قناة: مهمة ضابط الارتباط الإسرائيلي في المنامة تأمين الاتصال بالأسطول الخامس الأمريكي
© AFP 2022 / JACK GUEZ المقاتلات الإسرائيلية "إف-16"
© AFP 2022 / JACK GUEZ
قالت قناة عبرية، إنه للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، سيتم تعيين ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي في منصب رسمي في دولة عربية.
وقالت القناة "13"، إن الحديث يدور عن ضابط من البحرية الإسرائيلية سيصل البحرين في الأسابيع المقبلة، وسيكون بمثابة ضابط اتصال للأسطول الأمريكي الخامس، الذي يقع مقره الرئيسي في المملكة.
وأوضحت أن الخطوة جرى الاتفاق عليها، خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للدولة الخليجية الأسبوع الماضي.
وسيكون الضابط الإسرائيلي هو الأول الذي يتم تعيينه بشكل دائم في دولة عربية، لاسيما تلك التي تقع على مقربة من إيران.
وتابعت القناة: "من المتوقع أن يتعمق التعاون، الذي بدأ بضابط من الجيش الإسرائيلي على أراضي دول الخليج، في السنوات المقبلة".
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تعليقا على تقرير القناة "13": "الجيش الإسرائيلي يدرس باستمرار فرص تعميق التعاون العسكري مع دول المنطقة. في الوقت الحالي، لم يتم الاتفاق على وضع ضابط في الجيش الإسرائيلي في دولة أخرى".
לראשונה: קצין צה"ל יוצב באופן קבוע במדינה ערבית— חדשות 13 (@newsisrael13) February 10, 2022
לידיעה המלאה - https://t.co/IpIZRjYKGt@alonbd @usegal pic.twitter.com/yKfPGBaI15
والأسبوع الماضي، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي اتفاقية تعاون أمني مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، والتقى ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في قصره ومعه ولي العهد ورئيس وزراء البلاد.
والجمعة الماضي، قال غانتس إن بلاده قامت وتقوم بتحركات أمنية في دول عربية لم يكشف عنها بعد.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن بلاده بذلت جهودا كبيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية، من أجل تعزيز علاقاتها الأمنية مع دول وزعماء وقادة في العالم العربي.
כמה מילים על הפעילות שלנו במזרח התיכון.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 4, 2022
בחודשים האחרונים אני משקיע מאמצים גדולים לחיזוק היחסים הביטחוניים שלנו עם מדינות ומנהיגים בעולם הערבי. הביקור בבחריין במסגרתו נחתם הסכם לשיתוף פעולה ביטחוני, מצטרף להסכם עם מרוקו ולביקורים בירדן, ברמאללה ולמהלכים נוספים שלא אוכל לפרט. pic.twitter.com/5RE6RigZhS
ووقعت إسرائيل والبحرين في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.