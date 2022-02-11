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أمريكا ترسل مجموعة من مدمراتها إلى أوروبا لتعزيز أسطولها السادس
أمريكا ترسل مجموعة من مدمراتها إلى أوروبا لتعزيز أسطولها السادس
قالت البحرية الأمريكية إنه تم إرسال أربع مدمرات صاروخية لتعزيز قواتها البحرية في أوروبا. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T10:05+0000
2022-02-11T10:05+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية أرلو أبراهامسون: "أثناء وجودها هناك، ستشارك (المدمرات) في عدد من العمليات البحرية لدعم الأسطول الأمريكي السادس وحلفائنا في الناتو".وتم إرسال المدمرات "دونالد كوك" و"ميتشر" و"سوليفان" و"جونزاليس" إلى أوروبا كجزء من أسطول العمليات السادس. وغادرت قواعدها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في نهاية يناير/ كانون الثاني.وستكمل تجميع المدمرات المماثلة الموجودة في أوروبا على أساس دائم، والتي تشمل "روزفلت"،و"بورتر"، و"روس"، و"أرلي بيرك". تتمركز المدمرات في القاعدة الإسبانية في روتا. إلى جانب قواعد الدفاع الصاروخي إيجيس الأرضية في بولندا ورومانيا، تعد هذه السفن جزءًا من برنامج "المكون البحري" لبناء نظام دفاع صاروخي أوروبي متكيف على مراحل. تتمركز حاليًا مجموعة حاملة طائرات هجومية بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "هاري ترومان" في شرق البحر المتوسط. وتتكون من طراد صاروخي وأربع مدمرات وفرقاطة. تعمل المجموعة حاليا في البحر الأيوني. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لأسطول العمليات السادس الأمريكي، تقوم الغواصة النووية الأمريكية "جورجيا" بدورية في شرق البحر المتوسط. وهي مجهزة بـ 154 صاروخ توماهوك كروز.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أمريكا ترسل مجموعة من مدمراتها إلى أوروبا لتعزيز أسطولها السادس

10:05 GMT 11.02.2022
© AFP 2022 / Felix Garzaمدمرة أمريكية في الخليج (صورة ارشيفية)
مدمرة أمريكية في الخليج (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / Felix Garza
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قالت البحرية الأمريكية إنه تم إرسال أربع مدمرات صاروخية لتعزيز قواتها البحرية في أوروبا.
وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية أرلو أبراهامسون: "أثناء وجودها هناك، ستشارك (المدمرات) في عدد من العمليات البحرية لدعم الأسطول الأمريكي السادس وحلفائنا في الناتو".
وتم إرسال المدمرات "دونالد كوك" و"ميتشر" و"سوليفان" و"جونزاليس" إلى أوروبا كجزء من أسطول العمليات السادس. وغادرت قواعدها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في نهاية يناير/ كانون الثاني.

هذا وباستطاعة السفن حمل ما يصل إلى 56 صاروخًا من طراز "توماهوك كروز" يصل مداها إلى 1600 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك ، فهي مجهزة بنظام الدفاع الصاروخي "إيجيس". بفضل قدراتها القتالية ، فإن هذه المدمرات قادرة على إجراء معركة ثلاثية الأبعاد عابرة مع توفير الدفاع الجوي والدفاع المضاد للسفن والغواصات في نفس الوقت.

وستكمل تجميع المدمرات المماثلة الموجودة في أوروبا على أساس دائم، والتي تشمل "روزفلت"،و"بورتر"، و"روس"، و"أرلي بيرك". تتمركز المدمرات في القاعدة الإسبانية في روتا.
إلى جانب قواعد الدفاع الصاروخي إيجيس الأرضية في بولندا ورومانيا، تعد هذه السفن جزءًا من برنامج "المكون البحري" لبناء نظام دفاع صاروخي أوروبي متكيف على مراحل. تتمركز حاليًا مجموعة حاملة طائرات هجومية بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "هاري ترومان" في شرق البحر المتوسط. وتتكون من طراد صاروخي وأربع مدمرات وفرقاطة. تعمل المجموعة حاليا في البحر الأيوني. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لأسطول العمليات السادس الأمريكي، تقوم الغواصة النووية الأمريكية "جورجيا" بدورية في شرق البحر المتوسط. وهي مجهزة بـ 154 صاروخ توماهوك كروز.
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