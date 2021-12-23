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https://arabic.sputniknews.com/20211223/السيسي-يستقبل-رئيسة-مجلس-النواب-البحريني-1054488004.html
السيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب البحريني
السيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب البحريني
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيسة مجلس النواب البحريني زينب بنت عبد الله، وجرى اللقاء بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، وسفير مملكة البحرين... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T13:12+0000
2021-12-23T13:12+0000
2021-12-23T13:12+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
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جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، على "فيسبوك"، اليوم الخميس.وخلال اللقاء أشاد السيسي بمتانة العلاقات بين مصر والبحرين، مشيرا إلى أن البلدين لديهما توافق في وجهات النظر والرؤى تجاه جميع القضايا.وطلب الرئيس المصري من رئيسة مجلس النواب البحريني نقل تحياته إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين.أما رئيسة مجلس النواب البحريني، فأكدت اعتزاز بلادها بما يجمعها مع مصر من أواصر تاريخية وطيدة، مشيرة إلى حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر في كل المستويات.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن
السيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب البحريني
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيسة مجلس النواب البحريني زينب بنت عبد الله، وجرى اللقاء بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام الجودر.
جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، على "فيسبوك"، اليوم الخميس.
وخلال اللقاء أشاد السيسي بمتانة العلاقات بين مصر والبحرين، مشيرا إلى أن البلدين لديهما
توافق في وجهات
النظر والرؤى تجاه جميع القضايا.
وطلب الرئيس المصري من رئيسة مجلس النواب البحريني نقل تحياته إلى
ملك البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين.
مصر لديها التزام وموقف ثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج.
عبد الفتاح السيسي
رئيس مصر
أما رئيسة مجلس النواب البحريني، فأكدت اعتزاز بلادها بما يجمعها مع مصر من
أواصر تاريخية وطيدة
، مشيرة إلى حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر في كل المستويات.