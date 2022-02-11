https://arabic.sputniknews.com/20220211/تأهل-بورغوس-وفلامنغو-إلى-نهائي-كأس-العالم-لكرة-السلة-للأندية-1058436151.html
تأهل بورغوس وفلامنغو إلى نهائي كأس العالم لكرة السلة للأندية
تأهل بورغوس وفلامنغو إلى نهائي كأس العالم لكرة السلة للأندية
كشفت مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية المقامة حاليا في القاهرة، عن تأهل فريقي سان بابلو بورغوس وفلامنغو إلى المباراة النهائية. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T20:58+0000
2022-02-11T20:58+0000
2022-02-11T20:59+0000
رياضة
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في المباراة الأولى انتهى اللقاء بفوز بورغوس الإسباني على الزمالك المصري بنتيجة 78-61.بدوره أنهى فلامنغو البرازيلي المواجهة الثانية لصالحه بفوزه على نظيره لايك لاند ماجيك الأمريكي بنتيجة 94-71.وتقام بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية لأول مرة في قارة إفريقيا، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 13 فبراير/شباط الجاري.ومن المقرر أن يقام نهائي مونديال السلة للأندية بعد غدا الأحد، فيما سيلعب الزمالك المصري أمام لايك لاند ماجيك الأمريكي في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث، في نفس اليوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
تأهل بورغوس وفلامنغو إلى نهائي كأس العالم لكرة السلة للأندية
20:58 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 20:59 GMT 11.02.2022) تابعنا عبر
كشفت مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية المقامة حاليا في القاهرة، عن تأهل فريقي سان بابلو بورغوس وفلامنغو إلى المباراة النهائية.
في المباراة الأولى انتهى اللقاء بفوز بورغوس الإسباني على الزمالك المصري بنتيجة 78-61.
بدوره أنهى فلامنغو البرازيلي المواجهة الثانية لصالحه بفوزه على نظيره لايك لاند ماجيك الأمريكي بنتيجة 94-71.
وتقام بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية لأول مرة في قارة إفريقيا، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 13 فبراير/شباط الجاري.
ومن المقرر أن يقام نهائي مونديال السلة للأندية بعد غدا الأحد، فيما سيلعب الزمالك المصري أمام لايك لاند ماجيك الأمريكي في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث، في نفس اليوم.