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https://arabic.sputniknews.com/20220210/إعلام-أهالي-ضحايا-انفجار-مرفأ-بيروت-يقتحمون-قصر-العدل-فيديو-1058296104.html
إعلام: أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقتحمون قصر العدل.. فيديو
إعلام: أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقتحمون قصر العدل.. فيديو
قالت تقارير إعلامية إن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت قد اقتحموا قصر العدل، في بيروت، صباح اليوم الخميس . 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T10:40+0000
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لبنان
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ووفقا لـ "ويكيليكس لبنان"، فقد نشر مقطع يظهر أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت وهم يقتحمون مبنى قصر العدل في بيروت.وقال موقع النشرة اللبناني إن الأهالي قد أغلقوا مداخل الهيئة القضائية، وهو ما أدى إلى وجود تدافع بينهم وبين قوى الأمن التي حاولت منعهم من الدخول.وكان أهالي ضحايا انفجار المرفأ قد دعو إلى تظاهرة تطورت بعد ذلك إلى اعتصام أمام مبنى قصر العدل تحت عنوان "نحو العدالة"، مطالبين بسرعة البت في طلبات رد قاضي التحقيق، من قبل بعض الوزراء الذين تم استدعاؤهم.ويعيش لبنان أزمات متلاحقة تأتي على رأسها أزمة التحقيق في انفجار المرفأ، بسبب رفض بعض النافذين في الدولة اللبنانية المثول أمام قاضي التحقيق، الذي يؤيد إجراءاته أهالي ضحايا انفجار المرفأ.
لبنان
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إعلام: أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقتحمون قصر العدل.. فيديو

10:40 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 10:41 GMT 10.02.2022)
© Sputnik . Abdal Kader AlBaiأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعدد من مجموعات المجتمع المدني، يعتصمون أمام قصر العدل للمطالبة باستكمال التحقيق والوصول إلى العدالة، بيروت، لبنان، 29 سبتمبر 2021
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعدد من مجموعات المجتمع المدني، يعتصمون أمام قصر العدل للمطالبة باستكمال التحقيق والوصول إلى العدالة، بيروت، لبنان، 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Abdal Kader AlBai
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قالت تقارير إعلامية إن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت قد اقتحموا قصر العدل، في بيروت، صباح اليوم الخميس .
ووفقا لـ "ويكيليكس لبنان"، فقد نشر مقطع يظهر أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت وهم يقتحمون مبنى قصر العدل في بيروت.
وقال موقع النشرة اللبناني إن الأهالي قد أغلقوا مداخل الهيئة القضائية، وهو ما أدى إلى وجود تدافع بينهم وبين قوى الأمن التي حاولت منعهم من الدخول.
وكان أهالي ضحايا انفجار المرفأ قد دعو إلى تظاهرة تطورت بعد ذلك إلى اعتصام أمام مبنى قصر العدل تحت عنوان "نحو العدالة"، مطالبين بسرعة البت في طلبات رد قاضي التحقيق، من قبل بعض الوزراء الذين تم استدعاؤهم.
ويعيش لبنان أزمات متلاحقة تأتي على رأسها أزمة التحقيق في انفجار المرفأ، بسبب رفض بعض النافذين في الدولة اللبنانية المثول أمام قاضي التحقيق، الذي يؤيد إجراءاته أهالي ضحايا انفجار المرفأ.
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