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الولايات المتحدة تندد بالمضايقات والترهيب للمحتجين في السودان
الولايات المتحدة تندد بالمضايقات والترهيب للمحتجين في السودان
أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي أمس الخميس، ضمن مظاهرات في أنحاء البلاد للتنديد بما وصفوه الانقلاب... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T01:09+0000
2022-02-11T01:09+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
وزير الخارجية الأمريكي
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وأنهى الانقلاب شراكة بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية، مما أثار إدانات دولية وأدى لانزلاق البلاد إلى هاوية اضطرابات سياسية واقتصادية.وتنظم لجان المقاومة احتجاجات اجتذبت مئات الآلاف للمشاركة. وقتل على الأقل 79 وأصيب أكثر من ألفين في حملات أمنية ضد المظاهرين، وفقا لوكالة رويترز.وخرج مئات المحتجين اليوم الخميس عن المسارات المقررة سلفا في محاولة جديدة للوصول للقصر الرئاسي لكن قوات الأمن تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع، وبوجود مكثف في منطقة تبعد أكثر قليلا عن كيلومتر من القصر.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن، إلى جانب كل من بريطانيا وكندا والنرويج وسويسرا والاتحاد الأوروبي، "تندد بهذه المضايقات والترهيب من جانب السلطات العسكرية بالسودان".وأضافت في بيان "هذا يتعارض كليا مع التزامهم المعلن بالمشاركة البناءة في عملية لحل الأزمة السياسية في السودان من أجل العودة إلى انتقال ديمقراطي". داعية الجيش إلى الإفراج عن كل المعتقلين دون وجه حق ورفع حالة الطوارئ.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/متظاهرون-يغلقون-طريق-صادرات-يربط-بين-السودان-ومصر-1058334759.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, وزير الخارجية الأمريكي

الولايات المتحدة تندد بالمضايقات والترهيب للمحتجين في السودان

01:09 GMT 11.02.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمتظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021
متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي أمس الخميس، ضمن مظاهرات في أنحاء البلاد للتنديد بما وصفوه الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول وحملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية.
وأنهى الانقلاب شراكة بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية، مما أثار إدانات دولية وأدى لانزلاق البلاد إلى هاوية اضطرابات سياسية واقتصادية.
وتنظم لجان المقاومة احتجاجات اجتذبت مئات الآلاف للمشاركة. وقتل على الأقل 79 وأصيب أكثر من ألفين في حملات أمنية ضد المظاهرين، وفقا لوكالة رويترز.
وخرج مئات المحتجين اليوم الخميس عن المسارات المقررة سلفا في محاولة جديدة للوصول للقصر الرئاسي لكن قوات الأمن تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع، وبوجود مكثف في منطقة تبعد أكثر قليلا عن كيلومتر من القصر.
احتجاجات مليونية 30 أكتوبر في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
متظاهرون يغلقون طريق صادرات يربط بين السودان ومصر
أمس, 18:41 GMT
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن، إلى جانب كل من بريطانيا وكندا والنرويج وسويسرا والاتحاد الأوروبي، "تندد بهذه المضايقات والترهيب من جانب السلطات العسكرية بالسودان".
وأضافت في بيان "هذا يتعارض كليا مع التزامهم المعلن بالمشاركة البناءة في عملية لحل الأزمة السياسية في السودان من أجل العودة إلى انتقال ديمقراطي". داعية الجيش إلى الإفراج عن كل المعتقلين دون وجه حق ورفع حالة الطوارئ.
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