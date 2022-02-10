التحالف العربي يعلن شن 18 عملية استهداف ضد "أنصار الله" في مأرب وحجة

وقال التحالف إنه تمكن من "تدمير 12 آلية عسكرية، وإن هناك خسائر في صفوف المليشيا".وقال التحالف إن أنصار الله "اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين"، مشددا على أن "تعمد المليشيا استهداف المطارات المدنية تمادٍ لا يمكن تغاضيه ويستوجب الردع".وأكد التحالف أنه "سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات".وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، وقوع 12 إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.وأشار المتحدث باسم التحالف إلى "بعض الأضرار المادية البسيطة بتهشم زجاج بعض الواجهات في مطار أبها الدولي، في إحباط الدفاعات الجوية السعودية محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بالمطار".وأضاف: "نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار".واعتبر العميد المالكي أن "هذه المحاولة العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثل جريمة حرب، وتؤكد نهج المليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد المطارات المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني"، على حد تعبيره.وقال إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية الضرورية استجابة للتهديد وتحييد مصادر التهديد وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، وقوع 12 إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأشار المتحدث باسم التحالف إلى "بعض الأضرار المادية البسيطة بتهشم زجاج بعض الواجهات في مطار أبها الدولي، في إحباط الدفاعات الجوية السعودية محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بالمطار".
واعتبر العميد المالكي أن "هذه المحاولة العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثل جريمة حرب، وتؤكد نهج المليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد المطارات المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني"، على حد تعبيره.
وقال إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية الضرورية استجابة للتهديد وتحييد مصادر التهديد وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".