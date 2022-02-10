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https://arabic.sputniknews.com/20220210/بيع-الماسة-السوداء-إنيغما-بـ43-مليون-دولار-1058328333.html
بيع الماسة السوداء "إنيغما" بـ4.3 مليون دولار
بيع الماسة السوداء "إنيغما" بـ4.3 مليون دولار
باعت شركة Sotheby المتخصصة بالمقتنيات والمجوهرات ماسة سوداء فاخرة، يعتقد أنها أتت من الفضاء الخارجي، بوزن 555.55 قيراط، مقابل 4.28 مليون دولار في مزاد علني يوم... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T15:22+0000
2022-02-10T15:22+0000
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وتعد ألماسة "إنيغما"، أكبر قطع الماس في العالم، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، مع 55 وجها، والتي تزن أكثر من حجر "نجم إفريقيا العظيم" 530.2 قيراط، وحجر "اليوبيل الذهبي" 545.67 قيراط.ويُفترض أن الماس الأسود النادر من نوع الكربونادو له أصول من خارج كوكب الأرض، بسبب احتوائه على كميات صغيرة من النيتروجين والهيدروجين، قد يزيد عمرها عن ملياري سنة، بحسب فوربس.ويقول توبياس كورميند، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة 77 Diamonds للمجوهرات الأوروبية على الإنترنت: "إن حجم وشكل ومصدر ألماسة إنيغما تجعلها رائدة ومدهشة، وذلك بصرف النظر عن كونها أكبر ألماسة مقطوعة في العالم، فإن إنيغما غير عادية بشكل ملحوظ لأسباب إضافية".وعادة ما يتم تقدير الماس ضمن معايير الوضوح وغياب اللون، ولا يتم استخدام الكربون الأسود عادة في المجوهرات ويستخدم بشكل رئيسي في الحفر الصناعي، إلا أنه في السنوات الأخيرة، جعلت العديد من أحجار الماس الأسود الطبيعي مثل بلاك أورلوف (67.5 قيراطًا)، وماسة أمستردام (33.74 قيراطًا) والآن إنيغما، الماس الأسود سلعة ثمينة.وتضيف أصول الماسة الكربونية السوداء إلى جاذبية "إنيغما"، التي أطلق عليها الجواهريون والجيولوجيون على حد سواء لغزًا بين النجوم لم يتم حله، فبينما يتم استخراج معظم الماس من الصخور النارية المتكونة في أعماق الأرض، يوجد الكربونادو في الرواسب بالقرب من سطح الأرض أو فوقه، ما يشير إلى أن الماس الأسود يمكن أن يكون له أصول في الفضاء الخارجي، فيما يعتقد البعض أن الكربون قد تم إنشاؤه إما من الاصطدام النيزكي أو من انفجارات المستعر الأعظم.تم شراء حجر "إنيغما" الأصلي في أواخر التسعينيات وكان من الممكن أن يزن أكثر من 800 قيراط في شكله الخام المكتشف حديثًا، حيث استغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات لنحتها في شكلها الحالي.ووفقًا لـ Sotheby’s، على الرغم من وزنه المذهل، فإن حجر "إنيغما" نادر الوجود لأنه يحتوي فقط على 55 جانبا، ومع ذلك فهو يتمتع "بدرجة عالية من اللمعان لا يمكن تصورها تقريبا".يقول توبياس كورميند، مؤسس مشارك لـ 77 Diamonds Tobias Kormind، إنه في حين يتم قطع معظم الماس إلى واحد من عشرة أشكال شائعة، فإن "إنيغما" يشبه اليد، وهو أمر نادر آخر في صناعة المجوهرات،ويوحي شكل حجر "إنيغما" برمز النخيل الشرق أوسطي، الخمسة وهي علامة حماية ضد العين الشريرة؛ كما أنه يمثل البركات والقوة، وفقًا لـ Sotheby’s.وأغلق المزاد عند 3.2 مليون جنيه إسترليني، باستثناء علاوة المشتري، وسيتم تقديم هذا الماس بدون سعر احتياطي.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/ارتفاع-مبيعات-المجوهرات-الماسية-عالميا-بنسبة-29-في-عام-2021-1058151768.html
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أخبار العالم الآن, مجوهرات

بيع الماسة السوداء "إنيغما" بـ4.3 مليون دولار

15:22 GMT 10.02.2022
© REUTERS / Lucas Jacksonأكبر ماسة في العالم Lesedi La Ronа
أكبر ماسة في العالم Lesedi La Ronа - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Lucas Jackson
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باعت شركة Sotheby المتخصصة بالمقتنيات والمجوهرات ماسة سوداء فاخرة، يعتقد أنها أتت من الفضاء الخارجي، بوزن 555.55 قيراط، مقابل 4.28 مليون دولار في مزاد علني يوم الثلاثاء الماضي.
