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https://arabic.sputniknews.com/20220209/رد-فعل-رضيع-أصم-يسمع-صوت-أمه-لأول-مرة-فيديو-1058248404.html
رد فعل رضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة... فيديو
رد فعل رضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة... فيديو
تداول مستخدمو منصة يوتيوب مقطع فيديو مؤثر لرضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة بعد أن تم تثبيت سماعتين في أذنيه. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T09:53+0000
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نادي الفيديو
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وأشار ناشرو المقطع إلى أن الرضيع كان عمره وقت تصوير الفيديو 6 أشهر، وقد ولد وهو يعاني من ضعف السمع الحسي العصبي الثنائي.وعقب تثبيت السماعتين في أذن الرضيع حاولت الأم جذب انتباهه بتوجيه بعض العبارات البسيطة له، فاستجاب الرضيع إلى حديث الأم وبدت على وجهه علامات الفرح والتأثر بالأصوات التي يسمعها لأول مرة في حياته.
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نادي الفيديو

رد فعل رضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة... فيديو

09:53 GMT 09.02.2022
CC0 / / رضيع
رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
CC0 / /
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تداول مستخدمو منصة يوتيوب مقطع فيديو مؤثر لرضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة بعد أن تم تثبيت سماعتين في أذنيه.
وأشار ناشرو المقطع إلى أن الرضيع كان عمره وقت تصوير الفيديو 6 أشهر، وقد ولد وهو يعاني من ضعف السمع الحسي العصبي الثنائي.
وعقب تثبيت السماعتين في أذن الرضيع حاولت الأم جذب انتباهه بتوجيه بعض العبارات البسيطة له، فاستجاب الرضيع إلى حديث الأم وبدت على وجهه علامات الفرح والتأثر بالأصوات التي يسمعها لأول مرة في حياته.
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