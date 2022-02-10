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https://arabic.sputniknews.com/20220210/السعودية-إزالة-281-عقارا-في-مكة-1058324375.html
السعودية.. إزالة 281 عقارا في مكة
السعودية.. إزالة 281 عقارا في مكة
أزالت السلطات السعودية قرابة 281 عقارا من منطقة قوز النكاسة في مدينة مكة، وذلك في إطار مشروع تطوير المدينة. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T14:04+0000
2022-02-10T14:04+0000
2022-02-10T14:04+0000
مكة
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وحسب موقع جريدة عكاظ السعودية، فإن ما تمت إزالته هو 281 عقارا، في حين يستهدف مشروع التطوير إزالة 673 عقاراً في الفترة الأولى من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير.ووفقا للخطة الموضوعة للتطوير فستستمر تلك المرحلة 10 أسابيع، لتتم كاملة ويزال العدد المستهدف.يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة كانت قد ألزمت ملاك 10 مواقع بمكة بتسوير الأراضي الفضاء.وشدد القرار على الملاك بضرورة تسوير تلك الأراضي اعتبارًا من الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، "بهدف تحسين المشهد الحضري في المحاور الرئيسية بمناطق ومحافظات المملكة ضمن خطط الوزارة في هذا المجال".
https://arabic.sputniknews.com/20220122/طيار-سعودي-يكشف-أسباب-عدم-مرور-الطائرات-فوق-سماء-مكة-المكرمة-فيديو-1056854343.html
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مكة
السعودية.. إزالة 281 عقارا في مكة تابعنا عبر
أزالت السلطات السعودية قرابة 281 عقارا من منطقة قوز النكاسة في مدينة مكة، وذلك في إطار مشروع تطوير المدينة.
وحسب موقع
جريدة عكاظ
السعودية، فإن ما تمت إزالته هو 281 عقارا، في حين يستهدف مشروع التطوير إزالة 673 عقاراً في الفترة الأولى من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير.
ووفقا للخطة الموضوعة للتطوير
فستستمر تلك
المرحلة 10 أسابيع، لتتم كاملة ويزال العدد المستهدف.
وستمثل الفترة الأولى من المرحلة الثانية للتطوير إزالة ما يبلغ 80000 م2، وذلك ضمن مساحة تمت إزالتها إلى الآن بلغت قرابة 27106 م2.
يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة كانت قد ألزمت ملاك 10
مواقع بمكة
بتسوير الأراضي الفضاء.
وشدد القرار على الملاك بضرورة تسوير تلك الأراضي اعتبارًا من الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، "بهدف تحسين المشهد الحضري في المحاور الرئيسية بمناطق ومحافظات المملكة ضمن خطط الوزارة في هذا المجال".