وتعد ألماسة "إنيغما"، أكبر قطع الماس في العالم، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، مع 55 وجها، والتي تزن أكثر من حجر "نجم إفريقيا العظيم" 530.2 قيراط، وحجر "اليوبيل الذهبي" 545.67 قيراط.
ويُفترض أن الماس الأسود النادر من نوع الكربونادو له أصول من خارج كوكب الأرض، بسبب احتوائه على كميات صغيرة من النيتروجين والهيدروجين، قد يزيد عمرها عن ملياري سنة، بحسب فوربس.
ويقول توبياس كورميند، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة 77 Diamonds للمجوهرات الأوروبية على الإنترنت: "إن حجم وشكل ومصدر ألماسة إنيغما تجعلها رائدة ومدهشة، وذلك بصرف النظر عن كونها أكبر ألماسة مقطوعة في العالم، فإن إنيغما غير عادية بشكل ملحوظ لأسباب إضافية".
وعادة ما يتم تقدير الماس ضمن معايير الوضوح وغياب اللون، ولا يتم استخدام الكربون الأسود عادة في المجوهرات ويستخدم بشكل رئيسي في الحفر الصناعي، إلا أنه في السنوات الأخيرة، جعلت العديد من أحجار الماس الأسود الطبيعي مثل بلاك أورلوف (67.5 قيراطًا)، وماسة أمستردام (33.74 قيراطًا) والآن إنيغما، الماس الأسود سلعة ثمينة.
وتضيف أصول الماسة الكربونية السوداء إلى جاذبية "إنيغما"، التي أطلق عليها الجواهريون والجيولوجيون على حد سواء لغزًا بين النجوم لم يتم حله، فبينما يتم استخراج معظم الماس من الصخور النارية المتكونة في أعماق الأرض، يوجد الكربونادو في الرواسب بالقرب من سطح الأرض أو فوقه، ما يشير إلى أن الماس الأسود يمكن أن يكون له أصول في الفضاء الخارجي، فيما يعتقد البعض أن الكربون قد تم إنشاؤه إما من الاصطدام النيزكي أو من انفجارات المستعر الأعظم.
تم شراء حجر "إنيغما" الأصلي في أواخر التسعينيات وكان من الممكن أن يزن أكثر من 800 قيراط في شكله الخام المكتشف حديثًا، حيث استغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات لنحتها في شكلها الحالي.
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ووفقًا لـ Sotheby’s، على الرغم من وزنه المذهل، فإن حجر "إنيغما" نادر الوجود لأنه يحتوي فقط على 55 جانبا، ومع ذلك فهو يتمتع "بدرجة عالية من اللمعان لا يمكن تصورها تقريبا".
يقول توبياس كورميند، مؤسس مشارك لـ 77 Diamonds Tobias Kormind، إنه في حين يتم قطع معظم الماس إلى واحد من عشرة أشكال شائعة، فإن "إنيغما" يشبه اليد، وهو أمر نادر آخر في صناعة المجوهرات،
ويوحي شكل حجر "إنيغما" برمز النخيل الشرق أوسطي، الخمسة وهي علامة حماية ضد العين الشريرة؛ كما أنه يمثل البركات والقوة، وفقًا لـ Sotheby’s.
وأغلق المزاد عند 3.2 مليون جنيه إسترليني، باستثناء علاوة المشتري، وسيتم تقديم هذا الماس بدون سعر احتياطي.
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