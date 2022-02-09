تونس ... إضراب عام وانتقادات دولية لقرارات الرئيس

دخلت جمعية القضاة التونسيين في إضراب عام، وعلقت بشكل تام العمل بكافة المحاكم في البلاد احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، كما انتقدت منظمة العفو الدولية قرار الرئيس، معتبرة أنه حلّ جميع الضوابط المؤسسية تقريبًا على سلطته.حول هذا الموضوع، قال الباحث في التاريخ السياسي المعاصر والراهن، التونسي، أمير عقربي، لـ "بلا قيود":عدوان إسرائيلي على دمشق وتحذير من استهداف أمريكي للقوات السورية والروسية والإيرانيةنقل مراسل "سبوتنيك" في سوريا عن مصدر عسكري، مقتل جندي سوري وإصابة 5 آخرين نتيجة العدوان الإسرائيلي على دمشق، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه الضفة الغربية.يأتي ذلك في وقت كشفت فيه دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية، عن خطة الاستخبارات الأمريكية تحريض المتطرفين على استهداف القوات السورية والإيرانية والروسية.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون العسكرية، فراس شبول، لـ "بلا قيود":إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تحذر من خطط أمريكية لهجوم على القوات السورية والروسية والإيرانية في سوريا. وعدوان إسرائيلي على دمشق، الولايات المتحدة تزيد الضغط على لبنان بموضوع ترسيم الحدود مع إسرائيل، إضراب للقضاة في تونس والعفو الدولية تنتقد قرارات الرئيس، مصير مجهول للطفل فواز قطيفان المختطف في سوريا.
دخلت جمعية القضاة التونسيين في إضراب عام، وعلقت بشكل تام العمل بكافة المحاكم في البلاد احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، كما انتقدت منظمة العفو الدولية قرار الرئيس، معتبرة أنه حلّ جميع الضوابط المؤسسية تقريبًا على سلطته.
حول هذا الموضوع، قال الباحث في التاريخ السياسي المعاصر والراهن، التونسي، أمير عقربي، لـ "بلا قيود":
"قرار الرئيس لم يكن مفاجئا، بل منتظرا، لأنه كان مسبوقا بتجميد امتيازات أعضاء هذا المجلس، وله مساندون ومنتقدون، كجمعية القضاة التونسيين، وأطراف سياسية مناوئة لإجراءات 25 من يوليو، إضافة إلى مجموعة السبع الكبار ومنظمة العفو الدولية، وهناك ضغوطات على الرئيس للتراجع عن القرار، منها اقتصادية، ومنها تتعلق بحقوق الإنسان، وصمود الرئيس متوقف على الدعم الشعبي الذي يمكن أن يحظى به".
عدوان إسرائيلي على دمشق وتحذير من استهداف أمريكي للقوات السورية والروسية والإيرانية
نقل مراسل "سبوتنيك" في سوريا عن مصدر عسكري، مقتل جندي سوري وإصابة 5 آخرين نتيجة العدوان الإسرائيلي على دمشق، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه الضفة الغربية.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية، عن خطة الاستخبارات الأمريكية تحريض المتطرفين على استهداف القوات السورية والإيرانية والروسية.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون العسكرية، فراس شبول، لـ "بلا قيود":
"هذه التصريحات أتت في إطار العمل الاستخباراتي القوي جدا لدى روسيا، فهذا الجهاز الاستخباراتي يستطيع رصد التحركات الأمريكية والإسرائيلية، لكن من المستبعد أن ينقل الأمريكي المعركة من أوكرانيا إلى سوريا، والسياسة الأمريكية الخبيثة تتجنب المواجهة المباشرة، بل تعتمد الاستفزاز، وهي الآن تريد صرف الانتباه عن فشلها بعدة ملفات بما فيها أوكرانيا، بأن تعيد إحياء الإرهاب في سوريا، واستهداف المصالح الروسية والسورية".