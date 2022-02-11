"الطاقة الدولية" تكشف كيف يمكن للسعودية والإمارات تهدئة تقلب سوق النفط

ونقلت "رويترز" عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن السعودية والإمارات يمكنهما تهدئة التقلب في أسواق النفط، "إذا ضختا مزيدا من الخام".وأرجعت الوكالة ذلك إلى أن الإمارات والسعودية صاحبتا أكبر طاقة إنتاجية فائضة ويمكنهما المساعدة في الحد من تضاؤل مخزونات النفط العالمية الذي ساهم في صعود الأسعار نحو 100 دولار للبرميل، مما رفع التضخم عالميا.وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط: "يمكن تقليص هذه المخاطر، التي لها تداعيات اقتصادية واسعة، إذا عوض المنتجون في الشرق الأوسط الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة تلك الاحتياجات".يشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية قد تنخفض إلى 2.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، وهو ما تحوزه بالكامل تقريبا السعودية، وبدرجة أقل الإمارات، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
كشفت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، طريقة يمكن من خلالها أن تساعد السعودية والإمارات في تهدئة التقلب في أسواق النفط.
ونقلت "رويترز" عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن السعودية والإمارات يمكنهما تهدئة التقلب في أسواق النفط، "إذا ضختا مزيدا من الخام".
وأرجعت الوكالة ذلك إلى أن الإمارات والسعودية صاحبتا أكبر طاقة إنتاجية فائضة ويمكنهما المساعدة في الحد من تضاؤل مخزونات النفط العالمية الذي ساهم في صعود الأسعار نحو 100 دولار للبرميل، مما رفع التضخم عالميا.
وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط: "يمكن تقليص هذه المخاطر، التي لها تداعيات اقتصادية واسعة، إذا عوض المنتجون في الشرق الأوسط الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة تلك الاحتياجات".
يشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية قد تنخفض إلى 2.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، وهو ما تحوزه بالكامل تقريبا السعودية، وبدرجة أقل الإمارات، بحسب وكالة الطاقة الدولية.