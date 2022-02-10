خلف كواليس أولمبياد "بكين 2022"

© AP Photo / Ng Han Guan يصطف الناس على طول مركز المشاة وانغ فو جينغ المظلم خارج غونغمي إمبوريوم للوقوف في طوابير طوال الليل للحصول على فرصة لشراء تميمة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 بنغ دوين دوين في بكين، 8 فبراير 2022. استمر طابور طويل في الأيام الماضية اقتنص الهدايا التذكارية للألعاب الأولمبية الشتوية النادرة لعام 2022، خاصة الألعاب المحشوة من تميمة الألعاب بنغ دوين دوين، وهو دب باندا يرتدي معطفًا شتويًا.