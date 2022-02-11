https://arabic.sputniknews.com/20220211/ارتفاع-عدد-ضحايا-إعصار-باتسيراي-في-مدغشقر-إلى-111-قتيلا-فيديو-1058379410.html

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "باتسيراي" في مدغشقر إلى 111 قتيلا... فيديو

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "باتسيراي" في مدغشقر إلى 111 قتيلا... فيديو

قالت وكالة الإغاثة من الكوارث التابعة للدولة في مدغشقر، إن عدد قتلى إعصار باتسيراي قد ارتفع إلى 111 قتيلا. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

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وحسب "رويترز" أضافت الوكالة الحكومية أن 87 من القتلى سقطوا في منطقة واحدة هي منطقة إيكونغو في جنوب شرق مدغشقر.أعلن الصليب الأحمر الفرنسي، مصرع 21 شخصا ونزوح الآلاف، جراء الإعصار المداري "باتسيراي" الذي ضرب مدغشقر السبت الماضي.وفي وقت سابق، أعلن الصليب الأحمر الفرنسي، وفاة 21 شخصا، وتضرر 70300 آخرين، ونزوح فعلي لأكثر من 130 ألف شخص جراء الإعصار المداري الذي ضرب مدغشقر مساء السبت الماضي.ونقلت صحيفة (مدغشقر تريبون) عن مكتب إدارة المخاطر والكوارث في الجزيرة أن عدد الضحايا ارتفع من 21 الاثنين الماضي إلى 35.وبلغ إعصار "باتسيراي" الاستوائي ليل السبت إلى الأحد المنصرم الساحل الشرقي لجزيرة مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي، وصاحبته أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 165 كم في الساعة.وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فقد ضرب الإعصار أولا منطقة ساحلية زراعية من مدغشقر تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غربا إلى داخل البلاد، مسببا فيضانات في الأنهار والتي دمرت حقول الأرز، "خزان" مدغشقر في وسط البلاد.وأفادت المنظمة الدولية بأن "الإعصار دمر أسقف مئات المدارس والمراكز الصحية".يذكر أن باتسيراي هو ثاني إعصار مدمر يضرب مدغشقر خلال أسبوعين، بعد الإعصار آنا الذي تسبب في مقتل 55 شخصا وتشريد 130 ألف شخص في مناطق مختلفة من البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220207/إعصار-باتسيراي-في-مدغشقر-مقتل-21-شخصا-وتشريد-أكثر-من-60-ألفا-1058160062.html

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