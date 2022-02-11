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https://arabic.sputniknews.com/20220211/اشتباكات-بالأيدي-خلال-انتخاب-رئيس-نادي-الزمالك-المصري-فيديو-1058383296.html
اشتباكات بالأيدي خلال انتخاب رئيس نادي الزمالك المصري... فيديو
اشتباكات بالأيدي خلال انتخاب رئيس نادي الزمالك المصري... فيديو
شهدت الانتخابات الرئاسية لنادي الزمالك المصري اشتباكات بالأيدي بين أنصار مرشحي الرئاسة مرتضى منصور وأحمد سليمان، وسط تواجد الثنائي. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T12:23+0000
2022-02-11T12:23+0000
رياضة
أخبار الزمالك اليوم
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وتداول رواد مواقع التواصل ا لاجتماعي مقطع فيديو، يظهر سقوط بعض أعضاء الجمعية العمومية أرضا، ومن بينهم سيدات بعدما اندلعت اشتباكات بالأيدي بين أنصار المرشحين.وانطلقت الاشتباكات بعد منع أنصار أحمد سليمان من توزيع منشورات تأييد له، الأمر الذي دفعه للغضب وشكوى مرتضى منصور، الأمر الذي دفع الأخير للتلاسن اللفظي معه.وبسبب هذه المشادة قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، وقف العملية الانتخابية، وإيقاف التصويت مؤقتًا.هذا وتُجرى اليوم الجمعة، انتخابات نادي الزمالك بمشاركة 70 مرشحًا، من بينهم 3 مرشحين على مقعد الرئيس، وهم مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي.
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رياضة, أخبار الزمالك اليوم

اشتباكات بالأيدي خلال انتخاب رئيس نادي الزمالك المصري... فيديو

12:23 GMT 11.02.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDرئيس نادي الزمالك المصري، عضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري، عضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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شهدت الانتخابات الرئاسية لنادي الزمالك المصري اشتباكات بالأيدي بين أنصار مرشحي الرئاسة مرتضى منصور وأحمد سليمان، وسط تواجد الثنائي.
وتداول رواد مواقع التواصل ا لاجتماعي مقطع فيديو، يظهر سقوط بعض أعضاء الجمعية العمومية أرضا، ومن بينهم سيدات بعدما اندلعت اشتباكات بالأيدي بين أنصار المرشحين.
وانطلقت الاشتباكات بعد منع أنصار أحمد سليمان من توزيع منشورات تأييد له، الأمر الذي دفعه للغضب وشكوى مرتضى منصور، الأمر الذي دفع الأخير للتلاسن اللفظي معه.
وبسبب هذه المشادة قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، وقف العملية الانتخابية، وإيقاف التصويت مؤقتًا.
هذا وتُجرى اليوم الجمعة، انتخابات نادي الزمالك بمشاركة 70 مرشحًا، من بينهم 3 مرشحين على مقعد الرئيس، وهم مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي.
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