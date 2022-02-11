تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220211/قرويون-ينتقمون-من-تمساح-أكل-الماعز-فيديو-1058370985.html
قرويون ينتقمون من تمساح أكل الماعز... فيديو
قرويون ينتقمون من تمساح أكل الماعز... فيديو
قتل قرويون غاضبون في قرية بالقرب من مدينة ميربور خاس في إقليم السند الباكستاني تمساحًا صغيرًا في مستنقع بعد أن أكل ماعزا، حسب تقارير تريبيون. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T09:45+0000
2022-02-11T09:45+0000
2022-02-11T09:45+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1050471612_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e9bf222054b7e05903fd31f24f533fb8.jpg
قال سكان القرية، الواقعة على بعد 12 كيلومترًا من المدينة، إنهم انتقموا من التمساح الذي هاجم الماعز وقتلها. "قتل الزاحف ماعزنا. قتلناه بفأس".ويظهر في اللقطات قرويون يحملون التمساح مقيدًا إلى قرية أخرى. وأوضح رجل: "سنسلم جثة التمساح لمالك الأرض ونحصل على أجر".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1050471612_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9095cf92eeca3144837756ad393ebdf1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
قرويون ينتقمون من تمساح أكل الماعز... فيديو تابعنا عبر
قتل قرويون غاضبون في قرية بالقرب من مدينة ميربور خاس في إقليم السند الباكستاني تمساحًا صغيرًا في مستنقع بعد أن أكل ماعزا، حسب تقارير تريبيون.
قال سكان القرية، الواقعة على بعد 12 كيلومترًا من المدينة،
إنهم انتقموا من التمساح الذي هاجم الماعز وقتله
ا. "قتل الزاحف ماعزنا. قتلناه بفأس".
ويظهر في اللقطات قرويون يحملون التمساح مقيدًا إلى قرية أخرى. وأوضح رجل: "سنسلم جثة التمساح لمالك الأرض ونحصل على أجر".