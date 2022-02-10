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https://arabic.sputniknews.com/20220210/أنقرة-سنبحث-السيادة-على-جزر-بحر-إيجة-إذا-لم-توقف-اليونان-تسليحها-1058325500.html
أنقرة: سنبحث السيادة على جزر بحر إيجة إذا لم توقف اليونان تسليحها
أنقرة: سنبحث السيادة على جزر بحر إيجة إذا لم توقف اليونان تسليحها
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس أن أنقرة ستبحث قضية السيادة على جزر بحر إيجة ما لم تتراجع اليونان عن تسليحها. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T14:27+0000
2022-02-10T14:27+0000
2022-02-10T14:27+0000
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وقال وزير الخارجية خلال مشاركته، في بث حي تليفزيوني، إن بلاده بعثت برسالتين للأمم المتحدة حول "انتهاك اليونان" وضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة، بحسب وكالة "الأناضول".وأشار الوزير التركي إلى أن الجزر تم منحها لليونان بموجب اتفاقيتي لوزان وباريس للسلام بشرط نزع سلاحها، معتبرا أن اليونان بدأت انتهاك ذلك في الستينيات.وفي إطار متصل، اتهمت وزارة الدفاع التركية أثينا بانتهاك الوضع غير العسكري لجزر بحر إيجة 229 مرة خلال العام الجاري.وخلال مؤتمر صحفي اليوم الخمييس قالت الرائد في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بينار قره إن اليونان تواصل خطابها العدواني وممارساتها الاستفزازية رغم مواقف تركيا الصادقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/وزير-الخارجية-التركي-اليونان-تواصل-انتهاك-حقوق-الإنسان--1058217007.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار اليونان
أنقرة: سنبحث السيادة على جزر بحر إيجة إذا لم توقف اليونان تسليحها تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس أن أنقرة ستبحث قضية السيادة على جزر بحر إيجة ما لم تتراجع اليونان عن تسليحها.
وقال وزير الخارجية خلال مشاركته، في بث حي تليفزيوني، إن بلاده بعثت برسالتين للأمم المتحدة حول "انتهاك اليونان" وضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة، بحسب
وكالة "الأناضول"
.
وأشار الوزير التركي إلى أن الجزر تم منحها لليونان بموجب اتفاقيتي لوزان وباريس للسلام بشرط نزع سلاحها، معتبرا أن اليونان بدأت انتهاك ذلك في الستينيات.
وفي إطار متصل، اتهمت
وزارة الدفاع التركية
أثينا بانتهاك الوضع غير العسكري لجزر بحر إيجة 229 مرة خلال العام الجاري.
وخلال مؤتمر صحفي اليوم الخمييس قالت الرائد في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بينار قره إن اليونان تواصل خطابها العدواني وممارساتها الاستفزازية رغم مواقف تركيا الصادقة.