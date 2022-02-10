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https://arabic.sputniknews.com/20220210/طبيب-أردوغان-يعلن-شفاءه-من-كورونا-وعودته-لعمله-الروتيني-1058332642.html
طبيب أردوغان يعلن شفاءه من كورونا وعودته لعمله الروتيني
طبيب أردوغان يعلن شفاءه من كورونا وعودته لعمله الروتيني
أكدت الفحوصات الطبية الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، ووفقا لطبيبه الخاص، سيعود لعمله الروتيني اعتبارا من يوم غد الجمعة. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T17:01+0000
2022-02-10T17:01+0000
2022-02-10T17:01+0000
رجب طيب أردوغان
فيروس كورونا
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن الطبيب الخاص لأردوغان، اليوم الخميس، قوله إن "نتيجة الفحوص الخاصة بتحديد الإصابة بفيروس كورونا التي أجريناها خلال اليومين الماضيين جاءت سلبية". وأضاف: "أعتقد أن الرئيس سيعود لمزاولة عمله الروتيني اعتبارا من يوم غد الجمعة".وكان أردوغان قد أعلن، السبت الماضي، أنه أصيب بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، ويخضع للعزل منذ ذلك الحين.وأضاف أن نتائج التحليل كانت إيجابية، مع أعراض خفيفة وقد يكون الفيروس من سلالة "أوميكرون"، مؤكدا أنه سيواصل العمل من المنزل، كما طالب الجميع بالدعاء له.
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رجب طيب أردوغان, فيروس كورونا, أخبار تركيا اليوم
طبيب أردوغان يعلن شفاءه من كورونا وعودته لعمله الروتيني تابعنا عبر
أكدت الفحوصات الطبية الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، ووفقا لطبيبه الخاص، سيعود لعمله الروتيني اعتبارا من يوم غد الجمعة.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الطبيب الخاص
لأردوغان
، اليوم الخميس، قوله إن "نتيجة الفحوص الخاصة بتحديد الإصابة بفيروس كورونا التي أجريناها خلال اليومين الماضيين جاءت سلبية".
وأضاف: "أعتقد أن الرئيس سيعود لمزاولة عمله الروتيني اعتبارا من يوم غد الجمعة".
وكان أردوغان قد أعلن، السبت الماضي، أنه أصيب بالمتحور أوميكرون من
فيروس كورونا
، ويخضع للعزل منذ ذلك الحين.
وأضاف أن نتائج التحليل كانت إيجابية، مع أعراض خفيفة وقد يكون الفيروس من سلالة "أوميكرون"، مؤكدا أنه سيواصل العمل من المنزل، كما طالب الجميع بالدعاء له.