https://arabic.sputniknews.com/20220211/النفط-يرتفع-3-لأعلى-مستوى-له-منذ-سبع-سنوات-بسبب-التوتر-في-أوكرانيا-1058436864.html
النفط يرتفع 3% لأعلى مستوى له منذ سبع سنوات بسبب التوتر في أوكرانيا
النفط يرتفع 3% لأعلى مستوى له منذ سبع سنوات بسبب التوتر في أوكرانيا
ارتفعت أسعار النفط ثلاثة في المئة، اليوم الجمعة، عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات بعد أن أدى تصاعد المخاوف من مزاعم الغرب بقيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T21:33+0000
2022-02-11T21:33+0000
2022-02-11T21:33+0000
أسعار النفط اليوم
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 3.03 دولارات أو 3.3 في المئة إلى 94.44 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.22 دولار أو 3.6 في المئة إلى 93.10 دولار للبرميل.ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014، متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها يوم الاثنين.كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/ارتفاع-صادرات-النفط-الإيرانية-تزامنا-مع-استئناف-المحادثات-النووية-1058340636.html
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أسعار النفط اليوم
النفط يرتفع 3% لأعلى مستوى له منذ سبع سنوات بسبب التوتر في أوكرانيا
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ارتفعت أسعار النفط ثلاثة في المئة، اليوم الجمعة، عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات بعد أن أدى تصاعد المخاوف من مزاعم الغرب بقيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي الطاقة، بغزو أوكرانيا إلى زيادة المخاوف من قلة إمدادات النفط الخام العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 3.03 دولارات أو 3.3 في المئة إلى 94.44 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
3.22 دولار أو 3.6 في المئة إلى 93.10 دولار للبرميل.
ولامس الخامان القياسيان
أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014، متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها يوم الاثنين.
كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.