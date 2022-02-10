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https://arabic.sputniknews.com/20220210/إعلام-تعيين-قائد-الانقلاب-في-بوركينا-فاسو-رئيسا-للبلاد-1058333949.html
إعلام: تعيين قائد الانقلاب في بوركينا فاسو رئيسا للبلاد
إعلام: تعيين قائد الانقلاب في بوركينا فاسو رئيسا للبلاد
أفادت وسائل إعلام بأن المجلس الدستوري في بوركينا فاسو، عين الليفتنانت- كولونيل بول- هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في 24 كانون... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T17:52+0000
2022-02-10T17:52+0000
بوركينا فاسو
العالم
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ونقلت "فرانس24"، عن مصدر قضائي، أن داميبا سيتولى المنصب رسميا عندما يؤدي اليمين أمام هذه الهيئة قريبا.وأضاف المصدر أن المجلس الدستوري أصدر الأربعاء قراراً ينص على أن داميبا هو "رئيس الدولة" و"القائد الأعلى للقوات المسلحة" منذ 24 كانون الثاني/يناير الماضي. وأشار إلى أن المجلس استند في قراره على شغور منصب الرئاسة إثر الاستقالة التي أُجبر على تقديمها في 24 كانون الثاني/يناير الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري.وأوضح المصدر أن داميبا سيؤدي اليمين أمام المجلس الدستوري في موعد لم يحدد بعد.وبهذا الإعلان أصبح داميبا بصورة رسمية رئيسا انتقاليا للبلاد، إلى حين إعادة النظام الدستوري إليها.وفي نهاية يناير الماضي، أعلنت قيادات في الجيش في بوركينا فاسو، إقالة الرئيس وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.وكانت البلاد شهدت، الفترة الماضية، احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/-بيان-رسمي-من-جيش-بوركينا-فاسو-بإقالة-الرئيس-وحل-الحكومة-والبرلمان-وإغلاق-الحدود-1057038332.html
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بوركينا فاسو, العالم

إعلام: تعيين قائد الانقلاب في بوركينا فاسو رئيسا للبلاد

17:52 GMT 10.02.2022
© REUTERS / Vincent Badoجيش بوركينا فاسو ينتشر في شوارع المدن، بعد إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022
جيش بوركينا فاسو ينتشر في شوارع المدن، بعد إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Vincent Bado
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أفادت وسائل إعلام بأن المجلس الدستوري في بوركينا فاسو، عين الليفتنانت- كولونيل بول- هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في 24 كانون الثاني/يناير، رئيسا للجمهورية.
ونقلت "فرانس24"، عن مصدر قضائي، أن داميبا سيتولى المنصب رسميا عندما يؤدي اليمين أمام هذه الهيئة قريبا.
وأضاف المصدر أن المجلس الدستوري أصدر الأربعاء قراراً ينص على أن داميبا هو "رئيس الدولة" و"القائد الأعلى للقوات المسلحة" منذ 24 كانون الثاني/يناير الماضي.
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
بيان رسمي من جيش بوركينا فاسو بإقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود
24 يناير, 18:29 GMT
وأشار إلى أن المجلس استند في قراره على شغور منصب الرئاسة إثر الاستقالة التي أُجبر على تقديمها في 24 كانون الثاني/يناير الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري.
وأوضح المصدر أن داميبا سيؤدي اليمين أمام المجلس الدستوري في موعد لم يحدد بعد.
وبهذا الإعلان أصبح داميبا بصورة رسمية رئيسا انتقاليا للبلاد، إلى حين إعادة النظام الدستوري إليها.
وفي نهاية يناير الماضي، أعلنت قيادات في الجيش في بوركينا فاسو، إقالة الرئيس وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.
وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.
وكانت البلاد شهدت، الفترة الماضية، احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.
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