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السيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب البحريني
السيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب البحريني
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيسة مجلس النواب البحريني زينب بنت عبد الله، وجرى اللقاء بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، وسفير مملكة البحرين... 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T13:12+0000
2021-12-23T13:12+0000
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جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، على "فيسبوك"، اليوم الخميس.وخلال اللقاء أشاد السيسي بمتانة العلاقات بين مصر والبحرين، مشيرا إلى أن البلدين لديهما توافق في وجهات النظر والرؤى تجاه جميع القضايا.وطلب الرئيس المصري من رئيسة مجلس النواب البحريني نقل تحياته إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين.أما رئيسة مجلس النواب البحريني، فأكدت اعتزاز بلادها بما يجمعها مع مصر من أواصر تاريخية وطيدة، مشيرة إلى حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر في كل المستويات.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

السيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب البحريني

13:12 GMT 23.12.2021
© REUTERS / BERNADETT SZABOالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيسة مجلس النواب البحريني زينب بنت عبد الله، وجرى اللقاء بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام الجودر.
جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، على "فيسبوك"، اليوم الخميس.
وخلال اللقاء أشاد السيسي بمتانة العلاقات بين مصر والبحرين، مشيرا إلى أن البلدين لديهما توافق في وجهات النظر والرؤى تجاه جميع القضايا.
وطلب الرئيس المصري من رئيسة مجلس النواب البحريني نقل تحياته إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين.

مصر لديها التزام وموقف ثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج.

عبد الفتاح السيسي
رئيس مصر
أما رئيسة مجلس النواب البحريني، فأكدت اعتزاز بلادها بما يجمعها مع مصر من أواصر تاريخية وطيدة، مشيرة إلى حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر في كل المستويات.
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