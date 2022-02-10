الأمير وليام يشيد بجناح الإمارات في "إكسبو 2020 دبي" ويمنحه وصفا... صور وفيديو
© AFP 2021 / -الأمير البريطاني هاري يزور جناح الإمارات العربية المتحدة في معرض "إكسبو 2020 دبي" برفقة ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، 10 فبراير/ شباط 2022
الأمير البريطاني هاري يزور جناح الإمارات العربية المتحدة في معرض "إكسبو 2020 دبي" برفقة ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، 10 فبراير/ شباط 2022
© AFP 2021 / -
أشاد نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام، بجناح الإمارات العربية المتحدة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، خلال زيارته له، اليوم الخميس.
ونشر الأمير وليام عبر حسابه على موقع "تويتر" فيديوهات من زيارته للمعرض العالمي، ولفت إلى أن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رافقه في جولة إرشادية حول جناح الإمارات.
ووصف نجل ولي العهد البريطاني جناح الإمارات في معرض "إكسبو 2020 دبي" بـ"الأيقوني".
The UAE Pavilion is located at the centre of the site 🇦🇪— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 10, 2022
Given a guided tour of this iconic structure by His Highness Sheikh Hamdan #DubaiExpo2020 pic.twitter.com/vEk37wUtiF
من ناحيته، شارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صورا له مع الأمير وليام أثناء جولتها الإرشادية داحل جناح الإمارات، وعبّر معه على "تويتر" عن سعادته بلقاء "دوق كامبريدج" الأمير وليام خلال زيارته الحالية لـ"إكسبو 2020 دبي".
وأردف في تغريدته مؤكدا، أن "علاقة الإمارات مع المملكة المتحدة تاريخية، وأن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون مع بريطانيا في شتى المجالات، ومنها الاستدامة والحفاظ على البيئة".
سعيد بلقاء الأمير ويليام، دوق كامبريدج خلال زيارته الحالية لإكسبو 2020 دبي ... علاقتنا مع المملكة المتحدة تاريخية، ونتطلع لمزيد من التعاون في شتى المجالات ومنها الاستدامة والحفاظ على البيئة. pic.twitter.com/GFgQZijNw4— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) February 10, 2022
يشار إلى أن هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها نجل ولي العهد البريطاني، الأمير وليام، للإمارات العربية المتحدة.
وكانت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وهي جدة الأمير وليام، زارت الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في عام 1979، بينما كانت آخر زيارة لوالده لأمير تشارلز للدولة الخليجية في عام 2016.