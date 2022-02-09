https://arabic.sputniknews.com/20220209/وزير-الكهرباء-المكلف-بالعراق-يقول-إن-وفدا-سيزور-إيران-لحل-أزمة-الغاز-1058278630.html

وزير الكهرباء المكلف بالعراق يقول إن وفدا سيزور إيران لحل أزمة الغاز

وزير الكهرباء المكلف بالعراق يقول إن وفدا سيزور إيران لحل أزمة الغاز

قال وزير العراق إن وفدا سيزورإيران قريبا لحل أزمة توقف إمدادات الغاز جراء المديونيات العراقية المستحقة للجانب الإيراني، مؤكدا في الوقت ذاته تواصل المباحثات مع... 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T21:37+0000

2022-02-09T21:37+0000

2022-02-09T21:37+0000

العراق

إيران

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بغداد - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزير الكهرباء المكلف، عادل كريم، خلال تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن "وفد من الوزارة سيذهب إلى إيران قريباً لحلّ أزمة الغاز".وتابع أن "إيران لديها ديون على العراق تقدر بمليار و692 مليون دولار، وهذه نتيجة تراكمات"، لافتا إلى أن "تكلفة الغاز الإيراني أقل من 4 مليارات دولار سنوياً".وتابع الوزير، "لم نتسلم ميغاواط [من الكهرباء] واحدا من إيران خلال الصيف الماضي"، مشيرا إلى أنه "حالياً نتسلم 500 ميغاواط فقط من إيران".وتابع، "لدينا القدرة الآن لإنتاج 21 ألف ميغاواط بأريحية، لكن حاجتنا تقدر بـ35 ألف ميغاواط"، مبينا "نخطط للوصول إلى إنتاج 26 ألف ميغاواط خلال الصيف المقبل".وأكد كريم أنه "ينبغي عدم الاعتماد على مصدر واحد في قضية الغاز"، لافتا إلى أن "المباحثات مستمرة مع قطر لاستيراد الغاز".وأضاف أنه "خلال سنة أو 15 شهراً ستكتمل عملية استيراد الغاز القطري إن توفرت الإمكانيات".وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في 10 تموز/يوليو العام الماضي، إنفاق ما يقرب من 80 مليار دولار منذ عام 2003 على قطاع الكهرباء من دون حل مشكلة الطاقة في البلاد بسبب الفساد، متهما قوى سماها بـ" الواهمة" بمنع وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز .ويعتمد العراق على الغاز والكهرباء الإيرانيين، لكن وارداته غير منتظمة في الآونة الأخيرة بسبب مدفوعات عالقة.ومع عجز الحكومة العراقية عن سداد ديونها الناتجة عن استيراد الغاز من طهران، يستورد العراق حاليا ما بين 500 ميغاواط من الكهرباء من إيران في فصل الشتاء و1200 ميغاواط في فصل الصيف بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار في السنة.

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