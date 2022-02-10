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بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/خلف-كواليس-أولمبياد-بكين-2022-1058262148.html
خلف كواليس أولمبياد "بكين 2022"
خلف كواليس أولمبياد "بكين 2022"
تشاهدون في ألبوم "ٍسبوتنيك"صورًا من خلف كواليس أولمبياد بكين 2022، حيث تشمل: إعداد مسارات التزلج والتزحلق، والعاملين الطبيين، والرياضيين قبل وبعد المسابقات،... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
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بكين 2022
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фото, صور, وسائط متعددة
خلف كواليس أولمبياد "بكين 2022" تابعنا عبر
تشاهدون في ألبوم "ٍسبوتنيك"صورًا من خلف كواليس أولمبياد بكين 2022، حيث تشمل: إعداد مسارات التزلج والتزحلق، والعاملين الطبيين، والرياضيين قبل وبعد المسابقات، والمتطوعين، ومشاهد من الحياة اليومية للمراكز الإعلامية، وطوابير الانتظار لشراء الهدايا التذكارية، واختبارات فحص كورونا التي أصلحت جزءاً لا يتجزأ من يومنا العادي... إلخ.
© AP Photo / Jae C. Hong
تنعطف "بينغ دوين دوين"، تميمة بكين 2022، جانبًا للخروج من الأبواب بعد زيارة مكتب وكالة أنباء شينخوا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، 8 فبراير ، 2022.
تنعطف "بينغ دوين دوين"، تميمة بكين 2022، جانبًا للخروج من الأبواب بعد زيارة مكتب وكالة أنباء شينخوا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، 8 فبراير ، 2022.
© Sputnik . Aleksei Filippov / الذهاب إلى بنك الصور المتفرجون خلال مسابقة التزلج السريع في الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 (بكين 2022) في بكين، 6 فبراير 2022
المتفرجون خلال مسابقة التزلج السريع في الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 (بكين 2022) في بكين، 6 فبراير 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصور موظفو فندق "إكليمنت" في تشينغيان يقومون بإعداد الإفطار في "بكين 2022"، 8 فبراير 2022
موظفو فندق "إكليمنت" في تشينغيان يقومون بإعداد الإفطار في "بكين 2022"، 8 فبراير 2022
طبيب مع صديق في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في "بكين 2022"
© AFP 2021 / Jeff Pachoud متطوعان يرتديان معدات الحماية الشخصية يسيران عبر مسار التزلج خلال جلسات التدريب على الهيكل العظمي في مركز يانكينغ الوطني للانزلاق خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بكين 2022"، 8 فبراير 2022.
متطوعان يرتديان معدات الحماية الشخصية يسيران عبر مسار التزلج خلال جلسات التدريب على الهيكل العظمي في مركز يانكينغ الوطني للانزلاق خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بكين 2022"، 8 فبراير 2022.
© AFP 2021 / Daniel Mihailescu
يستعد الإيطالي ماتيا غاسباري للمشاركة في تدريب الهيكل العظمي للرجال في مركز يانكينغ الوطني للتزلج خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 في يانكين في 8 فبراير 2022.
يستعد الإيطالي ماتيا غاسباري للمشاركة في تدريب الهيكل العظمي للرجال في مركز يانكينغ الوطني للتزلج خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 في يانكين في 8 فبراير 2022.
© Sputnik . Aleksander Vilf / الذهاب إلى بنك الصور
متطوعة تحمل لافتة للحفاظ على المسافة وارتداء الكمامات في الملعب الذي يستضيف منافسة الفرق في التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في بكين 2022.
متطوعة تحمل لافتة للحفاظ على المسافة وارتداء الكمامات في الملعب الذي يستضيف منافسة الفرق في التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في بكين 2022.
© Sputnik . Aleksei Filippov / الذهاب إلى بنك الصور
إيرين ووست (هولندا) بعد إنهاء سباق 1500 متر للسيدات في التزلج السريع في الدورة الـ24 للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، خلال حفل توزيع الجوائز. سجلت إيرين فوست رقماً قياسياً أولمبيًا جديدًا - دقيقة واحدة و 53.28 ثانية.
إيرين ووست (هولندا) بعد إنهاء سباق 1500 متر للسيدات في التزلج السريع في الدورة الـ24 للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، خلال حفل توزيع الجوائز. سجلت إيرين فوست رقماً قياسياً أولمبيًا جديدًا - دقيقة واحدة و 53.28 ثانية.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصور في المركز الوطني للقفز على الجليد ستستضيف المنشأة منافسات القفز على الجليد ومسابقات التزلج مجتمعة في الدورة الـ 24 للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.
في المركز الوطني للقفز على الجليد ستستضيف المنشأة منافسات القفز على الجليد ومسابقات التزلج مجتمعة في الدورة الـ 24 للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.
