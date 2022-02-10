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https://arabic.sputniknews.com/20220210/مدير-الاستخبارات-الخارجية-الروسي-ينفي-وجود-أي-خطط-عدائية-لدى-روسيا-تجاه-أوكرانيا-1058286216.html
مدير الاستخبارات الخارجية الروسي ينفي وجود أي خطط عدائية لدى روسيا تجاه أوكرانيا
مدير الاستخبارات الخارجية الروسي ينفي وجود أي خطط عدائية لدى روسيا تجاه أوكرانيا
كشف مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، أن روسيا لا تضمر أي خطط عدائية تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن التقارير في هذا الشأن تضليل من... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T07:59+0000
2022-02-10T07:59+0000
روسيا
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وقال ناريشكين للصحفيين: "لم يكن لدى روسيا وليس لديها أي خطط عدوانية تجاه أوكرانيا. لقد رأينا، ونعرف كيف بدأت هذه الكذبة الواضحة، والخطيرة جدًا، بالانتشار عبر الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والتقطتها عدة عواصم غربية".ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.
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روسيا

مدير الاستخبارات الخارجية الروسي ينفي وجود أي خطط عدائية لدى روسيا تجاه أوكرانيا

07:59 GMT 10.02.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي ناريشكين
سيرغي ناريشكين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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كشف مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، أن روسيا لا تضمر أي خطط عدائية تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن التقارير في هذا الشأن تضليل من الغرب.
وقال ناريشكين للصحفيين: "لم يكن لدى روسيا وليس لديها أي خطط عدوانية تجاه أوكرانيا. لقد رأينا، ونعرف كيف بدأت هذه الكذبة الواضحة، والخطيرة جدًا، بالانتشار عبر الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والتقطتها عدة عواصم غربية".
ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.
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