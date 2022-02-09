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https://arabic.sputniknews.com/20220209/رد-فعل-رضيع-أصم-يسمع-صوت-أمه-لأول-مرة-فيديو-1058248404.html
رد فعل رضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة... فيديو
رد فعل رضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة... فيديو
تداول مستخدمو منصة يوتيوب مقطع فيديو مؤثر لرضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة بعد أن تم تثبيت سماعتين في أذنيه. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T09:53+0000
2022-02-09T09:53+0000
2022-02-09T09:53+0000
نادي الفيديو
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وأشار ناشرو المقطع إلى أن الرضيع كان عمره وقت تصوير الفيديو 6 أشهر، وقد ولد وهو يعاني من ضعف السمع الحسي العصبي الثنائي.وعقب تثبيت السماعتين في أذن الرضيع حاولت الأم جذب انتباهه بتوجيه بعض العبارات البسيطة له، فاستجاب الرضيع إلى حديث الأم وبدت على وجهه علامات الفرح والتأثر بالأصوات التي يسمعها لأول مرة في حياته.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رد فعل رضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة... فيديو تابعنا عبر
تداول مستخدمو منصة يوتيوب مقطع فيديو مؤثر لرضيع أصم يسمع صوت أمه لأول مرة بعد أن تم تثبيت سماعتين في أذنيه.
وأشار ناشرو المقطع إلى أن الرضيع كان عمره وقت تصوير الفيديو 6 أشهر، وقد ولد وهو يعاني من ضعف السمع الحسي العصبي الثنائي.
وعقب تثبيت السماعتين في أذن الرضيع حاولت الأم جذب انتباهه بتوجيه بعض العبارات البسيطة له، فاستجاب الرضيع إلى حديث الأم وبدت على وجهه علامات الفرح والتأثر بالأصوات التي يسمعها لأول مرة في حياته.