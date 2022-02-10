إعلام: أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقتحمون قصر العدل.. فيديو

ووفقا لـ "ويكيليكس لبنان"، فقد نشر مقطع يظهر أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت وهم يقتحمون مبنى قصر العدل في بيروت.وقال موقع النشرة اللبناني إن الأهالي قد أغلقوا مداخل الهيئة القضائية، وهو ما أدى إلى وجود تدافع بينهم وبين قوى الأمن التي حاولت منعهم من الدخول.وكان أهالي ضحايا انفجار المرفأ قد دعو إلى تظاهرة تطورت بعد ذلك إلى اعتصام أمام مبنى قصر العدل تحت عنوان "نحو العدالة"، مطالبين بسرعة البت في طلبات رد قاضي التحقيق، من قبل بعض الوزراء الذين تم استدعاؤهم.ويعيش لبنان أزمات متلاحقة تأتي على رأسها أزمة التحقيق في انفجار المرفأ، بسبب رفض بعض النافذين في الدولة اللبنانية المثول أمام قاضي التحقيق، الذي يؤيد إجراءاته أهالي ضحايا انفجار المرفأ.
قالت تقارير إعلامية إن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت قد اقتحموا قصر العدل، في بيروت، صباح اليوم الخميس .
ووفقا لـ "ويكيليكس لبنان"، فقد نشر مقطع يظهر أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت وهم يقتحمون مبنى قصر العدل في بيروت.
إقتحام قصر العدل من أهالي شهداء المرفأ. ويطالبون القاضية كارول المصري للحضور للبت بطلبات الرد ليستكمل القاضي بيطار عمله. مع العلم إن القاضية المصري تتجنب الحضور وذلك بسبب ضغوط عليها من العهد القوي والثنائي. pic.twitter.com/7WuXYpausN
وقال موقع النشرة اللبناني إن الأهالي قد أغلقوا مداخل الهيئة القضائية، وهو ما أدى إلى وجود تدافع بينهم وبين قوى الأمن التي حاولت منعهم من الدخول.
وكان أهالي ضحايا انفجار المرفأ قد دعو إلى تظاهرة تطورت بعد ذلك إلى اعتصام أمام مبنى قصر العدل تحت عنوان "نحو العدالة"، مطالبين بسرعة البت في طلبات رد قاضي التحقيق، من قبل بعض الوزراء الذين تم استدعاؤهم.
ويعيش لبنان أزمات متلاحقة تأتي على رأسها أزمة التحقيق في انفجار المرفأ، بسبب رفض بعض النافذين في الدولة اللبنانية المثول أمام قاضي التحقيق، الذي يؤيد إجراءاته أهالي ضحايا انفجار المرفأ.