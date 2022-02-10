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معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/الأمير-وليام-يشيد-بجناح-الإمارات-في-إكسبو-2020-دبي-ويمنحه-وصفا-صور-وفيديو-1058327724.html
الأمير وليام يشيد بجناح الإمارات في "إكسبو 2020 دبي" ويمنحه وصفا... صور وفيديو
الأمير وليام يشيد بجناح الإمارات في "إكسبو 2020 دبي" ويمنحه وصفا... صور وفيديو
أشاد نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام، بجناح الإمارات العربية المتحدة في معرض "إكسبو 2020 ‏دبي"، خلال زيارته له، اليوم الخميس.‏ 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T15:07+0000
2022-02-10T15:07+0000
إكسبو 2020 دبي
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ونشر الأمير وليام عبر حسابه على موقع "تويتر" فيديوهات من زيارته للمعرض العالمي، ولفت إلى أن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رافقه في جولة إرشادية حول جناح الإمارات.ووصف نجل ولي العهد البريطاني جناح الإمارات في معرض "إكسبو 2020 دبي" بـ"الأيقوني".من ناحيته، شارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صورا له مع الأمير وليام أثناء جولتها الإرشادية داحل جناح الإمارات، وعبّر معه على "تويتر" عن سعادته بلقاء "دوق كامبريدج" الأمير وليام خلال زيارته الحالية لـ"إكسبو 2020 دبي".وأردف في تغريدته مؤكدا، أن "علاقة الإمارات مع المملكة المتحدة تاريخية، وأن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون مع بريطانيا في شتى المجالات، ومنها الاستدامة والحفاظ على البيئة".يشار إلى أن هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها نجل ولي العهد البريطاني، الأمير وليام، للإمارات العربية المتحدة.وكانت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وهي جدة الأمير وليام، زارت الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في عام 1979، بينما كانت آخر زيارة لوالده لأمير تشارلز للدولة الخليجية في عام 2016.
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الأمير وليام يشيد بجناح الإمارات في "إكسبو 2020 دبي" ويمنحه وصفا... صور وفيديو

15:07 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / -الأمير البريطاني هاري يزور جناح الإمارات العربية المتحدة في معرض "إكسبو 2020 دبي" برفقة ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، 10 فبراير/ شباط 2022
الأمير البريطاني هاري يزور جناح الإمارات العربية المتحدة في معرض إكسبو 2020 دبي برفقة ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، 10 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
الأمير البريطاني هاري يزور جناح الإمارات العربية المتحدة في معرض "إكسبو 2020 دبي" برفقة ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، 10 فبراير/ شباط 2022
© AFP 2021 / -
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أشاد نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام، بجناح الإمارات العربية المتحدة في معرض "إكسبو 2020 ‏دبي"، خلال زيارته له، اليوم الخميس.‏
ونشر الأمير وليام عبر حسابه على موقع "تويتر" فيديوهات من زيارته للمعرض العالمي، ولفت إلى أن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رافقه في جولة إرشادية حول جناح الإمارات.
ووصف نجل ولي العهد البريطاني جناح الإمارات في معرض "إكسبو 2020 دبي" بـ"الأيقوني".
من ناحيته، شارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صورا له مع الأمير وليام أثناء جولتها الإرشادية داحل جناح الإمارات، وعبّر معه على "تويتر" عن سعادته بلقاء "دوق كامبريدج" الأمير وليام خلال زيارته الحالية لـ"إكسبو 2020 دبي".
وأردف في تغريدته مؤكدا، أن "علاقة الإمارات مع المملكة المتحدة تاريخية، وأن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون مع بريطانيا في شتى المجالات، ومنها الاستدامة والحفاظ على البيئة".
يشار إلى أن هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها نجل ولي العهد البريطاني، الأمير وليام، للإمارات العربية المتحدة.
وكانت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وهي جدة الأمير وليام، زارت الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في عام 1979، بينما كانت آخر زيارة لوالده لأمير تشارلز للدولة الخليجية في عام 2016.
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