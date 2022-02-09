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https://arabic.sputniknews.com/20220209/وزير-فرنسي-سابق-اتهام-المغرب-بالتجسس-على-هاتفي-أمر-لا-يصدق-1058265284.html
وزير فرنسي سابق: اتهام المغرب بالتجسس على هاتفي أمر لا يصدق
وزير فرنسي سابق: اتهام المغرب بالتجسس على هاتفي أمر لا يصدق
استنكر أرنو مونتبورغ، وزير الاقتصاد الفرنسي السابق، ادعاءات بعض الصحف الفرنسية فيما يتعلق بمسألة تجسس السلطات المغربية على هاتفه، والتي باتت تعرف بـ "قضية... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T14:11+0000
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وبحسب موقع "هسبريس"، نفى مونتبورغ ما صرحت به إذاعة "فرانس أنفو" مؤخرا، وصحيفة "لوموند" في وقت سابق، من اتهام المغرب بالتجسس على عدد من الشخصيات الفرنسية، حيث قال: "ليس لدي سبب للاعتقاد بأن دولة صديقة مثل المغرب يجب أن تراقب هاتفي الشخصي".وأكد المرشح السابق للرئاسة الفرنسية، أن تلك الادعاءات "أمر لا يصدق، لم أعبر أبداً عن العداء تجاه المغرب، وأنا من الذين يقفون على مسافة متساوية من الخلاف المغربي-الجزائري".وكانت صحيفة "ماروك ديبلوماتيك" قد أشارت إلى أن "الحملة الإعلامية المتواصلة قد ارتأت إقحام الوزير الفرنسي في الموضوع بسبب أصوله الجزائرية، في سياق الخلاف الدبلوماسي بين المغرب والجزائر، لكن المعنيّ بالأمر نفى كل ذلك جملة وتفصيلا"، بحسب هسبريس.يذكر أن المغرب كان قد قرر العام الماضي تحريك دعوى قضائية ضد كُل من منظمتي "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، بعد أن اتهمتا المغرب بـ"التجسس"، كما تم فتح تحقيق قضائي في "مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب إلى سلطات المملكة اتهامات، وتُقحم المؤسسات الدستورية في قضايا تمسّ بالمصالح العليا للبلاد".من جانبها، علقت الحكومة المغربية في وقت سابق على تلك الاتهامات، حيث أدانتها بشدة، واعتبرتها "ادعاءات زائفة" و"حملة إعلامية مضللة".
https://arabic.sputniknews.com/20211225/مسؤول-مغربي-يعلق-على-اتهام-بلاده-بالتجسس-عن-طريق-بيغاسوس-1054546124.html
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أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, بيغاسوس, أخبار فرنسا

وزير فرنسي سابق: اتهام المغرب بالتجسس على هاتفي أمر لا يصدق

14:11 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / Fadel Senna منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / Fadel Senna
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استنكر أرنو مونتبورغ، وزير الاقتصاد الفرنسي السابق، ادعاءات بعض الصحف الفرنسية فيما يتعلق بمسألة تجسس السلطات المغربية على هاتفه، والتي باتت تعرف بـ "قضية بيغاسوس".
وبحسب موقع "هسبريس"، نفى مونتبورغ ما صرحت به إذاعة "فرانس أنفو" مؤخرا، وصحيفة "لوموند" في وقت سابق، من اتهام المغرب بالتجسس على عدد من الشخصيات الفرنسية، حيث قال: "ليس لدي سبب للاعتقاد بأن دولة صديقة مثل المغرب يجب أن تراقب هاتفي الشخصي".
وأكد المرشح السابق للرئاسة الفرنسية، أن تلك الادعاءات "أمر لا يصدق، لم أعبر أبداً عن العداء تجاه المغرب، وأنا من الذين يقفون على مسافة متساوية من الخلاف المغربي-الجزائري".
وكانت صحيفة "ماروك ديبلوماتيك" قد أشارت إلى أن "الحملة الإعلامية المتواصلة قد ارتأت إقحام الوزير الفرنسي في الموضوع بسبب أصوله الجزائرية، في سياق الخلاف الدبلوماسي بين المغرب والجزائر، لكن المعنيّ بالأمر نفى كل ذلك جملة وتفصيلا"، بحسب هسبريس.
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
مسؤول مغربي يعلق على اتهام بلاده بالتجسس عن طريق "بيغاسوس"
25 ديسمبر 2021, 12:56 GMT
يذكر أن المغرب كان قد قرر العام الماضي تحريك دعوى قضائية ضد كُل من منظمتي "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، بعد أن اتهمتا المغرب بـ"التجسس"، كما تم فتح تحقيق قضائي في "مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب إلى سلطات المملكة اتهامات، وتُقحم المؤسسات الدستورية في قضايا تمسّ بالمصالح العليا للبلاد".
من جانبها، علقت الحكومة المغربية في وقت سابق على تلك الاتهامات، حيث أدانتها بشدة، واعتبرتها "ادعاءات زائفة" و"حملة إعلامية مضللة".
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