© AP Photo / Jae C. Hong شاشة تلفزيونية في بهو فندق إعلامي تعرض أخبار مسابقة التزلج السريع للسيدات على المضمار القصير في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين 5 فبراير 2022.
شاشة تلفزيونية في بهو فندق إعلامي تعرض أخبار مسابقة التزلج السريع للسيدات على المضمار القصير في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين 5 فبراير 2022.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky يقوم عمال الدورة برش الخط الأحمر - خط النهاية لمنحدر الرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، 7 فبراير 2022
يقوم عمال الدورة برش الخط الأحمر - خط النهاية لمنحدر الرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، 7 فبراير 2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصور عامل صحي يرتدي زي واقي يحمل سلة مهملات في فنادق "روي" الخاضعة للحجر الصحي في "بكين 2022".
عامل صحي يرتدي زي واقي يحمل سلة مهملات في فنادق "روي" الخاضعة للحجر الصحي في "بكين 2022".
© AP Photo / Petr David Josek اليابانية هاروكا توكو (14) تنتظر قيادة فريقها على الجليد في مباراة الهوكي للسيدات في الدور التمهيدي ضد جمهورية التشيك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين 8 فبراير 2022
اليابانية هاروكا توكو (14) تنتظر قيادة فريقها على الجليد في مباراة الهوكي للسيدات في الدور التمهيدي ضد جمهورية التشيك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين 8 فبراير 2022
© AP Photo / Ashley Landis تتمدد اليابانية ميهو تاكاجي بمساعدة مدرب بينما تستعد للمنافسة في سباق التزلج السريع للسيدات لمسافة 1500 متر في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين، 7 فبراير 2022 .
تتمدد اليابانية ميهو تاكاجي بمساعدة مدرب بينما تستعد للمنافسة في سباق التزلج السريع للسيدات لمسافة 1500 متر في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين، 7 فبراير 2022 .
© AP Photo / Jae C. Hong
أحد المتفرجين يلتقط صورة قبل نهائيات التزلج الحر للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، في بكين 9 فبراير 2022.
أحد المتفرجين يلتقط صورة قبل نهائيات التزلج الحر للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، في بكين 9 فبراير 2022.
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصور تحضير الجليد في الملعب البيضاوي الوطني للتزلج السريع في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في "بكين 2022".
تحضير الجليد في الملعب البيضاوي الوطني للتزلج السريع في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في "بكين 2022".
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصور ميهو تاكاجي (اليابان)، الفائزة بالميدالية الفضية في مسابقة التزلج السريع 1500 م للسيدات في الدورة الـ24 للألعاب الأولمبية الشتوية في "بكين 2022"، خلال حفل توزيع الميداليات، 7 فبراير 2022
ميهو تاكاجي (اليابان)، الفائزة بالميدالية الفضية في مسابقة التزلج السريع 1500 م للسيدات في الدورة الـ24 للألعاب الأولمبية الشتوية في "بكين 2022"، خلال حفل توزيع الميداليات، 7 فبراير 2022
© AFP 2021 / Sebastien Bozon موظف يرتدي زي الحماية الشخصية يرش المطهر على يدي المتفرج في نهاية نهائي التزلج الحر للرجال خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 في بيغ آير شوغانغ، 9 فبراير 2022.
موظف يرتدي زي الحماية الشخصية يرش المطهر على يدي المتفرج في نهاية نهائي التزلج الحر للرجال خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 في بيغ آير شوغانغ، 9 فبراير 2022.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصور التحضير للمضمار العملاق لمسابقة التزلج على الألواح (السنوبورد) في الدورة الـ24 للألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، 8 فبراير 2022.
التحضير للمضمار العملاق لمسابقة التزلج على الألواح (السنوبورد) في الدورة الـ24 للألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، 8 فبراير 2022.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصور أحد المشجعين خلال مسابقة القفز على الجليد للرجال في الدورة الـ24 للألعاب الأولمبية الشتوية، "بكين 2022"،6 فبراير 2022
أحد المشجعين خلال مسابقة القفز على الجليد للرجال في الدورة الـ24 للألعاب الأولمبية الشتوية، "بكين 2022"،6 فبراير 2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko عامل يجري اختبار كوفيد-19 في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في بكين 2 فبراير 2022
عامل يجري اختبار كوفيد-19 في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في بكين 2 فبراير 2022
© REUTERS / Eloisa Lopez أشخاص يأكلون بينهم حواجز بلاستيكية في قاعة الطعام بالمركز الإعلامي الرئيسي في بكين 2022 دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في بكين، الصين، 8 فبراير 2022.
أشخاص يأكلون بينهم حواجز بلاستيكية في قاعة الطعام بالمركز الإعلامي الرئيسي في بكين 2022 دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في بكين، الصين، 8 فبراير 2022.
