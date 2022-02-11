https://arabic.sputniknews.com/20220211/غوارديولا-نحتاج-أكثر-من-90-نقطة-للفوز-بلقب-الدوري-الإنجليزي-1058428427.html
غوارديولا: نحتاج أكثر من 90 نقطة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي
غوارديولا: نحتاج أكثر من 90 نقطة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي
أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه ربما يحتاج إلى 95 أو 96 نقطة للفوز باللقب للمرة الثانية تواليا، مشيرا إلى أن الفارق الذي... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T16:17+0000
2022-02-11T16:17+0000
2022-02-11T16:17+0000
رياضة
الإسباني بيب غوارديولا
مانشستر سيتي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104584/97/1045849715_0:98:1696:1052_1920x0_80_0_0_22a272a5d3225cf6ec56175ea39be6b3.jpg
وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة نوريتش سيتي المهدد بالهبوط في الدوري يوم السبت: "يتعين القتال للفوز بالدوري وإذا أردنا تحقيق ذلك فعلينا أن نحصد أكبر عدد من النقاط"، مشيرا إلى أن "الفارق مع ليفربول لا يعني شيئا، يجب أن نفوز كثيرا، يتعين أن نحصد أكثر من 90 نقطة، ربما 95 أو 96 نقطة لنصبح أبطالا".وتحدث غوارديولا عما يقدمه النجم الجزائري رياض محرز، وقال: "أعتقد أن الموسم الماضي كان أفضل، بإمكانه تقديم ما هو أفضل هذا الموسم للوصول إلى المستوى الذي قدمه في آخر 4 أو 5 أشهر من الموسم الماضي، كان مذهلا، إنه يملك الجودة في الإنهاء والشخصية في تنفيذ ركلات الجزاء".هذا ويتفوق مانشستر سيتي في الصدارة بفارق تسع نقاط على ليفربول بعد 24 مباراة لكن غريمه قد يقلص الفارق إلى ست نقاط إذا فاز بمباراته الناقصة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104584/97/1045849715_82:0:1614:1149_1920x0_80_0_0_5db2a7d1d5af9a3d7b76ecf703f356a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, الإسباني بيب غوارديولا, مانشستر سيتي
غوارديولا: نحتاج أكثر من 90 نقطة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي
تابعنا عبر
أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه ربما يحتاج إلى 95 أو 96 نقطة للفوز باللقب للمرة الثانية تواليا، مشيرا إلى أن الفارق الذي يفصله في الصدارة عن ليفربول أقرب مطارديه ليس كافيا لضمان الفوز باللقب.
وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة نوريتش سيتي المهدد بالهبوط في الدوري يوم السبت: "يتعين القتال للفوز بالدوري وإذا أردنا تحقيق ذلك فعلينا أن نحصد أكبر عدد من النقاط"، مشيرا إلى أن "الفارق مع ليفربول لا يعني شيئا، يجب أن نفوز كثيرا، يتعين أن نحصد أكثر من 90 نقطة، ربما 95 أو 96 نقطة لنصبح أبطالا".
وتابع "في العام الأخير أظهر اللاعبون أنهم يخوضون كل مباراة بطموح وإيجابية، ويدركون أنه ربما نخسر ونفقد النقاط، وحينها يتعلق الأمر بسلوكك في تلك اللحظات".
وتحدث غوارديولا عما يقدمه النجم الجزائري رياض محرز، وقال: "أعتقد أن الموسم الماضي كان أفضل، بإمكانه تقديم ما هو أفضل هذا الموسم للوصول إلى المستوى الذي قدمه في آخر 4 أو 5 أشهر من الموسم الماضي، كان مذهلا، إنه يملك الجودة في الإنهاء والشخصية في تنفيذ ركلات الجزاء".
هذا ويتفوق مانشستر سيتي في الصدارة بفارق تسع نقاط على ليفربول بعد 24 مباراة لكن غريمه قد يقلص الفارق إلى ست نقاط إذا فاز بمباراته الناقصة.