عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220211/النفط-يرتفع-3-لأعلى-مستوى-له-منذ-سبع-سنوات-بسبب-التوتر-في-أوكرانيا-1058436864.html
النفط يرتفع 3% لأعلى مستوى له منذ سبع سنوات بسبب التوتر في أوكرانيا
النفط يرتفع 3% لأعلى مستوى له منذ سبع سنوات بسبب التوتر في أوكرانيا
ارتفعت أسعار النفط ثلاثة في المئة، اليوم الجمعة، عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات بعد أن أدى تصاعد المخاوف من مزاعم الغرب بقيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T21:33+0000
2022-02-11T21:33+0000
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/46/1045464688_0:432:2873:2048_1920x0_80_0_0_8a86c5ddbdac12ea14077421fab1afd6.jpg
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 3.03 دولارات أو 3.3 في المئة إلى 94.44 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.22 دولار أو 3.6 في المئة إلى 93.10 دولار للبرميل.ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014، متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها يوم الاثنين.كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/ارتفاع-صادرات-النفط-الإيرانية-تزامنا-مع-استئناف-المحادثات-النووية-1058340636.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/46/1045464688_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fdd7bcc3187e05f6136091dfccfb6f87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أسعار النفط اليوم

النفط يرتفع 3% لأعلى مستوى له منذ سبع سنوات بسبب التوتر في أوكرانيا

21:33 GMT 11.02.2022
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Eric Gay
تابعنا عبرGoogle news
ارتفعت أسعار النفط ثلاثة في المئة، اليوم الجمعة، عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات بعد أن أدى تصاعد المخاوف من مزاعم الغرب بقيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي الطاقة، بغزو أوكرانيا إلى زيادة المخاوف من قلة إمدادات النفط الخام العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 3.03 دولارات أو 3.3 في المئة إلى 94.44 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.22 دولار أو 3.6 في المئة إلى 93.10 دولار للبرميل.
ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014، متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها يوم الاثنين.
علم إيران على خلفية توهج ناري لغاز في حقل سوروش النفطي في الخليج الفارسي، إيران 25 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
ارتفاع صادرات النفط الإيرانية تزامنا مع استئناف المحادثات النووية
أمس, 22:17 GMT
كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала