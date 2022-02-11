ستولتنبرغ: الناتو يدرس إمكانية نشر مجموعات قتالية جديدة في دول إقليم البحر الأسود

بروكسل - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس من قاعدة ميخائيل كوغلنيتشانو العسكرية: "لقد عززنا تواجدنا بالفعل، لكننا ندرس إمكانية المضي في التعزيز، بما في ذلك نشر مجموعات قتالية في رومانيا، وليس فقط هناك، وإنما في دول إقليم البحر الأسود".كما أكد ستولتنبرغ، اعتزام الحلف تعزيز تواجده على الجناح الشرقي لأوروبا، قائلا: "وزراء دفاع دول الحلف سيبحثون الأسبوع المقبل كيفية تعزيز تواجدنا في الاتجاه الشرقي".هذا وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في وقت سابق، أن طائرتين آخرتين محملتين بأسلحة أمريكية وصلتا إلى كييف، ومن بين الأسلحة الموجودة فيها صواريخ مضادة للدبابات من طراز "جافلين".ونشر ريزنيكوف عبر حسابه بـ"تويتر"، صورا لشحنة الأسلحة الأمريكية الجديدة من داخل الطائرتين.وكتب وزير الدفاع الأوكراني، معلقا على الصور "عصفوران آخران في كييف! جافلين، قنابل، وذخيرة دفاعية أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية".وتأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الحلف يبحث إمكانية نشر مجموعات قتالية جديدة، ليس فقط في رومانيا، وإنما في عدد من دول إقليم البحر الأسود.
بروكسل - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس من قاعدة ميخائيل كوغلنيتشانو العسكرية: "لقد عززنا تواجدنا بالفعل، لكننا ندرس إمكانية المضي في التعزيز، بما في ذلك نشر مجموعات قتالية في رومانيا، وليس فقط هناك، وإنما في دول إقليم البحر الأسود".
هذا وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في وقت سابق، أن طائرتين آخرتين محملتين بأسلحة أمريكية وصلتا إلى كييف، ومن بين الأسلحة الموجودة فيها صواريخ مضادة للدبابات من طراز "جافلين".
ونشر ريزنيكوف عبر حسابه بـ"تويتر"، صورا لشحنة الأسلحة الأمريكية الجديدة من داخل الطائرتين.
Two more birds in Kyiv! Javelins, grenades & other defensive ammunition for @ArmedForcesUkr.The weight of military aid from our 🇺🇸 partners, which was delivered today-about 130 tons. In general now we got 15th birds with total weight more than 1200 tones! Will be continued 🇺🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/prwZafos72
وكتب وزير الدفاع الأوكراني، معلقا على الصور "عصفوران آخران في كييف! جافلين، قنابل، وذخيرة دفاعية أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.