https://arabic.sputniknews.com/20220211/ستولتنبرغ-الناتو-يدرس-إمكانية-نشر-مجموعات-قتالية-جديدة-في-دول-إقليم-البحر-الأسود---1058380413.html

ستولتنبرغ: الناتو يدرس إمكانية نشر مجموعات قتالية جديدة في دول إقليم البحر الأسود

ستولتنبرغ: الناتو يدرس إمكانية نشر مجموعات قتالية جديدة في دول إقليم البحر الأسود

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الحلف يبحث إمكانية نشر مجموعات قتالية جديدة، ليس فقط في رومانيا، وإنما في عدد من... 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T11:40+0000

2022-02-11T11:40+0000

2022-02-11T11:42+0000

العالم

الناتو

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بروكسل - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس من قاعدة ميخائيل كوغلنيتشانو العسكرية: "لقد عززنا تواجدنا بالفعل، لكننا ندرس إمكانية المضي في التعزيز، بما في ذلك نشر مجموعات قتالية في رومانيا، وليس فقط هناك، وإنما في دول إقليم البحر الأسود".كما أكد ستولتنبرغ، اعتزام الحلف تعزيز تواجده على الجناح الشرقي لأوروبا، قائلا: "وزراء دفاع دول الحلف سيبحثون الأسبوع المقبل كيفية تعزيز تواجدنا في الاتجاه الشرقي".هذا وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في وقت سابق، أن طائرتين آخرتين محملتين بأسلحة أمريكية وصلتا إلى كييف، ومن بين الأسلحة الموجودة فيها صواريخ مضادة للدبابات من طراز "جافلين".ونشر ريزنيكوف عبر حسابه بـ"تويتر"، صورا لشحنة الأسلحة الأمريكية الجديدة من داخل الطائرتين.وكتب وزير الدفاع الأوكراني، معلقا على الصور "عصفوران آخران في كييف! جافلين، قنابل، وذخيرة دفاعية أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية".وتأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.

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العالم, الناتو