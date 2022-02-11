https://arabic.sputniknews.com/20220211/أمريكا-تؤجل-الاجتماع-الخاص-بمنح-لقاحات-كورونا-للأطفال-دون-الخامسة-1058434889.html
أمريكا تؤجل الاجتماع الخاص بمنح لقاحات "كورونا" للأطفال دون الخامسة
أمريكا تؤجل الاجتماع الخاص بمنح لقاحات "كورونا" للأطفال دون الخامسة
أرجأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الجمعة، الاجتماع العام المقرر عقده الأسبوع المقبل، ويتناول مراجعة لمنح لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا"... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T20:21+0000
2022-02-11T20:21+0000
2022-02-11T20:21+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت الإدارة إنها تريد رؤية المزيد من البيانات من "فايزر"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".وكان من المقرر أن تجتمع لجنة الخبراء يوم الثلاثاء المقبل لتحديد ما إذا كان يجب أن يبدأ الأطفال دون سن الخامسة في الحصول على جرعات منخفضة جدا من لقاح "فايزر"، قبل أن يتم تقرير ما إذا كانوا سيحتاجون إلى جرعتين أو ثلاث جرعات.وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان لها أن شركة "فايزر" لديها بيانات جديدة متاحة من دراستها الجارية للقاح، وتحتاج الوكالة إلى مزيد من الوقت لتقييمها.ويثير الإعلان المفاجئ الصادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم تساؤلات حول مدى سرعة حصول الأطفال الصغار على لقاح (كوفيد-19).ويعد الأطفال دون سن الخامسة هم الفئة العمرية الوحيدة غير المؤهلة بعد للتطعيم ضد (كوفيد-19).وكانت إدارة الغذاء والدواء قد دفعت شركة "فايزر" وشريكتها "بيونتيك" للتقدم بطلب للحصول على إذن بمنح جرعات منخفضة للغاية من الأطفال، وذلك قبل أن تظهر بيانات الدراسة النهائية، وذلك بالتزامن مع إحداث متحور "أوميكرون" الجديد شديد العدوى تأثيرا كبيرا على الأطفال.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/بريطانيا-ستبدأ-في-تطعيم-الأطفال-من-سن-5-إلى-11-ضد-كورونا-1057446386.html
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فيروس كورونا, أوميكرون, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أمريكا تؤجل الاجتماع الخاص بمنح لقاحات "كورونا" للأطفال دون الخامسة
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أرجأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الجمعة، الاجتماع العام المقرر عقده الأسبوع المقبل، ويتناول مراجعة لمنح لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" للأطفال دون سن الخامسة.
وقالت الإدارة إنها تريد رؤية المزيد من البيانات من "فايزر"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة الخبراء يوم الثلاثاء المقبل لتحديد ما إذا كان يجب أن يبدأ الأطفال دون سن الخامسة في الحصول على جرعات منخفضة جدا من لقاح "فايزر"، قبل أن يتم تقرير ما إذا كانوا سيحتاجون إلى جرعتين أو ثلاث جرعات.
وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان لها أن شركة "فايزر" لديها بيانات جديدة متاحة من دراستها الجارية للقاح، وتحتاج الوكالة إلى مزيد من الوقت لتقييمها.
ويثير الإعلان المفاجئ الصادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم تساؤلات حول مدى سرعة حصول الأطفال الصغار على لقاح (كوفيد-19).
ويعد الأطفال دون سن الخامسة هم الفئة العمرية الوحيدة غير المؤهلة بعد للتطعيم ضد (كوفيد-19).
وكانت إدارة الغذاء والدواء قد دفعت شركة "فايزر" وشريكتها "بيونتيك" للتقدم بطلب للحصول على إذن بمنح جرعات منخفضة للغاية من الأطفال، وذلك قبل أن تظهر بيانات الدراسة النهائية، وذلك بالتزامن مع إحداث متحور "أوميكرون
" الجديد شديد العدوى تأثيرا كبيرا على الأطفال.