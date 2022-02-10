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https://arabic.sputniknews.com/20220210/وزير-النفط-الليبي-نستهدف-رفع-الإنتاج-إلى-15-مليون-برميل-يوميا-خلال-2022-و2023-1058286354.html
وزير النفط الليبي: نستهدف رفع الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا خلال 2022 و2023
وزير النفط الليبي: نستهدف رفع الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا خلال 2022 و2023
قال وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون إن بلاده تستهدف رفع حجم مستوى إنتاجها إلى حوالي 1.5 مليون برميل يومياً في عامي 2022 و2023. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T07:58+0000
2022-02-10T07:58+0000
أخبار ليبيا اليوم
اقتصاد
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بنغازي- سبوتنيك. وقال عون، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "المستهدف في الخطة أن نرفع الإنتاج إلى حوالي مليون و400 أو و500 ألف برميل يومياً".يذكر أنّ إنتاج ليبيا من النفط حاليا يبلغ ما بين مليون و1.2 برميل يوميا.وأشار عون إلى أن ليبيا لديها عدة استكشافات نفطية وغازية، وقال إن "هناك حاجة إلى تطوير الاستكشافات الغازية "بأقصى سرعة".وعلى ذلك أكد الوزير عون، أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "مطالبة بالإسراع بدخول جولات استكشافية وجولات لتطوير الحقول الاستكشافية سوء النفطية أو الغازية".وحول أزمة إغلاق منشآت النفط الليبية، قال الوزير عون إنها "ليست في مصطلحة ليبيا"، مؤكدا ضرورة حل "المشاكل المصاحبة والتي أدت إلى هذه الإغلاقات مرة واحدة لكي لا تتكرر".وأكد وزير النفط أن ليبيا تعتبر أن قرار مجموعة "أوبك بلس" التي تنطوي على زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا "صحيحة"، وذلك بعد ارتفاع الأسعار إثر التخفيضات السابقة.وقال عون: "هذه الاستراتيجية كانت محاولة لزيادة الإنتاج بالتدريج إلى ما تم تخفيضه بالسابق، وهي سياسة صحيحة بالرغم أن دولة ليبيا استثناء بسبب الظروف الحالية السائدة".وتعرض قطاع النفط الليبي لإضرابات في عام 2021 بسبب سيطرة القوة القاهرة على بعض المنشآت النفطية، وكان أخر التطورات في ذلك إعلان مؤسسة النفط الليبية توقف الإنتاج في كانون الأول/ديسمبر في عدد من الحقول على يد حرس منشآت النفط، وهي حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، وفقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم.
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أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد

وزير النفط الليبي: نستهدف رفع الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا خلال 2022 و2023

07:58 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIAمحطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا
محطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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قال وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون إن بلاده تستهدف رفع حجم مستوى إنتاجها إلى حوالي 1.5 مليون برميل يومياً في عامي 2022 و2023.
بنغازي- سبوتنيك. وقال عون، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "المستهدف في الخطة أن نرفع الإنتاج إلى حوالي مليون و400 أو و500 ألف برميل يومياً".
يذكر أنّ إنتاج ليبيا من النفط حاليا يبلغ ما بين مليون و1.2 برميل يوميا.
وأشار عون إلى أن ليبيا لديها عدة استكشافات نفطية وغازية، وقال إن "هناك حاجة إلى تطوير الاستكشافات الغازية "بأقصى سرعة".
وعلى ذلك أكد الوزير عون، أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "مطالبة بالإسراع بدخول جولات استكشافية وجولات لتطوير الحقول الاستكشافية سوء النفطية أو الغازية".
وحول أزمة إغلاق منشآت النفط الليبية، قال الوزير عون إنها "ليست في مصطلحة ليبيا"، مؤكدا ضرورة حل "المشاكل المصاحبة والتي أدت إلى هذه الإغلاقات مرة واحدة لكي لا تتكرر".

وأوضح أن خطط حماية المنشآت النفطية تتبع عسكرياً إلى الجيش الوطني الليبي بينما تتبع المواقع النفطية "إداريا ومالياً" إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد وزير النفط أن ليبيا تعتبر أن قرار مجموعة "أوبك بلس" التي تنطوي على زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا "صحيحة"، وذلك بعد ارتفاع الأسعار إثر التخفيضات السابقة.
وقال عون: "هذه الاستراتيجية كانت محاولة لزيادة الإنتاج بالتدريج إلى ما تم تخفيضه بالسابق، وهي سياسة صحيحة بالرغم أن دولة ليبيا استثناء بسبب الظروف الحالية السائدة".
وتعرض قطاع النفط الليبي لإضرابات في عام 2021 بسبب سيطرة القوة القاهرة على بعض المنشآت النفطية، وكان أخر التطورات في ذلك إعلان مؤسسة النفط الليبية توقف الإنتاج في كانون الأول/ديسمبر في عدد من الحقول على يد حرس منشآت النفط، وهي حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، وفقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم.
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