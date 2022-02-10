الصين تتهم أمريكا بسوء إدارة مخاطر أقمار إيلون ماسك الفضائية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي دوري في العاصمة الصينية بكين إن "أمريكا لم تستجب لطلبات الحصول على معلومات عندما اقتربت أقمار "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" العام الماضي بشكل خطير من محطة الفضاء الصينية"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وجاء البيان الصيني بعد حادثة جديدة تتعلق بالأقمار الصناعية الفضائية الخاصة بشركة "سبيس إكس"، المتربطة بوصول ما يقرب من 40 قمرا صناعيا من بينها 49 قمرا صناعيا في مدار منخفض تم إطلاقها في 3 فبراير/ شباط الجاري، وسقطت على كوكب الأرض عقب تعرضها لعاصفة مغناطيسية.وكادت أقمار "ستار لينك" الصناعية للإنترنت، والتي تتبع شركة "سبيس إكس"، أن تصطدم بمحطة الفضاء الصينية مرتين، الأولى بتاريخ 1 يوليو/ تموز الماضي والثانية في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بحسب وثيقة قدمتها الصين في وقت سابق إلى الأمم المتحدة.وقالت الصين في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: "لأسباب تتعلق بالسلامة، فقد نفذت محطة الفضاء الصينية نظام التحكم الوقائي في تجنب الاصطدام".وقامت شركة "سبيس إكس"، التي يملكها إيلون ماسك، وحدها، بنشر ما يقرب من 1900 قمر صناعي يتبع برنامج "ستار لينك".
اتهمت الصين الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بعدم تحمل المسؤولية عن المشاكل التي تسببها الأقمار الصناعية التي أطلقتها شركة "سبيس إكس" المدعومة من الملياردير، إيلون موسك، بأواخر العام الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي دوري في العاصمة الصينية بكين إن "أمريكا لم تستجب لطلبات الحصول على معلومات عندما اقتربت أقمار "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" العام الماضي بشكل خطير من محطة الفضاء الصينية"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وتابع ليجيان أنه "بينما كان رواد الفضاء الصينيون في المدار يواجهون تهديدات حقيقية وعاجلة تتعلق بالسلامة، فقد حاولت السلطات المختصة في الصين عدة مرات الوصول إلى الولايات المتحدة عبر البريد الإلكتروني، لكنها لم تتلقى أي رد منها".
وجاء البيان الصيني بعد حادثة جديدة تتعلق بالأقمار الصناعية الفضائية الخاصة بشركة "سبيس إكس"، المتربطة بوصول ما يقرب من 40 قمرا صناعيا من بينها 49 قمرا صناعيا في مدار منخفض تم إطلاقها في 3 فبراير/ شباط الجاري، وسقطت على كوكب الأرض عقب تعرضها لعاصفة مغناطيسية.
وكادت أقمار "ستار لينك" الصناعية للإنترنت، والتي تتبع شركة "سبيس إكس"، أن تصطدم بمحطة الفضاء الصينية مرتين، الأولى بتاريخ 1 يوليو/ تموز الماضي والثانية في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بحسب وثيقة قدمتها الصين في وقت سابق إلى الأمم المتحدة.
وقالت الصين في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: "لأسباب تتعلق بالسلامة، فقد نفذت محطة الفضاء الصينية نظام التحكم الوقائي في تجنب الاصطدام".
وقامت شركة "سبيس إكس"، التي يملكها إيلون ماسك، وحدها، بنشر ما يقرب من 1900 قمر صناعي يتبع برنامج "ستار لينك".