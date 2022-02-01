المدير الفني لمنتخب السعودية: مشاركة عبد الإله المالكي في منافسات كأس العالم للأندية "صعبة"

وأوضح رينارد، أن إصابة المالكي تمثل خسارة كبيرة لأنها ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، بحسب موقع "كورة"، الذي أشار إلى أن تصريحات المدير الفني الفرنسي جاءت في إفادة صحفية عقب مباراة اليابان.وأصيب عبد الإله المالكي خلال لقاء منتخب السعودية واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.وأكد هيرفي رينارد، أنه ستكون هناك صعوبة في لحاق المالكي بمباريات فريق الهلال السعودية بمنافسات كأس العالم للأندية 2021.يذكر أن المالكي تعرض لإصابة قوية خلال الشوط الأول من المباراة وتم استبداله بعبد الملك الخيبري.يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية 2021 تنطلق في أبوظبي، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري.
قال المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، هيرفي رينارد، إن مشاركة عبد الإله المالكي، لاعب نادي الهلال، في منافسات كأس العالم للأندية ستكون صعبة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب أمام اليابان.
وأوضح رينارد، أن إصابة المالكي تمثل خسارة كبيرة لأنها ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، بحسب موقع "كورة"، الذي أشار إلى أن تصريحات المدير الفني الفرنسي جاءت في إفادة صحفية عقب مباراة اليابان.