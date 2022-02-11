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تركيا تعلن القبض على شبكة تختطف معارضين إيرانيين
تركيا تعلن القبض على شبكة تختطف معارضين إيرانيين
أعلنت تركيا، مساء اليوم الجمعة، اعتقال شبكة تعمل لصالح المخابرات الإيرانية مكونة من 14 شخصا لاختطاف ناشطين معارضين لطهران على الأراضي التركية. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T20:25+0000
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وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن شخصا يدعى إحسان صاغلام، صاحب شركة الدفاع "باي صاغلام/By Sağlam"، وآخر إيرانيا يعمل لديه يدعى مرتضى سلطان سنجاري، سعيا لاختطاف معارضين إيرانيين من تركيا.وأضافت أن صاغلام وسنجاري تلقيا تعليمات من شخصين آخرين يدعيان سيد مهدي حسيني وعلي قهرماني حجي أباد، يعملان لصالح المخابرات الإيرانية.وحصل صاغلام وفريقه على مبلغ 150 ألف دولار مقابل اختطاف معارضين إيرانيين، مع تعهد من المخابرات الإيرانية بدفع مبالغ أخرى مقابل شخصيات أخرى يتم اختطافها.والتقى صاغلام وسنجاري معارضين إيرانيين تلقوا أسماءهم من المخابرات في طهران وكسبوا ثقتهم، من بينهم المعارض برتبة عقيد يعقوب حافظ، المقيم بولاية دنيزلي التركية، والذي خدم في الجيش الإيراني.وقامت الشبكة الإيرانية، بتعذيب "المهرب" الذي نقل العسكري الإيراني السابق إلى تركيا من أجل الوصول إلى مكانه.وبالفعل، توصل صاغلام وسنجاري إلى مكان حافظ وأبلغاه أنه ملاحق من قبل المخابرات الإيرانية، وعرضا عليه تهريبه إلى بلد آخر عبر العراق، ليتم تسليمه إلى ضباط المخابرات الإيرانية في 17 فبراير / شباط 2019، بحسب الوكالة التركية.وتمكن جهاز المخابرات والأمن التركي من الإيقاع بالشبكة المكونة من إيرانيين اثنين و12 تركيا، وجرت إحالتهم إلى السلطات القضائية، التي أمرت بحبسهم، كما تنم ملاحقة 3 مواطنين إيرانيين في إطار القضية ذاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/صحيفة-عبرية-تنشر-تفاصيل-محاولة-اغتيال-رجل-أعمال-إسرائيلي-في-تركيا-1058379613.html
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تركيا تعلن القبض على شبكة تختطف معارضين إيرانيين

20:25 GMT 11.02.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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أعلنت تركيا، مساء اليوم الجمعة، اعتقال شبكة تعمل لصالح المخابرات الإيرانية مكونة من 14 شخصا لاختطاف ناشطين معارضين لطهران على الأراضي التركية.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن شخصا يدعى إحسان صاغلام، صاحب شركة الدفاع "باي صاغلام/By Sağlam"، وآخر إيرانيا يعمل لديه يدعى مرتضى سلطان سنجاري، سعيا لاختطاف معارضين إيرانيين من تركيا.
وأضافت أن صاغلام وسنجاري تلقيا تعليمات من شخصين آخرين يدعيان سيد مهدي حسيني وعلي قهرماني حجي أباد، يعملان لصالح المخابرات الإيرانية.
وحصل صاغلام وفريقه على مبلغ 150 ألف دولار مقابل اختطاف معارضين إيرانيين، مع تعهد من المخابرات الإيرانية بدفع مبالغ أخرى مقابل شخصيات أخرى يتم اختطافها.
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11:20 GMT
والتقى صاغلام وسنجاري معارضين إيرانيين تلقوا أسماءهم من المخابرات في طهران وكسبوا ثقتهم، من بينهم المعارض برتبة عقيد يعقوب حافظ، المقيم بولاية دنيزلي التركية، والذي خدم في الجيش الإيراني.
وقامت الشبكة الإيرانية، بتعذيب "المهرب" الذي نقل العسكري الإيراني السابق إلى تركيا من أجل الوصول إلى مكانه.
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
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وبالفعل، توصل صاغلام وسنجاري إلى مكان حافظ وأبلغاه أنه ملاحق من قبل المخابرات الإيرانية، وعرضا عليه تهريبه إلى بلد آخر عبر العراق، ليتم تسليمه إلى ضباط المخابرات الإيرانية في 17 فبراير / شباط 2019، بحسب الوكالة التركية.
وتمكن جهاز المخابرات والأمن التركي من الإيقاع بالشبكة المكونة من إيرانيين اثنين و12 تركيا، وجرت إحالتهم إلى السلطات القضائية، التي أمرت بحبسهم، كما تنم ملاحقة 3 مواطنين إيرانيين في إطار القضية ذاتها.
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