© AP Photo / Jae C. Hong يعمل عاملان حول منحدر التزلج قبل جلسة تدريبية لمسابقة الهواء الكبيرة للتزلج الحر في الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين، 6 فبراير 2022.
يعمل عاملان حول منحدر التزلج قبل جلسة تدريبية لمسابقة الهواء الكبيرة للتزلج الحر في الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين، 6 فبراير 2022.
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel أولمبياد بكين 2022 - فريق المنتخب الروسي في التزحلق على الجليد - فريق جماعي - التزلج الفردي للسيدات - برنامج قصير - استاد العاصمة الداخلي، بكين، الصين، 6 فبراير 2022. رد فعل الروسية كاميلا فالييفا من اللجنة الأولمبية الروسية بعد إظهار النتائج العالية.
أولمبياد بكين 2022 - فريق المنتخب الروسي في التزحلق على الجليد - فريق جماعي - التزلج الفردي للسيدات - برنامج قصير - استاد العاصمة الداخلي، بكين، الصين، 6 فبراير 2022. رد فعل الروسية كاميلا فالييفا من اللجنة الأولمبية الروسية بعد إظهار النتائج العالية.
© REUTERS / Tyrone Siu حارس أمن يجلس أمام لوحة لفصل منطقة عن المنطقة الإعلامية ومنطقة الجمهور في المركز الوطني للألعاب المائية، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، في بكين، الصين في 6 فبراير 2022.
حارس أمن يجلس أمام لوحة لفصل منطقة عن المنطقة الإعلامية ومنطقة الجمهور في المركز الوطني للألعاب المائية، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، في بكين، الصين في 6 فبراير 2022.
© REUTERS / Fabrizio Bensch أولمبياد بكين 2022 - التزلج الحر - التدريب الرسمي للرجال والسيدات - بيغ آير شوغانغ، بكين، الصين، 6 فبراير 2022. يركب اللاعبون والموظفون عربة نقل أثناء التدريب.
أولمبياد بكين 2022 - التزلج الحر - التدريب الرسمي للرجال والسيدات - بيغ آير شوغانغ، بكين، الصين، 6 فبراير 2022. يركب اللاعبون والموظفون عربة نقل أثناء التدريب.
© REUTERS / Denis Balibouse أولمبياد بكين 2022 - التزلج على جبال الألب - التزلج على المنحدرات للرجال - المركز الوطني للتزلج على جبال الألب، منطقة يانكينغ، بكين، الصين، 6 فبراير 2022. طاقم العمل الأولمبي يفحص المسار على المنحدر قبل بدء المسابقات.
أولمبياد بكين 2022 - التزلج على جبال الألب - التزلج على المنحدرات للرجال - المركز الوطني للتزلج على جبال الألب، منطقة يانكينغ، بكين، الصين، 6 فبراير 2022. طاقم العمل الأولمبي يفحص المسار على المنحدر قبل بدء المسابقات.
© AP Photo / Ng Han Guan يصطف الناس على طول مركز المشاة وانغ فو جينغ المظلم خارج غونغمي إمبوريوم للوقوف في طوابير طوال الليل للحصول على فرصة لشراء تميمة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 بنغ دوين دوين في بكين، 8 فبراير 2022. استمر طابور طويل في الأيام الماضية اقتنص الهدايا التذكارية للألعاب الأولمبية الشتوية النادرة لعام 2022، خاصة الألعاب المحشوة من تميمة الألعاب بنغ دوين دوين، وهو دب باندا يرتدي معطفًا شتويًا.
يصطف الناس على طول مركز المشاة وانغ فو جينغ المظلم خارج غونغمي إمبوريوم للوقوف في طوابير طوال الليل للحصول على فرصة لشراء تميمة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 بنغ دوين دوين في بكين، 8 فبراير 2022. استمر طابور طويل في الأيام الماضية اقتنص الهدايا التذكارية للألعاب الأولمبية الشتوية النادرة لعام 2022، خاصة الألعاب المحشوة من تميمة الألعاب بنغ دوين دوين، وهو دب باندا يرتدي معطفًا شتويًا.
© REUTERS / Edgar Su
أولمبياد بكين 2022 - التزلج بواسطة زلاجة - التدريب الرسمي للرجال - المركز الوطني للتزلج، بكين، الصين، 8 فبراير 2022. مات ويستون من بريطانيا قبل خوضه السباق.
أولمبياد بكين 2022 - التزلج بواسطة زلاجة - التدريب الرسمي للرجال - المركز الوطني للتزلج، بكين، الصين، 8 فبراير 2022. مات ويستون من بريطانيا قبل خوضه السباق.
© AP Photo / Jae C. Hong عمال يشاهدون جولة التصفيات المؤهلة للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في بكين 7 فبراير 2022 .
عمال يشاهدون جولة التصفيات المؤهلة للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في بكين 7 فبراير 2022 .