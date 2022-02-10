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https://arabic.sputniknews.com/20220210/أمريكا-ترسل-قاذفات-نووية-استراتيجية-إلى-بريطانيا--1058332090.html
أمريكا ترسل قاذفات نووية استراتيجية إلى بريطانيا
أمريكا ترسل قاذفات نووية استراتيجية إلى بريطانيا
نشرت أمريكا مجموعة من القاذفات الاستراتيجية من طراز "B-52H" القادرة على حمل أسلحة نووية، حيث وصلت القاذفات إلى قاعدة عسكرية في بريطانيا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T16:49+0000
2022-02-10T16:49+0000
العالم
رصد عسكري
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وبحسب البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لقيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، فقد "وصلت طائرات (B-52H Stratofortress) ومعدات الدعم وأفراد تابعون لجناح القصف الخامس من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا إلى مطار فيرفورد في إنجلترا اليوم".وأشارت القيادة إلى أن القاذفات وصلت "لأداء مهمة مخطط لها منذ فترة طويلة لمجموعة قاذفات عملياتية" كجزء من سلسلة منتظمة من المهام المشتركة لقيادة القوات المسلحة الأوروبية وللقوات المسلحة الاستراتيجية الأمريكية.وأقلعت أربع طائرات من طراز "B-52H" من قاعدة مينوت الجوية في داكوتا الشمالية حوالي الساعة الثانية صباحا بتوقيت غرينتش، وفقا لموقع "Deeside".وفي وقت سابق، اليوم، قال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يستكشف إمكانية نشر مجموعات قتالية طويلة المدى في البحر الأسود في رومانيا، بحسب شبكة "NSN".ونوهت ستولتنبرغ إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت الآن "أفضل تجهيزا وتدريبا وأفضل إدارة" مما كانت عليه في عام 2014. مبينا أن الدول الأعضاء في الناتو "تقدم الدعم لقوات الدفاع الأوكرانية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، وهذا حق لكل دولة"، على حد زعمه.بدورها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بريطانيا والولايات المتحدة اخترعتا "التهديد الروسي" من أجل افتعال قتال "بطولي" ضده. مشيرة إلى أن الغرب يحاول تحويل الانتباه عن أزماته السياسية و "صرف المليارات في مجال التسلح".ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/دبلوماسي-روسي-موسكو-تستبعد-قيام-الولايات-المتحدة-بإطلاق-العنان-لمواجهة-حقيقية-مع-روسيا-1058280463.html
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العالم, رصد عسكري

أمريكا ترسل قاذفات نووية استراتيجية إلى بريطانيا

16:49 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / PAUL J. RICHARDSقاذفات استراتيجية أمريكية
قاذفات استراتيجية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / PAUL J. RICHARDS
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نشرت أمريكا مجموعة من القاذفات الاستراتيجية من طراز "B-52H" القادرة على حمل أسلحة نووية، حيث وصلت القاذفات إلى قاعدة عسكرية في بريطانيا.
وبحسب البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لقيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، فقد "وصلت طائرات (B-52H Stratofortress) ومعدات الدعم وأفراد تابعون لجناح القصف الخامس من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا إلى مطار فيرفورد في إنجلترا اليوم".
وأشارت القيادة إلى أن القاذفات وصلت "لأداء مهمة مخطط لها منذ فترة طويلة لمجموعة قاذفات عملياتية" كجزء من سلسلة منتظمة من المهام المشتركة لقيادة القوات المسلحة الأوروبية وللقوات المسلحة الاستراتيجية الأمريكية.
غينادي غاتيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
دبلوماسي روسي: موسكو تستبعد قيام الولايات المتحدة بإطلاق العنان لمواجهة حقيقية مع روسيا
05:00 GMT
وأقلعت أربع طائرات من طراز "B-52H" من قاعدة مينوت الجوية في داكوتا الشمالية حوالي الساعة الثانية صباحا بتوقيت غرينتش، وفقا لموقع "Deeside".
وفي وقت سابق، اليوم، قال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يستكشف إمكانية نشر مجموعات قتالية طويلة المدى في البحر الأسود في رومانيا، بحسب شبكة "NSN".
ونوهت ستولتنبرغ إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت الآن "أفضل تجهيزا وتدريبا وأفضل إدارة" مما كانت عليه في عام 2014. مبينا أن الدول الأعضاء في الناتو "تقدم الدعم لقوات الدفاع الأوكرانية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، وهذا حق لكل دولة"، على حد زعمه.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
لافروف يصحح للمترجمة الفورية تجنبا لعدم الدقة خلال لقائه نظيرته البريطانية
12:20 GMT
بدورها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بريطانيا والولايات المتحدة اخترعتا "التهديد الروسي" من أجل افتعال قتال "بطولي" ضده. مشيرة إلى أن الغرب يحاول تحويل الانتباه عن أزماته السياسية و "صرف المليارات في مجال التسلح".
ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.
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