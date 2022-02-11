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الأمير وليام يلتقط صورة مع سيارة شرطة إماراتية من إعجابه الشديد بها
الأمير وليام يلتقط صورة مع سيارة شرطة إماراتية من إعجابه الشديد بها
أبدى الأمير البريطاني وليام إعجابه الشديد بسيارة شرطة خلال زيارته الرسمية الأولى للإمارات العربية ‏المتحدة.‏ 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T21:23+0000
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ونشر "دوق كامبريدج" صورته مع السيارة عبر حسابه على موقع "تويتر"، وذلك ضمن رسالة وجه فيها الشكر في ختام زيارته للدولة الخليجية.وقال الأمير وليام: " شكرا لكم على يوم رائع في الإمارات! بداية من زيارة محمية أشجار القرم في الجبيل بأبو ظبي، وميناء جبل علي، مرورا برؤية المتأهلين للتصفيات النهائية بجائزة "إيرث شوت"، ونههية بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في معرض "إكسبو 2020 دبي".وأردف الأمير وليام أنه "كان من الرائع قضاء بعض الوقت في الاحتفال بالاستدامة والتعاون والابتكار، وكذلك لمشاهدة سيارة الشرطة".والتقى الأمير وليام، أمس الخميس، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورافقه في جولة إرشادية حول جناح الإمارات في معرض "إكسبو 2020 دبي".خلال زيارته الأولى للإمارات، وجه الأمير وليام تحذيرا عاجلا بشأن القضايا البيئية أمام جمهور في دبي، متحدثا في المعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي" خلال حفل "إيرث شوت"، وهي جائزة عالمية أسسها لتسليط الضوء على حلول إصلاح كوكب الأرض.يشار إلى أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وهي جدة الأمير وليام، زارت الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في عام 1979، بينما كانت آخر زيارة لوالده لأمير تشارلز للدولة الخليجية في عام 2016.
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بريطانيا, العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الأمير وليام يلتقط صورة مع سيارة شرطة إماراتية من إعجابه الشديد بها

21:23 GMT 11.02.2022
© REUTERS / HENRY NICHOLLSالأمير وليام يلتقي الجمهور في جناح بريطانيا في معرض "إكسبو 2020 دبي"، الإمارات العربية المتحدة، 10 فبراير/ شباط 2022
الأمير وليام يلتقي الجمهور في جناح بريطانيا في معرض إكسبو 2020 دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
الأمير وليام يلتقي الجمهور في جناح بريطانيا في معرض "إكسبو 2020 دبي"، الإمارات العربية المتحدة، 10 فبراير/ شباط 2022
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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أبدى الأمير البريطاني وليام إعجابه الشديد بسيارة شرطة خلال زيارته الرسمية الأولى للإمارات العربية ‏المتحدة.‏
ونشر "دوق كامبريدج" صورته مع السيارة عبر حسابه على موقع "تويتر"، وذلك ضمن رسالة وجه فيها الشكر في ختام زيارته للدولة الخليجية.
وقال الأمير وليام: " شكرا لكم على يوم رائع في الإمارات! بداية من زيارة محمية أشجار القرم في الجبيل بأبو ظبي، وميناء جبل علي، مرورا برؤية المتأهلين للتصفيات النهائية بجائزة "إيرث شوت"، ونههية بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في معرض "إكسبو 2020 دبي".
وأردف الأمير وليام أنه "كان من الرائع قضاء بعض الوقت في الاحتفال بالاستدامة والتعاون والابتكار، وكذلك لمشاهدة سيارة الشرطة".
والتقى الأمير وليام، أمس الخميس، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورافقه في جولة إرشادية حول جناح الإمارات في معرض "إكسبو 2020 دبي".
خلال زيارته الأولى للإمارات، وجه الأمير وليام تحذيرا عاجلا بشأن القضايا البيئية أمام جمهور في دبي، متحدثا في المعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي" خلال حفل "إيرث شوت"، وهي جائزة عالمية أسسها لتسليط الضوء على حلول إصلاح كوكب الأرض.
يشار إلى أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وهي جدة الأمير وليام، زارت الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في عام 1979، بينما كانت آخر زيارة لوالده لأمير تشارلز للدولة الخليجية في عام 2016.
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