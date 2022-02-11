رئيس البرلمان المصري يتوجه إلى البحرين في زيارة رسمية

وأفاد الموقع الإلكتروني مصراوي، صباح اليوم الجمعة، بأن الزيارة تأتي تلبية للدعوة المُوجهة من فوزية بنت عبد الله زينل، رئيس مجلس النواب البحريني.وتأتي تلك الزيارة في إطار العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، وهي العلاقات التي خلقت حرصا مستمرا من قيادات الدولتين على التنسيق الدائم، بدعوى دعم المصالح الحيوية للشعبين المصري والبحريني، بالإضافة إلى تبادل الرؤى تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ويفترض خلال زيارة الوفد البرلماني المصري أن يعقد حنفي جبالي جلسة مباحثات موسعة مع فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني.ويذكر أن هذا الاجتماع يعقد بهدف بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية، كما ستشهد الزيارة لقاءات مع عدد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى، بدعوى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة، حتى تتناسب مع خصوصية تلك العلاقات وعمقها التاريخي.
وتأتي تلك الزيارة في إطار العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، وهي العلاقات التي خلقت حرصا مستمرا من قيادات الدولتين على التنسيق الدائم، بدعوى دعم المصالح الحيوية للشعبين المصري والبحريني، بالإضافة إلى تبادل الرؤى تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويفترض خلال زيارة الوفد البرلماني المصري أن يعقد حنفي جبالي جلسة مباحثات موسعة مع فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني.
ويذكر أن هذا الاجتماع يعقد بهدف بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية، كما ستشهد الزيارة لقاءات مع عدد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى، بدعوى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة، حتى تتناسب مع خصوصية تلك العلاقات وعمقها التاريخي.