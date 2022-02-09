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مونتيري المكسيكي يهزم الجزيرة الإماراتي (3-1) ويحصد المركز الخامس بمونديال الأندية... فيديو
مونتيري المكسيكي يهزم الجزيرة الإماراتي (3-1) ويحصد المركز الخامس بمونديال الأندية... فيديو
حصد فريق مونتيري المكسيكي المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه 3- 1، مساء اليوم الأربعاء، على فريق الجزيرة الإماراتي. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T18:59+0000
2022-02-09T18:59+0000
كأس العالم للأندية
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وبخسارته اللقاء، الذي أقيم على ملعب "آل نهيان بنادي الوحدة" في أبوظبي، ينهي فريق الجزيرة الإماراتي مشاركته في مونديال الأندية باحتلال المركز السادس، بحسب صحيفة "البيان".وأحرز مونتيري هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة من اللقاء عبر زايد سلطان لاعب الجزيرة بالخطأ في مرماه، وبعد 7 دقائق فقط أضاف روخيليو فونيس الهدف الثاني للفريق المكسيكي.وفي الدقيقة 25 أحرز مونتيري هدفه الثالث عن طريق سيزار مونتيس، لينتهي الشوط الأول بتقدم مونتيري بثلاثية نظيفة.وفي الدقيقة 90، سجل برونو دي أوليفيرا هدفا لنادي الجزيرة، لينهي الفريق صاحب الضيافة البطولة في المركز السادس، ويخطف مونتيري المكسيكي المركز الخامس للمونديال.وكان نادي الجزيرة الذي يشارك في المونديال بصفته بطل الدوري الإماراتي، استهل مشواره في البطولة بفوزه على فريق بيراي بطل تاهيتي 4-1، قبل أن يخسر أمام الهلال السعودي 1-6.
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كأس العالم للأندية

مونتيري المكسيكي يهزم الجزيرة الإماراتي (3-1) ويحصد المركز الخامس بمونديال الأندية... فيديو

18:59 GMT 09.02.2022
© AP Photo / Hassan Ammarكأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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حصد فريق مونتيري المكسيكي المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه 3- 1، مساء اليوم الأربعاء، على فريق الجزيرة الإماراتي.
وبخسارته اللقاء، الذي أقيم على ملعب "آل نهيان بنادي الوحدة" في أبوظبي، ينهي فريق الجزيرة الإماراتي مشاركته في مونديال الأندية باحتلال المركز السادس، بحسب صحيفة "البيان".
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وأحرز مونتيري هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة من اللقاء عبر زايد سلطان لاعب الجزيرة بالخطأ في مرماه، وبعد 7 دقائق فقط أضاف روخيليو فونيس الهدف الثاني للفريق المكسيكي.
وفي الدقيقة 25 أحرز مونتيري هدفه الثالث عن طريق سيزار مونتيس، لينتهي الشوط الأول بتقدم مونتيري بثلاثية نظيفة.
وفي الدقيقة 90، سجل برونو دي أوليفيرا هدفا لنادي الجزيرة، لينهي الفريق صاحب الضيافة البطولة في المركز السادس، ويخطف مونتيري المكسيكي المركز الخامس للمونديال.
وكان نادي الجزيرة الذي يشارك في المونديال بصفته بطل الدوري الإماراتي، استهل مشواره في البطولة بفوزه على فريق بيراي بطل تاهيتي 4-1، قبل أن يخسر أمام الهلال السعودي 1-6.
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