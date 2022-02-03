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https://arabic.sputniknews.com/20220203/إسرائيل-والبحرين-توقعان-اتفاقية-لتعزيز-التعاون-الأمني-بينهما-1057864728.html
إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني بينهما
إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني بينهما
وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع نظيره البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T14:29+0000
2022-02-03T14:44+0000
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جاء ذلك خلال زيارة غانتس إلى البحرين، التي تعد الأولى من نوعها منذ اتفاق التطبيع بين البلدين.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد "وقع غانتس اتفاقية أمنية مع نظيره البحريني تسمح بالتعاون وتعزيز التحالف الاستراتيجي مع الدول العربية في الشرق الأوسط، على خلفية التهديد الإيراني".ونقلت الهيئة عن غانتس قوله أن الاتفاقية "ستسمح بتعميق التعاون وستعزز أمن البلدين".والتقى غانتس، اليوم الخميس، بملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في قصره، وكذلك مع ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، وأيضا مع القائد العام للقوات المسلحة الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ووزير الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي.وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد أفادت أمس الأربعاء، بأن زيارة غانتس لمملكة البحرين، هو توجيه رسالة مباشرة إلى إيران، تقضي بأن تل أبيب ستوقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع البحرين، فضلا عن مباركة دول خليجية أخرى لتلك الخطوة، خاصة مع سماح السعودية بعبور طائرة غانتس في مجالها الجوي.يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد وصل ظهر الأربعاء، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/موقع-عبري-يكشف-هدف-زيارة-غانتس-إلى-البحرين-1057834403.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني بينهما

14:29 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 14:44 GMT 03.02.2022)
© REUTERS / AMIR COHENبني غانتس رئيس حزب "أبيض أزرق" يلقي كلمة بعد الإعلان عن استطلاعات الرأي في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في مقر حزبه في تل أبيب
بني غانتس رئيس حزب أبيض أزرق يلقي كلمة بعد الإعلان عن استطلاعات الرأي في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في مقر حزبه في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / AMIR COHEN
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وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع نظيره البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة غانتس إلى البحرين، التي تعد الأولى من نوعها منذ اتفاق التطبيع بين البلدين.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد "وقع غانتس اتفاقية أمنية مع نظيره البحريني تسمح بالتعاون وتعزيز التحالف الاستراتيجي مع الدول العربية في الشرق الأوسط، على خلفية التهديد الإيراني".

ونقلت الهيئة عن غانتس قوله أن الاتفاقية "ستسمح بتعميق التعاون وستعزز أمن البلدين".
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
موقع عبري يكشف هدف زيارة غانتس إلى البحرين
10:47 GMT
والتقى غانتس، اليوم الخميس، بملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في قصره، وكذلك مع ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، وأيضا مع القائد العام للقوات المسلحة الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ووزير الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي.
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد أفادت أمس الأربعاء، بأن زيارة غانتس لمملكة البحرين، هو توجيه رسالة مباشرة إلى إيران، تقضي بأن تل أبيب ستوقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع البحرين، فضلا عن مباركة دول خليجية أخرى لتلك الخطوة، خاصة مع سماح السعودية بعبور طائرة غانتس في مجالها الجوي.
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد وصل ظهر الأربعاء، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها.
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