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https://arabic.sputniknews.com/20220210/مجلس-النواب-الليبي-يصوت-بالإجماع-على-اختيار-فتحي-باشاغا-رئيسا-للحكومة-1058304586.html
مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة
مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة
صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T12:08+0000
2022-02-10T12:26+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان له، إن "مجلس النواب صوت على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيساً للحكومة باجماع السادة الحاضرين".وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعلن عن تلقيه رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة، تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.وقال صالح، خلال جلسة مجلس النواب اليوم: "أبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب"، داعيا النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس.وطلب المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق، من البرلمان تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد للحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتسنى له عقد جلسة رسمية لإقرار خارطة الطريق ودراسة برامج المرشحين.ونشرت قناة "218" الليبية، صورة من الكتاب الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مجلس النواب مطالبًا بتأجيل جلسة اختيار الحكومة.وانطلقت صباح اليوم جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح لاختيار رئيس جديد للحكومة بدلا من عبد الحميد الدبيبة، وأيضا التصويت على اعتماد التعديل الدستوري وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري.وصوت المجلس، بأغلبية على "اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري". وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، "الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلى مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم".من جهته، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن "المجلس وافق بالأغلبية المطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220210/عقيلة-صالح-مجلس-الدولة-يزكي-فتحي-باشاغا-لرئاسة-الحكومة-الجديدة-في-ليبيا-1058302788.html
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أخبار ليبيا اليوم

مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة

12:08 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 12:26 GMT 10.02.2022)
© AFP 2021 / FETHI BELAIDوزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان له، إن "مجلس النواب صوت على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيساً للحكومة باجماع السادة الحاضرين".
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعلن عن تلقيه رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة، تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقال صالح، خلال جلسة مجلس النواب اليوم: "أبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب"، داعيا النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس.
وطلب المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق، من البرلمان تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد للحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتسنى له عقد جلسة رسمية لإقرار خارطة الطريق ودراسة برامج المرشحين.

ونشرت قناة "218" الليبية، صورة من الكتاب الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مجلس النواب مطالبًا بتأجيل جلسة اختيار الحكومة.
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
عقيلة صالح: مجلس الدولة يزكي فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة في ليبيا
11:45 GMT
وانطلقت صباح اليوم جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح لاختيار رئيس جديد للحكومة بدلا من عبد الحميد الدبيبة، وأيضا التصويت على اعتماد التعديل الدستوري وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري.
وصوت المجلس، بأغلبية على "اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري". وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، "الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلى مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم".
من جهته، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن "المجلس وافق بالأغلبية المطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبا".
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