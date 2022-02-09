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https://arabic.sputniknews.com/20220209/تقارير-أمريكا-تخطط-للتحرك-ضد-إيران-إذا-لم-تتوصلا-إلى-اتفاق-بنهاية-فبراير-1058268947.html
تقارير: أمريكا تخطط للتحرك ضد إيران إذا لم تتوصلا إلى اتفاق بنهاية فبراير
تقارير: أمريكا تخطط للتحرك ضد إيران إذا لم تتوصلا إلى اتفاق بنهاية فبراير
قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة جو بايدن تعتقد أن أمامها حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري لإنعاش الاتفاق النووي الإيراني، وإلا فإنها ستطلق "جهودا حثيثة" لمنع طهران... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T15:13+0000
2022-02-09T15:13+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
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واشنطن- سبوتنيك. استؤنفت المفاوضات لاستعادة الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا يوم الثلاثاء.وقال أحد المسؤولين لشبكة "سي إن إن" في إشارة إلى المحادثات: "هذه الجلسة حاسمة، نحن بصدق في المرحلة النهائية للغاية". وأضاف مسؤول آخر أن "لا شيء مع إيران يعتبر خطا مستقيما، لكننا نصل إلى لحظة حاسمة".الدول الموقعة على الاتفاق النووي الأصلي في 2015 هي الولايات المتحدة وإيران والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.وطالبت القوى طهران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من إبرام الصفقة.في مايو/ أيار 2018، انسحبت الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب من الاتفاق وأعادت فرض العقوبات على إيران، التي تخلت ردا على ذلك عن التزاماتها بموجب الاتفاقية. منذ أبريل/ نيسان 2021، تستضيف فيينا محادثات لاستعادة الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/إيران-تؤكد-قدرتها-على-إنتاج-الوقود-النووي-بمختلف-النسب-بسهولة-1058244385.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني

تقارير: أمريكا تخطط للتحرك ضد إيران إذا لم تتوصلا إلى اتفاق بنهاية فبراير

15:13 GMT 09.02.2022
© REUTERS / SARAH SILBIGERالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / SARAH SILBIGER
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قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة جو بايدن تعتقد أن أمامها حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري لإنعاش الاتفاق النووي الإيراني، وإلا فإنها ستطلق "جهودا حثيثة" لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.
واشنطن- سبوتنيك. استؤنفت المفاوضات لاستعادة الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا يوم الثلاثاء.
وقال أحد المسؤولين لشبكة "سي إن إن" في إشارة إلى المحادثات: "هذه الجلسة حاسمة، نحن بصدق في المرحلة النهائية للغاية". وأضاف مسؤول آخر أن "لا شيء مع إيران يعتبر خطا مستقيما، لكننا نصل إلى لحظة حاسمة".
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
إيران تؤكد قدرتها على إنتاج الوقود النووي بمختلف النسب بسهولة
08:17 GMT
الدول الموقعة على الاتفاق النووي الأصلي في 2015 هي الولايات المتحدة وإيران والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وطالبت القوى طهران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من إبرام الصفقة.
في مايو/ أيار 2018، انسحبت الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب من الاتفاق وأعادت فرض العقوبات على إيران، التي تخلت ردا على ذلك عن التزاماتها بموجب الاتفاقية. منذ أبريل/ نيسان 2021، تستضيف فيينا محادثات لاستعادة الاتفاق.
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