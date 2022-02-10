https://arabic.sputniknews.com/20220210/تسلا-تسحب-أكثر-من-نصف-مليون-سيارة-في-أمريكا-لمنع-وقوع-خسائر-بشرية-1058338902.html

"تسلا" تسحب أكثر من نصف مليون سيارة في أمريكا لمنع وقوع خسائر بشرية

"تسلا" تسحب أكثر من نصف مليون سيارة في أمريكا لمنع وقوع خسائر بشرية

استدعت شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، مرة أخرى، اليوم الخميس، مئات الآلاف من سياراتها ‏الكهربائية بسبب مشكلة فنية.‏ 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T20:53+0000

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2022-02-10T20:53+0000

شركة تسلا

إيلون ماسك

مجتمع

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وسحبت الشركة 578607 سيارة داخل أمريكا، بعدما اكتشفت أن المارة قد لا يتمكنون من سماع أصوات التحذير بالشكل المطلوب من سيارة تقترب منهم، ووذلك بسبب الموسيقى الصاخبة أو أي أصوات أخرى تصدر نتيجة ميزة جهاز تشغيل الراديو والموسيقى القوي الموجود بها، بحسب وكالة "رويترز".ويشمل الاستدعاء بعض السيارات من طرازات "إس" و"إكس" و"واي" و"3"، التي أنتجت بين عامي 2020-2022.وتقول "تسلا" إن وظيفة مشغل الموسيقى" تتيح انطلاق الأصوات من مكبرات صوت خارجية أثناء حركة السيارة وهو ما قد يترتب عليه التشويش على صوت نظام تحذير المشاة".وينتهك العيب في السيارات أحد قواعد السلامة الفيدرالية، التي تتطلب صوتا مسموعا بوضوح عندما تتحرك السيارات الكهربائية والهجينة بسرعات تقل عن 18.6 ميغا بكسل في الساعة.وأكدت "تسلا" أنها ليست على علم بوقوع أي حوادث أو إصابات أو وفيات مرتبطة بالعيب التقني الذي كان سببا في أحدث استدعاء.ويأتي هذا بعدما أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا، أمس الأربعاء، أن شركة "تسلا" استدعت 26681 سيارة بسبب خطأ في البرمجيات قد يؤدي إلى مشاكل في إذابة الجليد على الزجاج الأمامي، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.ويمثل الإشعار الأخير استدعاء "تسلا" الرابع المعلن في غضون أسبوعين.يشار إلى أن شركة "تسلا"، ويقع مقرها في ولاية تكساس الأمريكية، تحضع لتدقيق شديد على نحو متزايد من جانب الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة.

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شركة تسلا, إيلون ماسك, مجتمع