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https://arabic.sputniknews.com/20220211/قرويون-ينتقمون-من-تمساح-أكل-الماعز-فيديو-1058370985.html
قرويون ينتقمون من تمساح أكل الماعز... فيديو
قرويون ينتقمون من تمساح أكل الماعز... فيديو
قتل قرويون غاضبون في قرية بالقرب من مدينة ميربور خاس في إقليم السند الباكستاني تمساحًا صغيرًا في مستنقع بعد أن أكل ماعزا، حسب تقارير تريبيون. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
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قال سكان القرية، الواقعة على بعد 12 كيلومترًا من المدينة، إنهم انتقموا من التمساح الذي هاجم الماعز وقتلها. "قتل الزاحف ماعزنا. قتلناه بفأس".ويظهر في اللقطات قرويون يحملون التمساح مقيدًا إلى قرية أخرى. وأوضح رجل: "سنسلم جثة التمساح لمالك الأرض ونحصل على أجر".
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نادي الفيديو

قرويون ينتقمون من تمساح أكل الماعز... فيديو

09:45 GMT 11.02.2022
© Photo / pixabay12019 رأس تمساح صغير
رأس تمساح صغير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Photo / pixabay12019
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قتل قرويون غاضبون في قرية بالقرب من مدينة ميربور خاس في إقليم السند الباكستاني تمساحًا صغيرًا في مستنقع بعد أن أكل ماعزا، حسب تقارير تريبيون.
قال سكان القرية، الواقعة على بعد 12 كيلومترًا من المدينة، إنهم انتقموا من التمساح الذي هاجم الماعز وقتلها. "قتل الزاحف ماعزنا. قتلناه بفأس".
ويظهر في اللقطات قرويون يحملون التمساح مقيدًا إلى قرية أخرى. وأوضح رجل: "سنسلم جثة التمساح لمالك الأرض ونحصل على أجر".
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