلطات-1058139474.html
عبير موسي: قرار قيس سعيد الأخير ينقلنا إلى دولة الخلافة وجمع السلطات
عبير موسي: قرار قيس سعيد الأخير ينقلنا إلى دولة الخلافة وجمع السلطات
علقت رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، على قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، قائلة إن موقف حزبها "مبدئي وواضح منذ البداية". 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T12:23+0000
2022-02-07T12:32+0000
أخبار تونس اليوم
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وأضافت في إفادة صحفية نقلها تلفزيون "نسمة" التونسي، إن القرار رقم 117 لرئيس الجمهورية "أخرجه من دائرة الحاكم بأمره وانتقل بتونس إلى دولة الخلافة وجمع السلطات".واعتبرت السياسية أنه ليس من حق رئيس البلاد القيادة عن طريق المراسيم، لا فيما يتعلق بمجلس القضاء أو غيره، وأنه لا يحق له سوى سلطة تصريف الأعمال، على حد قولها.وتابعت رئيس الحزب الدستوري الحرب: "ليس من حقه إصدار مراسيم تمس أي إصلاحات جوهرية في القضاء أو غير القضاء".يوم أمس الأحد، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، اليوم الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/مصدر-أمني-تونسي-يكشف-حقيقة-منع-دخول-موظفي-الأعلى-للقضاء-إلى-مقر-المجلس--1058136179.html
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أخبار تونس اليوم

عبير موسي: قرار قيس سعيد الأخير ينقلنا إلى دولة الخلافة وجمع السلطات

12:23 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 07.02.2022)
© Sputnik . M.Gaderaمسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . M.Gadera
تابعنا عبر
علقت رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، على قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، قائلة إن موقف حزبها "مبدئي وواضح منذ البداية".
وأضافت في إفادة صحفية نقلها تلفزيون "نسمة" التونسي، إن القرار رقم 117 لرئيس الجمهورية "أخرجه من دائرة الحاكم بأمره وانتقل بتونس إلى دولة الخلافة وجمع السلطات".
واعتبرت السياسية أنه ليس من حق رئيس البلاد القيادة عن طريق المراسيم، لا فيما يتعلق بمجلس القضاء أو غيره، وأنه لا يحق له سوى سلطة تصريف الأعمال، على حد قولها.
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
مصدر أمني تونسي يكشف حقيقة منع دخول موظفي "الأعلى للقضاء" إلى مقر المجلس
11:21 GMT
وتابعت رئيس الحزب الدستوري الحرب: "ليس من حقه إصدار مراسيم تمس أي إصلاحات جوهرية في القضاء أو غير القضاء".
يوم أمس الأحد، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، اليوم الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله.
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