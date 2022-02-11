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"الطاقة الدولية" تكشف كيف يمكن للسعودية والإمارات تهدئة تقلب سوق النفط
"الطاقة الدولية" تكشف كيف يمكن للسعودية والإمارات تهدئة تقلب سوق النفط
كشفت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، طريقة يمكن من خلالها أن تساعد السعودية والإمارات في تهدئة التقلب في أسواق النفط. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T11:12+0000
2022-02-11T11:12+0000
اقتصاد
العالم العربي
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ونقلت "رويترز" عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن السعودية والإمارات يمكنهما تهدئة التقلب في أسواق النفط، "إذا ضختا مزيدا من الخام".وأرجعت الوكالة ذلك إلى أن الإمارات والسعودية صاحبتا أكبر طاقة إنتاجية فائضة ويمكنهما المساعدة في الحد من تضاؤل مخزونات النفط العالمية الذي ساهم في صعود الأسعار نحو 100 دولار للبرميل، مما رفع التضخم عالميا.وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط: "يمكن تقليص هذه المخاطر، التي لها تداعيات اقتصادية واسعة، إذا عوض المنتجون في الشرق الأوسط الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة تلك الاحتياجات".يشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية قد تنخفض إلى 2.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، وهو ما تحوزه بالكامل تقريبا السعودية، وبدرجة أقل الإمارات، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
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اقتصاد, العالم العربي

"الطاقة الدولية" تكشف كيف يمكن للسعودية والإمارات تهدئة تقلب سوق النفط

11:12 GMT 11.02.2022
© REUTERS / Ahmed Jadallahمشهد عام لمصفاة أرامكو السعودية رأس تنورة وتكرير النفط في المملكة العربية السعودية
مشهد عام لمصفاة أرامكو السعودية رأس تنورة وتكرير النفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Ahmed Jadallah
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كشفت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، طريقة يمكن من خلالها أن تساعد السعودية والإمارات في تهدئة التقلب في أسواق النفط.
ونقلت "رويترز" عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن السعودية والإمارات يمكنهما تهدئة التقلب في أسواق النفط، "إذا ضختا مزيدا من الخام".
وأرجعت الوكالة ذلك إلى أن الإمارات والسعودية صاحبتا أكبر طاقة إنتاجية فائضة ويمكنهما المساعدة في الحد من تضاؤل مخزونات النفط العالمية الذي ساهم في صعود الأسعار نحو 100 دولار للبرميل، مما رفع التضخم عالميا.
وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط: "يمكن تقليص هذه المخاطر، التي لها تداعيات اقتصادية واسعة، إذا عوض المنتجون في الشرق الأوسط الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة تلك الاحتياجات".
يشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية قد تنخفض إلى 2.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، وهو ما تحوزه بالكامل تقريبا السعودية، وبدرجة أقل الإمارات، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
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