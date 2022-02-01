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https://arabic.sputniknews.com/20220201/المدير-الفني-لمنتخب-السعودية-مشاركة-عبد-الإله-المالكي-في-منافسات-كأس-العالم-للأندية-صعبة-1057603240.html
المدير الفني لمنتخب السعودية: مشاركة عبد الإله المالكي في منافسات كأس العالم للأندية "صعبة"
المدير الفني لمنتخب السعودية: مشاركة عبد الإله المالكي في منافسات كأس العالم للأندية "صعبة"
قال المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، هيرفي رينارد، إن مشاركة عبد الإله المالكي، لاعب نادي الهلال، في منافسات كأس العالم للأندية ستكون صعبة بعد الإصابة... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:38+0000
2022-02-01T15:38+0000
رياضة
أخبار السعودية اليوم
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وأوضح رينارد، أن إصابة المالكي تمثل خسارة كبيرة لأنها ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، بحسب موقع "كورة"، الذي أشار إلى أن تصريحات المدير الفني الفرنسي جاءت في إفادة صحفية عقب مباراة اليابان.وأصيب عبد الإله المالكي خلال لقاء منتخب السعودية واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.وأكد هيرفي رينارد، أنه ستكون هناك صعوبة في لحاق المالكي بمباريات فريق الهلال السعودية بمنافسات كأس العالم للأندية 2021.يذكر أن المالكي تعرض لإصابة قوية خلال الشوط الأول من المباراة وتم استبداله بعبد الملك الخيبري.يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية 2021 تنطلق في أبوظبي، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري.
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رياضة, أخبار السعودية اليوم

المدير الفني لمنتخب السعودية: مشاركة عبد الإله المالكي في منافسات كأس العالم للأندية "صعبة"

15:38 GMT 01.02.2022
© AFP 2021ملعب الهلال السعودي
ملعب الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021
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قال المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، هيرفي رينارد، إن مشاركة عبد الإله المالكي، لاعب نادي الهلال، في منافسات كأس العالم للأندية ستكون صعبة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب أمام اليابان.
وأوضح رينارد، أن إصابة المالكي تمثل خسارة كبيرة لأنها ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، بحسب موقع "كورة"، الذي أشار إلى أن تصريحات المدير الفني الفرنسي جاءت في إفادة صحفية عقب مباراة اليابان.
وأصيب عبد الإله المالكي خلال لقاء منتخب السعودية واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
وأكد هيرفي رينارد، أنه ستكون هناك صعوبة في لحاق المالكي بمباريات فريق الهلال السعودية بمنافسات كأس العالم للأندية 2021.
يذكر أن المالكي تعرض لإصابة قوية خلال الشوط الأول من المباراة وتم استبداله بعبد الملك الخيبري.
يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية 2021 تنطلق في أبوظبي، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري.
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