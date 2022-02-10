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الصين تتهم أمريكا بسوء إدارة مخاطر أقمار إيلون ماسك الفضائية
الصين تتهم أمريكا بسوء إدارة مخاطر أقمار إيلون ماسك الفضائية
اتهمت الصين الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بعدم تحمل المسؤولية عن المشاكل التي تسببها الأقمار ‏الصناعية التي أطلقتها شركة "سبيس إكس" المدعومة من الملياردير،... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T17:22+0000
2022-02-10T17:22+0000
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الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي دوري في العاصمة الصينية بكين إن "أمريكا لم تستجب لطلبات الحصول على معلومات عندما اقتربت أقمار "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" العام الماضي بشكل خطير من محطة الفضاء الصينية"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وجاء البيان الصيني بعد حادثة جديدة تتعلق بالأقمار الصناعية الفضائية الخاصة بشركة "سبيس إكس"، المتربطة بوصول ما يقرب من 40 قمرا صناعيا من بينها 49 قمرا صناعيا في مدار منخفض تم إطلاقها في 3 فبراير/ شباط الجاري، وسقطت على كوكب الأرض عقب تعرضها لعاصفة مغناطيسية.وكادت أقمار "ستار لينك" الصناعية للإنترنت، والتي تتبع شركة "سبيس إكس"، أن تصطدم بمحطة الفضاء الصينية مرتين، الأولى بتاريخ 1 يوليو/ تموز الماضي والثانية في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بحسب وثيقة قدمتها الصين في وقت سابق إلى الأمم المتحدة.وقالت الصين في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: "لأسباب تتعلق بالسلامة، فقد نفذت محطة الفضاء الصينية نظام التحكم الوقائي في تجنب الاصطدام".وقامت شركة "سبيس إكس"، التي يملكها إيلون ماسك، وحدها، بنشر ما يقرب من 1900 قمر صناعي يتبع برنامج "ستار لينك".
https://arabic.sputniknews.com/20220128/سبيس-إكس-تخطط-لرقم-قياسي-إطلاق-52-صاروخا-خلال-2022-1057396942.html
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إيلون ماسك, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الصين تتهم أمريكا بسوء إدارة مخاطر أقمار إيلون ماسك الفضائية

17:22 GMT 10.02.2022
© REUTERS / Joe Skipperأيلون ماسك مدير تسلا
أيلون ماسك مدير تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
أيلون ماسك مدير تسلا
© REUTERS / Joe Skipper
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اتهمت الصين الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بعدم تحمل المسؤولية عن المشاكل التي تسببها الأقمار ‏الصناعية التي أطلقتها شركة "سبيس إكس" المدعومة من الملياردير، إيلون موسك، بأواخر العام ‏الماضي.‏
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي دوري في العاصمة الصينية بكين إن "أمريكا لم تستجب لطلبات الحصول على معلومات عندما اقتربت أقمار "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" العام الماضي بشكل خطير من محطة الفضاء الصينية"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وتابع ليجيان أنه "بينما كان رواد الفضاء الصينيون في المدار يواجهون تهديدات حقيقية وعاجلة تتعلق بالسلامة، فقد حاولت السلطات المختصة في الصين عدة مرات الوصول إلى الولايات المتحدة عبر البريد الإلكتروني، لكنها لم تتلقى أي رد منها".

إطلاق مركبة سبيس إكس والتي تحمل اسم كرو دراغون عن طريق صاروخ فالكون 9، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
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وجاء البيان الصيني بعد حادثة جديدة تتعلق بالأقمار الصناعية الفضائية الخاصة بشركة "سبيس إكس"، المتربطة بوصول ما يقرب من 40 قمرا صناعيا من بينها 49 قمرا صناعيا في مدار منخفض تم إطلاقها في 3 فبراير/ شباط الجاري، وسقطت على كوكب الأرض عقب تعرضها لعاصفة مغناطيسية.
وكادت أقمار "ستار لينك" الصناعية للإنترنت، والتي تتبع شركة "سبيس إكس"، أن تصطدم بمحطة الفضاء الصينية مرتين، الأولى بتاريخ 1 يوليو/ تموز الماضي والثانية في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بحسب وثيقة قدمتها الصين في وقت سابق إلى الأمم المتحدة.
وقالت الصين في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: "لأسباب تتعلق بالسلامة، فقد نفذت محطة الفضاء الصينية نظام التحكم الوقائي في تجنب الاصطدام".
وقامت شركة "سبيس إكس"، التي يملكها إيلون ماسك، وحدها، بنشر ما يقرب من 1900 قمر صناعي يتبع برنامج "ستار لينك".
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