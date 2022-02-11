https://arabic.sputniknews.com/20220211/سوليفان-واشنطن-تعتقد-أن-روسيا-قد-تهاجم-أوكرانيا-بالتزامن-مع-الألعاب-الأولمبية--1058435171.html

سوليفان: واشنطن تعتقد أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا بالتزامن مع الألعاب الأولمبية

سوليفان: واشنطن تعتقد أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا بالتزامن مع الألعاب الأولمبية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T20:32+0000

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2022-02-11T20:32+0000

روسيا

العالم

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وأضاف: "كما قلنا من قبل، هذه هي اللحظة التي يمكن أن يحدث فيها الغزو في أي لحظة إذا ما أصدر الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين الأمر بالقيام بذلك".ورفض سوليفان تقديم معلومات استخباراتية، لكنه ذكر أنه "على الرغم من التكهنات بأن هذا لن يحدث إلا بعد الأولمبياد، سأوضح أن هذا يمكن أن يحدث خلال الأولمبياد".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220211/قادة-ألمانيا-والولايات-المتحدة-وفرنسا-وكندا-يبحثون-الوضع-حول-أوكرانيا-1058433784.html

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