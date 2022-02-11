إعلام: قوات "اليونيفيل" تجتمع بقادة الجيشين اللبناني والإسرائيلي

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن قوات اليونيفيل الدولية اجتمعت مع كبار القادة العسكريين من الجيشين، اللبناني والإسرائيلي، في منطقة رأس الناقورة.وأوضحت الإذاعة العبرية أن ضباط الجيش الإسرائيلي استعرضوا خلال الاجتماع ما زعمه بـ"خروقات" الجانب اللبناني لقرارات الأمم المتحدة، والتي تركزت على وجود حزب الله في الجنوب اللبناني، وحيازة أسلحة كبيرة في المنطقة.ويذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والتي جرت آخرها في الرابع من شهر مايو/آيار الماضي، في الناقورة والتي تمت برعاية أممية وأمريكية بعد الخلاف حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، بعد أن طالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً بعد أن كانت 860 كيلومتراً مربعاً.
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه التقى بكبار قادة الجيش اللبناني بوساطة قوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن قوات اليونيفيل الدولية اجتمعت مع كبار القادة العسكريين من الجيشين، اللبناني والإسرائيلي، في منطقة رأس الناقورة.
בכירים בצה"ל, צבא לבנון וכוח יוניפי"ל קיימו פגישה במוצב הארגון בראש הנקרה. במסגרת הפגישה, הציגו קציני צה"ל את הפרות החלטות האו"ם מהצד הלבנוני, במרכזן נוכחות חזבאללה בדרום לבנון והחזקת אמל"ח רב באזור@Doron_Kadosh
وأوضحت الإذاعة العبرية أن ضباط الجيش الإسرائيلي استعرضوا خلال الاجتماع ما زعمه بـ"خروقات" الجانب اللبناني لقرارات الأمم المتحدة، والتي تركزت على وجود حزب الله في الجنوب اللبناني، وحيازة أسلحة كبيرة في المنطقة.
ويذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والتي جرت آخرها في الرابع من شهر مايو/آيار الماضي، في الناقورة والتي تمت برعاية أممية وأمريكية بعد الخلاف حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، بعد أن طالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً بعد أن كانت 860 كيلومتراً مربعاً.