مدير الاستخبارات الخارجية الروسي ينفي وجود أي خطط عدائية لدى روسيا تجاه أوكرانيا

وقال ناريشكين للصحفيين: "لم يكن لدى روسيا وليس لديها أي خطط عدوانية تجاه أوكرانيا. لقد رأينا، ونعرف كيف بدأت هذه الكذبة الواضحة، والخطيرة جدًا، بالانتشار عبر الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والتقطتها عدة عواصم غربية".ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.
كشف مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، أن روسيا لا تضمر أي خطط عدائية تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن التقارير في هذا الشأن تضليل من الغرب.
وقال ناريشكين للصحفيين: "لم يكن لدى روسيا وليس لديها أي خطط عدوانية تجاه أوكرانيا. لقد رأينا، ونعرف كيف بدأت هذه الكذبة الواضحة، والخطيرة جدًا، بالانتشار عبر الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والتقطتها عدة عواصم غربية".
ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.