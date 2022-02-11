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وزيرة الخارجية الألمانية تصل مصر لأول مرة بعد توليها منصبها
وزيرة الخارجية الألمانية تصل مصر لأول مرة بعد توليها منصبها
أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الجمعة، عن وصول وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ‏إلى العاصمة المصرية.‏ 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T18:48+0000
2022-02-11T18:48+0000
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وأشارت السفارة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن بيربوك ستجري محادثات سياسية في القاهرة حتى غد السبت الموافق 12 فبراير/ شباط الجاري.وتابعت أن "هذه هي أول زيارة رسمية تجريها وزيرة الخارجية الألمانية إلى القاهرة منذ أن تولت منصبها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما يؤكد دور مصر المهم".وخلال زيارتها الأولى لمصر، ستلتقي أنالينا بيربوك مع نظيرها المصري، سامح شكري، وعدد من المسؤولين، لبحث القضايا الإقليمية والدولية المهمة، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.وستستعرض الوزيرة الألمانية مع المسؤولين المصريين مجالات التعاون فيما يتعلق بالمؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، والذىي من المقرر أن تستضيفه مصر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب "الأهرام".ووصلت بيربوك إلى مصر قادمة من الأردن، وذلك ضمن زيارة تقوم بها للشرق الأوسط.وعقب زيارتها للأردن، وجهت وزيرة الخارجية الألمانية رسالة إلى نظيرها الأردني، أيمن الصفدي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، جاء فيها: "شكرا لحسن ضيافتكم هنا في عمان. لقد عرفنا بعضنا البعض منذ أول أسبوع لي في المنصب، وركزنا اليوم على جهودنا المشتركة في رعاية اللاجئين وإمكانيات تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط. دعونا نواصل العمل الجيد".وتعد أنالينا بيربوك هي أول امرأة تتولى حقيبة وزارة الخارجية في تاريخ ألمانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/وزيرة-الخارجية-الألمانية-الأردن-يتحمل-أزمات-أكثر-من-أي-دولة-في-الشرق-الأوسط-1058382273.html
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العالم, أخبار ألمانيا, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

وزيرة الخارجية الألمانية تصل مصر لأول مرة بعد توليها منصبها

18:48 GMT 11.02.2022
© REUTERS / ALAA AL SUKHNIوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
© REUTERS / ALAA AL SUKHNI
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أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الجمعة، عن وصول وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ‏إلى العاصمة المصرية.‏
وأشارت السفارة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن بيربوك ستجري محادثات سياسية في القاهرة حتى غد السبت الموافق 12 فبراير/ شباط الجاري.
وتابعت أن "هذه هي أول زيارة رسمية تجريها وزيرة الخارجية الألمانية إلى القاهرة منذ أن تولت منصبها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما يؤكد دور مصر المهم".
وخلال زيارتها الأولى لمصر، ستلتقي أنالينا بيربوك مع نظيرها المصري، سامح شكري، وعدد من المسؤولين، لبحث القضايا الإقليمية والدولية المهمة، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
وستستعرض الوزيرة الألمانية مع المسؤولين المصريين مجالات التعاون فيما يتعلق بالمؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، والذىي من المقرر أن تستضيفه مصر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب "الأهرام".
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
وزيرة الخارجية الألمانية: الأردن يتحمل أزمات أكثر من أي دولة في الشرق الأوسط
11:51 GMT
ووصلت بيربوك إلى مصر قادمة من الأردن، وذلك ضمن زيارة تقوم بها للشرق الأوسط.
وعقب زيارتها للأردن، وجهت وزيرة الخارجية الألمانية رسالة إلى نظيرها الأردني، أيمن الصفدي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، جاء فيها: "شكرا لحسن ضيافتكم هنا في عمان. لقد عرفنا بعضنا البعض منذ أول أسبوع لي في المنصب، وركزنا اليوم على جهودنا المشتركة في رعاية اللاجئين وإمكانيات تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط. دعونا نواصل العمل الجيد".
وتعد أنالينا بيربوك هي أول امرأة تتولى حقيبة وزارة الخارجية في تاريخ ألمانيا.
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