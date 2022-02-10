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https://arabic.sputniknews.com/20220210/بتغريدة-على-تويتر-أردوغان-يحيي-ذكرى-وفاة-السلطان-عبد-الحميد-الثاني-1058337220.html
بتغريدة على تويتر.. أردوغان يحيي ذكرى وفاة السلطان عبد الحميد الثاني
بتغريدة على تويتر.. أردوغان يحيي ذكرى وفاة السلطان عبد الحميد الثاني
أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ذكرى وفاة السلطان العثماني عبدالحميد الثاني. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T19:52+0000
2022-02-10T19:52+0000
رجب طيب أردوغان
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وقال أردوغان في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "أحيي ذكرى انتقال السلطان عبد الحميد الثاني إلى دار الآخرة، واستذكره بالرحمة والاحترام والامتنان وأسأل الله له الجنة".وأرفق الرئيس التركي صورة السلطان عبد الحميد الثاني الذي تحل ذكرى وفاته الـ 104 إلى تغريدته.يذكر أن عبد الحميد الثاني هو السلطان الرابع والثلاثين من سلاطين الدولة العثمانية.وفي عام 1876، تولى الحكم وانتهت فترة حكمه عام 1909، ووضع رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته في 10 فبراير/ شباط 1918.
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رجب طيب أردوغان

بتغريدة على تويتر.. أردوغان يحيي ذكرى وفاة السلطان عبد الحميد الثاني

19:52 GMT 10.02.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABOالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2019
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ذكرى وفاة السلطان العثماني عبدالحميد الثاني.
وقال أردوغان في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "أحيي ذكرى انتقال السلطان عبد الحميد الثاني إلى دار الآخرة، واستذكره بالرحمة والاحترام والامتنان وأسأل الله له الجنة".
وأرفق الرئيس التركي صورة السلطان عبد الحميد الثاني الذي تحل ذكرى وفاته الـ 104 إلى تغريدته.
يذكر أن عبد الحميد الثاني هو السلطان الرابع والثلاثين من سلاطين الدولة العثمانية.
وفي عام 1876، تولى الحكم وانتهت فترة حكمه عام 1909، ووضع رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته في 10 فبراير/ شباط 1918.
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