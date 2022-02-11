https://arabic.sputniknews.com/20220211/بريطانيا-تدعو-مواطنيها-إلى-مغادرة-أوكرانيا-على-الفور-1058433591.html

بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا على الفور

بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا على الفور

حثت بريطانيا، اليوم الجمعة، رعاياها على مغادرة الأراضي الأوكرانية على الفور، ونصحت المواطنين البريطانيين بتجنب السفر إلى هناك. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، نشرته على موقعها الرسمي.وقالت الوزارة: "تعتبر سلامة وأمن المواطنين البريطانيين على رأس أولوياتنا، ولهذا السبب قمنا بتحديث نصائح السفر الخاصة بنا. نحث الرعايا البريطانيين في أوكرانيا على المغادرة الآن عبر الوسائل التجارية (الرحلات الجوية) بينما لا تزال متاحة".وأضافت: "يجب على البريطانيين الذين يختارون البقاء في أوكرانيا إبقاء خطط مغادرتهم قيد المراجعة المستمرة، والتأكد من تحديث وثائق سفرهم".وتابعت: "كما ننصح المواطنين البريطانيين بقراءة نصائحنا حول كيفية التعامل مع الأزمات في الخارج. يجب ألا يتوقع المواطنون البريطانيون دعما قنصليا أو مساعدة في الإخلاء في حالة حدوث توغل عسكري روسي".ويُعتقد أن عدد المواطنين البريطانيين في أوكرانيا بالآلاف. ولدى الكثير منهم علاقات قوية ومن غير المرجح أن يغادروا، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.يأتي ذلك، بعد يوم واحد، من حث الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع مواطني بلاده على مغادرة أوكرانيا، قائلا "يمكن أن تسوء الأمور بسرعة كبيرة".كما أعلن الرئيس الأمريكي عن خطط عسكرية طارئة لنقل الأمريكيين الذين فروا من أوكرانيا إلى بولندا جوا، في محاولة لتجنب هذا النوع من إخفاق الإجلاء الذي حدث في كابول الصيف الماضي.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/بايدن-يطالب-الأمريكيين-بمغادرة-أوكرانيا-فورا-ويقول-إن-إرسال-قوات-إخلاء-سيكون-بمثابة-حرب-عالمية-1058341017.html

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