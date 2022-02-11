https://arabic.sputniknews.com/20220211/تركيا-تعلن-القبض-على-شبكة-تختطف-معارضين-إيرانيين-1058435034.html
تركيا تعلن القبض على شبكة تختطف معارضين إيرانيين
تركيا تعلن القبض على شبكة تختطف معارضين إيرانيين
أعلنت تركيا، مساء اليوم الجمعة، اعتقال شبكة تعمل لصالح المخابرات الإيرانية مكونة من 14 شخصا لاختطاف ناشطين معارضين لطهران على الأراضي التركية. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن شخصا يدعى إحسان صاغلام، صاحب شركة الدفاع "باي صاغلام/By Sağlam"، وآخر إيرانيا يعمل لديه يدعى مرتضى سلطان سنجاري، سعيا لاختطاف معارضين إيرانيين من تركيا.وأضافت أن صاغلام وسنجاري تلقيا تعليمات من شخصين آخرين يدعيان سيد مهدي حسيني وعلي قهرماني حجي أباد، يعملان لصالح المخابرات الإيرانية.وحصل صاغلام وفريقه على مبلغ 150 ألف دولار مقابل اختطاف معارضين إيرانيين، مع تعهد من المخابرات الإيرانية بدفع مبالغ أخرى مقابل شخصيات أخرى يتم اختطافها.والتقى صاغلام وسنجاري معارضين إيرانيين تلقوا أسماءهم من المخابرات في طهران وكسبوا ثقتهم، من بينهم المعارض برتبة عقيد يعقوب حافظ، المقيم بولاية دنيزلي التركية، والذي خدم في الجيش الإيراني.وقامت الشبكة الإيرانية، بتعذيب "المهرب" الذي نقل العسكري الإيراني السابق إلى تركيا من أجل الوصول إلى مكانه.وبالفعل، توصل صاغلام وسنجاري إلى مكان حافظ وأبلغاه أنه ملاحق من قبل المخابرات الإيرانية، وعرضا عليه تهريبه إلى بلد آخر عبر العراق، ليتم تسليمه إلى ضباط المخابرات الإيرانية في 17 فبراير / شباط 2019، بحسب الوكالة التركية.وتمكن جهاز المخابرات والأمن التركي من الإيقاع بالشبكة المكونة من إيرانيين اثنين و12 تركيا، وجرت إحالتهم إلى السلطات القضائية، التي أمرت بحبسهم، كما تنم ملاحقة 3 مواطنين إيرانيين في إطار القضية ذاتها.
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https://arabic.sputniknews.com/20211204/إعلام-تركيا-تطالب-بسجن-16-متهما-بالتجسس-لصالح-المخابرات-الإسرائيلية-1053532307.html
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تركيا تعلن القبض على شبكة تختطف معارضين إيرانيين
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أعلنت تركيا، مساء اليوم الجمعة، اعتقال شبكة تعمل لصالح المخابرات الإيرانية مكونة من 14 شخصا لاختطاف ناشطين معارضين لطهران على الأراضي التركية.
وقالت وكالة الأناضول
الرسمية إن شخصا يدعى إحسان صاغلام، صاحب شركة الدفاع "باي صاغلام/By Sağlam"، وآخر إيرانيا يعمل لديه يدعى مرتضى سلطان سنجاري، سعيا لاختطاف معارضين إيرانيين من تركيا.
وأضافت أن صاغلام وسنجاري تلقيا تعليمات من شخصين آخرين يدعيان سيد مهدي حسيني وعلي قهرماني حجي أباد، يعملان لصالح المخابرات الإيرانية.
وحصل صاغلام وفريقه على مبلغ 150 ألف دولار مقابل اختطاف معارضين إيرانيين، مع تعهد من المخابرات الإيرانية بدفع مبالغ أخرى مقابل شخصيات أخرى يتم اختطافها.
والتقى صاغلام وسنجاري معارضين إيرانيين تلقوا أسماءهم من المخابرات في طهران وكسبوا ثقتهم، من بينهم المعارض برتبة عقيد يعقوب حافظ، المقيم بولاية دنيزلي التركية، والذي خدم في الجيش الإيراني.
وقامت الشبكة الإيرانية، بتعذيب "المهرب" الذي نقل العسكري الإيراني السابق إلى تركيا من أجل الوصول إلى مكانه.
وبالفعل، توصل صاغلام وسنجاري إلى مكان حافظ وأبلغاه أنه ملاحق من قبل المخابرات الإيرانية، وعرضا عليه تهريبه إلى بلد آخر عبر العراق، ليتم تسليمه إلى ضباط المخابرات الإيرانية في 17 فبراير / شباط 2019، بحسب الوكالة التركية.
وتمكن جهاز المخابرات والأمن التركي
من الإيقاع بالشبكة المكونة من إيرانيين اثنين و12 تركيا، وجرت إحالتهم إلى السلطات القضائية، التي أمرت بحبسهم، كما تنم ملاحقة 3 مواطنين إيرانيين في إطار القضية ذاتها.