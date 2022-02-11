موقوف في قضية جنائية... النيابة العامة السعودية تعيد طالبا جامعيا إلى الدراسة

وأعادت نيابة الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف في إحدى النيابات العامة بالمنطقة الشرقية، الطالب المفصول إلى الدراسة، بعد طي قيده من الجامعة لتغيبه عن حضور الاختبارات الدراسية للفصل الدراسي المنصرم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".جاء ذلك بعد تلقي نيابة الرقابة، شكوى من والد الطالب، تفيد بتظلمه من قيام الجامعة بطي قيد ابنه الموقوف في قضية جنائية، لتخلفه عن حضور الاختبارات.وبعد فحص النيابة الشكوى، خاطبت الجامعة للنظر في تمكين الموقوف من حقه النظامي، في إكمال دراسته الجامعية، التي بدورها نظرت بشكل عاجل في هذا الطلب وتمت إعادته لمقاعد الدراسة.ونقلت "واس" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، تأكيد أن "التعليم يُعد من الحقوق النظامية التي كفلتها الأنظمة والتعليمات للموقوفين والسجناء في المملكة، وفق ممارسات تعليمية متطورة تتم في سجون المملكة، بالتعاون مع وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي إضافة إلى التأهيل والتدريب الذي يتم وفق ممارسات مهنية عالية".
أمرت النيابة العامة في السعودية بإعادة طالب جامعي إلى الدراسة، بعد فصله، بسبب سجنه في قضائية جنائية.
وأعادت نيابة الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف في إحدى النيابات العامة بالمنطقة الشرقية، الطالب المفصول إلى الدراسة، بعد طي قيده من الجامعة لتغيبه عن حضور الاختبارات الدراسية للفصل الدراسي المنصرم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
جاء ذلك بعد تلقي نيابة الرقابة، شكوى من والد الطالب، تفيد بتظلمه من قيام الجامعة بطي قيد ابنه الموقوف في قضية جنائية، لتخلفه عن حضور الاختبارات.
وبعد فحص النيابة الشكوى، خاطبت الجامعة للنظر في تمكين الموقوف من حقه النظامي، في إكمال دراسته الجامعية، التي بدورها نظرت بشكل عاجل في هذا الطلب وتمت إعادته لمقاعد الدراسة.
ونقلت "واس" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، تأكيد أن "التعليم يُعد من الحقوق النظامية التي كفلتها الأنظمة والتعليمات للموقوفين والسجناء في المملكة، وفق ممارسات تعليمية متطورة تتم في سجون المملكة، بالتعاون مع وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي إضافة إلى التأهيل والتدريب الذي يتم وفق ممارسات مهنية عالية".