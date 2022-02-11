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https://arabic.sputniknews.com/20220211/رئيس-البرلمان-المصري-يتوجه-إلى-البحرين-في-زيارة-رسمية-1058372464.html
رئيس البرلمان المصري يتوجه إلى البحرين في زيارة رسمية
رئيس البرلمان المصري يتوجه إلى البحرين في زيارة رسمية
يتوجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، على رأس وفد من المجلس، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T10:25+0000
2022-02-11T10:25+0000
العالم العربي
مصر
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وأفاد الموقع الإلكتروني مصراوي، صباح اليوم الجمعة، بأن الزيارة تأتي تلبية للدعوة المُوجهة من فوزية بنت عبد الله زينل، رئيس مجلس النواب البحريني.وتأتي تلك الزيارة في إطار العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، وهي العلاقات التي خلقت حرصا مستمرا من قيادات الدولتين على التنسيق الدائم، بدعوى دعم المصالح الحيوية للشعبين المصري والبحريني، بالإضافة إلى تبادل الرؤى تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ويفترض خلال زيارة الوفد البرلماني المصري أن يعقد حنفي جبالي جلسة مباحثات موسعة مع فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني.ويذكر أن هذا الاجتماع يعقد بهدف بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية، كما ستشهد الزيارة لقاءات مع عدد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى، بدعوى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة، حتى تتناسب مع خصوصية تلك العلاقات وعمقها التاريخي.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/السيسي-يستقبل-رئيسة-مجلس-النواب-البحريني-1054488004.html
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العالم العربي, مصر

رئيس البرلمان المصري يتوجه إلى البحرين في زيارة رسمية

10:25 GMT 11.02.2022
© Photo / Youtube\\egyptparl33البرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Photo / Youtube\\egyptparl33
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يتوجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، على رأس وفد من المجلس، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين.
وأفاد الموقع الإلكتروني مصراوي، صباح اليوم الجمعة، بأن الزيارة تأتي تلبية للدعوة المُوجهة من فوزية بنت عبد الله زينل، رئيس مجلس النواب البحريني.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
السيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب البحريني
23 ديسمبر 2021, 13:12 GMT
وتأتي تلك الزيارة في إطار العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، وهي العلاقات التي خلقت حرصا مستمرا من قيادات الدولتين على التنسيق الدائم، بدعوى دعم المصالح الحيوية للشعبين المصري والبحريني، بالإضافة إلى تبادل الرؤى تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويفترض خلال زيارة الوفد البرلماني المصري أن يعقد حنفي جبالي جلسة مباحثات موسعة مع فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني.
ويذكر أن هذا الاجتماع يعقد بهدف بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية، كما ستشهد الزيارة لقاءات مع عدد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى، بدعوى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة، حتى تتناسب مع خصوصية تلك العلاقات وعمقها التاريخي.
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