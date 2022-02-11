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إعلام: قوات "اليونيفيل" تجتمع بقادة الجيشين اللبناني والإسرائيلي
إعلام: قوات "اليونيفيل" تجتمع بقادة الجيشين اللبناني والإسرائيلي
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه التقى بكبار قادة الجيش اللبناني بوساطة قوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T12:49+0000
2022-02-11T12:49+0000
العالم العربي
لبنان
إسرائيل
قوات اليونيفيل
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن قوات اليونيفيل الدولية اجتمعت مع كبار القادة العسكريين من الجيشين، اللبناني والإسرائيلي، في منطقة رأس الناقورة.وأوضحت الإذاعة العبرية أن ضباط الجيش الإسرائيلي استعرضوا خلال الاجتماع ما زعمه بـ"خروقات" الجانب اللبناني لقرارات الأمم المتحدة، والتي تركزت على وجود حزب الله في الجنوب اللبناني، وحيازة أسلحة كبيرة في المنطقة.ويذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والتي جرت آخرها في الرابع من شهر مايو/آيار الماضي، في الناقورة والتي تمت برعاية أممية وأمريكية بعد الخلاف حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، بعد أن طالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً بعد أن كانت 860 كيلومتراً مربعاً.
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العالم العربي, لبنان, إسرائيل, قوات اليونيفيل

إعلام: قوات "اليونيفيل" تجتمع بقادة الجيشين اللبناني والإسرائيلي

12:49 GMT 11.02.2022
© REUTERS / AZIZ TAHERقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، العديسة‎ جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، العديسة‎ جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / AZIZ TAHER
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه التقى بكبار قادة الجيش اللبناني بوساطة قوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن قوات اليونيفيل الدولية اجتمعت مع كبار القادة العسكريين من الجيشين، اللبناني والإسرائيلي، في منطقة رأس الناقورة.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن ضباط الجيش الإسرائيلي استعرضوا خلال الاجتماع ما زعمه بـ"خروقات" الجانب اللبناني لقرارات الأمم المتحدة، والتي تركزت على وجود حزب الله في الجنوب اللبناني، وحيازة أسلحة كبيرة في المنطقة.
ويذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والتي جرت آخرها في الرابع من شهر مايو/آيار الماضي، في الناقورة والتي تمت برعاية أممية وأمريكية بعد الخلاف حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، بعد أن طالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً بعد أن كانت 860 كيلومتراً مربعاً.
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