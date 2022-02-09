تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220209/وزير-النفط-الليبي-لـسبوتنيك-نخطط-لعقد-اجتماع-اللجنة-الليبية-الروسية-في-أبريل-المقبل-1058275427.html
وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": نخطط لعقد اجتماع اللجنة الليبية الروسية في أبريل المقبل
وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": نخطط لعقد اجتماع اللجنة الليبية الروسية في أبريل المقبل
كشف وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون، أن اجتماع اللجنة الروسية الليبية المشتركة قد ينعقد في أبريل/ نيسان المقبل، لافتا إلى وجود مجالات واسعة للتعاون بين... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T19:02+0000
2022-02-09T19:02+0000
العالم العربي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101364/71/1013647117_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_4aa595eec49f6a2b5d4600b38201e9c3.jpg
بنغازي - سبوتنيك. وقال عون، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك تخطيط بأن يعقد الاجتماع، ربما في شهر أبريل المقبل، وهي اللجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي بين ليبيا وروسيا والتي تم الاتفاق العام الماضي على استئناف أعمالها".ولفت الوزير إلى أن ليبيا وروسيا تتشاركان في مجالات متعددة للتعاون، موضحا: "روسيا أحد أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم ولديها مجالات تعاون كبيرة مع ليبيا، وجرى التعاون بالفعل خلال الفترة السابقة".وأوضح الوزير الليبي، أن من بين أوجه هذا التعاون المشترك، "استيراد مضخات غاطسة (من روسيا)، والتي قامت بعض الشركات النفطية الليبية باستخدامها. وأضاف: "هناك آفاق تعاون في مجالات اقتصادية كبيرة، كبناء خط سكة الحديد واستيراد الحبوب من روسيا وغيرها".واستعرض وزير النفط والغاز الليبي آخر تطورات عمل الشركات الروسية في ليبيا، حيث أكد أن شركة "تاتنفت" الروسية التي عادت للعمل الاستكشافي في ليبيا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعمل في "3 حقول"، مضيفا أن الشركة الروسية "اكتشفت نفطا وهي في طور تطوير واستكمال عمليات الحفر في هذه الحقول".أما عن شركة "غازبروم"، قال "إن لديها حقلين أحدهما بري والآخر بحري وبه مشكلة تقنية، إذ أن الولايات المتحدة فرضت حظرا على معدات الحفر التي تعمل على عمق أكبر من 100 متر وبالتالي شركة غازبروم تواجه صعوبة في استكمال عمليات الاستكشاف والحفر وتطوير هذه الحقول".وفي سياق آخر، أعلن رئيس شركة "غازبروم نفت" الروسية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الشركة لديها استعداد لبدء مشروعات لإنتاج الهيدروكربونات في ليبيا، بالرغم من عدم امتلاكها حصصا في أي مشروعات هناك.وأعلنت وزارة الطاقة الروسية، في نفس الشهر، أن روسيا وليبيا، بحثتا خطة استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تم تعليقها منذ 20 عاما.وتمتلك غازبروم نسبة 49 بالمئة في المشروع المشترك مع شركة وينترشال ديا الألمانية لإنتاج النفط والغاز في ليبيا، والمشروع مسؤول عن تشغيل القطاعين في ليبيا منذ العام 1966.وتسعى الشركات الروسية للعودة إلى مجالات الاستكشاف وإنتاج النفط في ليبيا، مع تحقيق الاستقرار في البلاد، بسبب اضطراب المشروعات في مجالات النفط وسيطرة ما تسميه الحكومة الليبية بـ "القوة القاهرة" على مناطق النفط والغاز في ليبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/رجل-الأعمال-الروسي-يفغيني-بريغوجين-كبار-المسؤولين-الأوروبيين-والمنظمات-الدولية-ينهبون-نفط-الليبيين-1054592066.html
https://arabic.sputniknews.com/20220209/تشيزوف-غازبروم-الروسية-ليست-ملزمة-بزيادة-إمدادات-الغاز-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1058237863.html
https://arabic.sputniknews.com/20211220/مؤسسة-النفط-الليبية-أفراد-من-حرس-المنشآت-النفطية-أوقفوا-الإنتاج-في-بعض-الحقول-1054381353.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101364/71/1013647117_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_08f3c5d6def608988ae8cc7b03067360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا

وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": نخطط لعقد اجتماع اللجنة الليبية الروسية في أبريل المقبل

19:02 GMT 09.02.2022
© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون، أن اجتماع اللجنة الروسية الليبية المشتركة قد ينعقد في أبريل/ نيسان المقبل، لافتا إلى وجود مجالات واسعة للتعاون بين البلدين.
بنغازي - سبوتنيك. وقال عون، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك تخطيط بأن يعقد الاجتماع، ربما في شهر أبريل المقبل، وهي اللجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي بين ليبيا وروسيا والتي تم الاتفاق العام الماضي على استئناف أعمالها".

ولفت الوزير إلى أن ليبيا وروسيا تتشاركان في مجالات متعددة للتعاون، موضحا: "روسيا أحد أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم ولديها مجالات تعاون كبيرة مع ليبيا، وجرى التعاون بالفعل خلال الفترة السابقة".
وأوضح الوزير الليبي، أن من بين أوجه هذا التعاون المشترك، "استيراد مضخات غاطسة (من روسيا)، والتي قامت بعض الشركات النفطية الليبية باستخدامها. وأضاف: "هناك آفاق تعاون في مجالات اقتصادية كبيرة، كبناء خط سكة الحديد واستيراد الحبوب من روسيا وغيرها".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين: كبار المسؤولين الأوروبيين والمنظمات الدولية ينهبون نفط الليبيين
26 ديسمبر 2021, 18:21 GMT
واستعرض وزير النفط والغاز الليبي آخر تطورات عمل الشركات الروسية في ليبيا، حيث أكد أن شركة "تاتنفت" الروسية التي عادت للعمل الاستكشافي في ليبيا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعمل في "3 حقول"، مضيفا أن الشركة الروسية "اكتشفت نفطا وهي في طور تطوير واستكمال عمليات الحفر في هذه الحقول".
أما عن شركة "غازبروم"، قال "إن لديها حقلين أحدهما بري والآخر بحري وبه مشكلة تقنية، إذ أن الولايات المتحدة فرضت حظرا على معدات الحفر التي تعمل على عمق أكبر من 100 متر وبالتالي شركة غازبروم تواجه صعوبة في استكمال عمليات الاستكشاف والحفر وتطوير هذه الحقول".
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
تشيزوف: "غازبروم" الروسية ليست ملزمة بزيادة إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
04:15 GMT
وفي سياق آخر، أعلن رئيس شركة "غازبروم نفت" الروسية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الشركة لديها استعداد لبدء مشروعات لإنتاج الهيدروكربونات في ليبيا، بالرغم من عدم امتلاكها حصصا في أي مشروعات هناك.
وأعلنت وزارة الطاقة الروسية، في نفس الشهر، أن روسيا وليبيا، بحثتا خطة استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تم تعليقها منذ 20 عاما.
حقل نفط غرب القرنة -1، الذي تديره شركة إكسون موبيل بالقرب من البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
مؤسسة النفط الليبية: أفراد من حرس المنشآت النفطية أوقفوا الإنتاج في بعض الحقول
20 ديسمبر 2021, 15:50 GMT
وتمتلك غازبروم نسبة 49 بالمئة في المشروع المشترك مع شركة وينترشال ديا الألمانية لإنتاج النفط والغاز في ليبيا، والمشروع مسؤول عن تشغيل القطاعين في ليبيا منذ العام 1966.
وتسعى الشركات الروسية للعودة إلى مجالات الاستكشاف وإنتاج النفط في ليبيا، مع تحقيق الاستقرار في البلاد، بسبب اضطراب المشروعات في مجالات النفط وسيطرة ما تسميه الحكومة الليبية بـ "القوة القاهرة" على مناطق النفط والغاز في ليبيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية