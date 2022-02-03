إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني بينهما

جاء ذلك خلال زيارة غانتس إلى البحرين، التي تعد الأولى من نوعها منذ اتفاق التطبيع بين البلدين.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد "وقع غانتس اتفاقية أمنية مع نظيره البحريني تسمح بالتعاون وتعزيز التحالف الاستراتيجي مع الدول العربية في الشرق الأوسط، على خلفية التهديد الإيراني".ونقلت الهيئة عن غانتس قوله أن الاتفاقية "ستسمح بتعميق التعاون وستعزز أمن البلدين".والتقى غانتس، اليوم الخميس، بملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في قصره، وكذلك مع ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، وأيضا مع القائد العام للقوات المسلحة الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ووزير الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي.وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد أفادت أمس الأربعاء، بأن زيارة غانتس لمملكة البحرين، هو توجيه رسالة مباشرة إلى إيران، تقضي بأن تل أبيب ستوقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع البحرين، فضلا عن مباركة دول خليجية أخرى لتلك الخطوة، خاصة مع سماح السعودية بعبور طائرة غانتس في مجالها الجوي.يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد وصل ظهر الأربعاء، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها.
والتقى غانتس، اليوم الخميس، بملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في قصره، وكذلك مع ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، وأيضا مع القائد العام للقوات المسلحة الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ووزير الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي.
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد أفادت أمس الأربعاء، بأن زيارة غانتس لمملكة البحرين، هو توجيه رسالة مباشرة إلى إيران، تقضي بأن تل أبيب ستوقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع البحرين، فضلا عن مباركة دول خليجية أخرى لتلك الخطوة، خاصة مع سماح السعودية بعبور طائرة غانتس في مجالها الجوي.