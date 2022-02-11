عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220211/تأهل-بورغوس-وفلامنغو-إلى-نهائي-كأس-العالم-لكرة-السلة-للأندية-1058436151.html
تأهل بورغوس وفلامنغو إلى نهائي كأس العالم لكرة السلة للأندية
تأهل بورغوس وفلامنغو إلى نهائي كأس العالم لكرة السلة للأندية
كشفت مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية المقامة حاليا في القاهرة، عن تأهل فريقي سان بابلو بورغوس وفلامنغو إلى المباراة النهائية. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T20:58+0000
2022-02-11T20:59+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058436126_0:43:2867:1656_1920x0_80_0_0_26227b17f32242d8de8826ddb36ff0de.jpg
في المباراة الأولى انتهى اللقاء بفوز بورغوس الإسباني على الزمالك المصري بنتيجة 78-61.بدوره أنهى فلامنغو البرازيلي المواجهة الثانية لصالحه بفوزه على نظيره لايك لاند ماجيك الأمريكي بنتيجة 94-71.وتقام بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية لأول مرة في قارة إفريقيا، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 13 فبراير/شباط الجاري.ومن المقرر أن يقام نهائي مونديال السلة للأندية بعد غدا الأحد، فيما سيلعب الزمالك المصري أمام لايك لاند ماجيك الأمريكي في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث، في نفس اليوم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058436126_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_952e0754326b4ca4e608eb9923a8ce50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

تأهل بورغوس وفلامنغو إلى نهائي كأس العالم لكرة السلة للأندية

20:58 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 20:59 GMT 11.02.2022)
© AFP 2022 / INTI OCONنادي فلامينغو البرازيلي لكرة السلة
نادي فلامينغو البرازيلي لكرة السلة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / INTI OCON
تابعنا عبرGoogle news
كشفت مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية المقامة حاليا في القاهرة، عن تأهل فريقي سان بابلو بورغوس وفلامنغو إلى المباراة النهائية.
في المباراة الأولى انتهى اللقاء بفوز بورغوس الإسباني على الزمالك المصري بنتيجة 78-61.
بدوره أنهى فلامنغو البرازيلي المواجهة الثانية لصالحه بفوزه على نظيره لايك لاند ماجيك الأمريكي بنتيجة 94-71.
وتقام بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية لأول مرة في قارة إفريقيا، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 13 فبراير/شباط الجاري.
ومن المقرر أن يقام نهائي مونديال السلة للأندية بعد غدا الأحد، فيما سيلعب الزمالك المصري أمام لايك لاند ماجيك الأمريكي في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث، في نفس اليوم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала