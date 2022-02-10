إعلام: تعيين قائد الانقلاب في بوركينا فاسو رئيسا للبلاد

ونقلت "فرانس24"، عن مصدر قضائي، أن داميبا سيتولى المنصب رسميا عندما يؤدي اليمين أمام هذه الهيئة قريبا.وأضاف المصدر أن المجلس الدستوري أصدر الأربعاء قراراً ينص على أن داميبا هو "رئيس الدولة" و"القائد الأعلى للقوات المسلحة" منذ 24 كانون الثاني/يناير الماضي. وأشار إلى أن المجلس استند في قراره على شغور منصب الرئاسة إثر الاستقالة التي أُجبر على تقديمها في 24 كانون الثاني/يناير الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري.وأوضح المصدر أن داميبا سيؤدي اليمين أمام المجلس الدستوري في موعد لم يحدد بعد.وبهذا الإعلان أصبح داميبا بصورة رسمية رئيسا انتقاليا للبلاد، إلى حين إعادة النظام الدستوري إليها.وفي نهاية يناير الماضي، أعلنت قيادات في الجيش في بوركينا فاسو، إقالة الرئيس وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.وكانت البلاد شهدت، الفترة الماضية، احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.