وزيرة الخارجية الألمانية تصل مصر لأول مرة بعد توليها منصبها
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الجمعة، عن وصول وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى العاصمة المصرية.
وأشارت السفارة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن بيربوك ستجري محادثات سياسية في القاهرة حتى غد السبت الموافق 12 فبراير/ شباط الجاري.
وتابعت أن "هذه هي أول زيارة رسمية تجريها وزيرة الخارجية الألمانية إلى القاهرة منذ أن تولت منصبها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما يؤكد دور مصر المهم".
وصلت للتو وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى🇪🇬وستجري محادثات سياسية في القاهرة حتى12فبراير.— German Embassy Cairo (@GermanEmbCairo) February 11, 2022
هذه الزيارة هي أول زيارة رسمية لمصر منذ تولي الوزيرة مهامها في ديسمبر 2021. وهذا يؤكد دور #مصر المهم ويسعدنا أن نرحب بها في وقت مبكر.
#بيربوك_في_مصر #التعاون_الألماني_المصري🤝 pic.twitter.com/8yMj0urYFv
وخلال زيارتها الأولى لمصر، ستلتقي أنالينا بيربوك مع نظيرها المصري، سامح شكري، وعدد من المسؤولين، لبحث القضايا الإقليمية والدولية المهمة، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
وستستعرض الوزيرة الألمانية مع المسؤولين المصريين مجالات التعاون فيما يتعلق بالمؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، والذىي من المقرر أن تستضيفه مصر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب "الأهرام".
ووصلت بيربوك إلى مصر قادمة من الأردن، وذلك ضمن زيارة تقوم بها للشرق الأوسط.
وعقب زيارتها للأردن، وجهت وزيرة الخارجية الألمانية رسالة إلى نظيرها الأردني، أيمن الصفدي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، جاء فيها: "شكرا لحسن ضيافتكم هنا في عمان. لقد عرفنا بعضنا البعض منذ أول أسبوع لي في المنصب، وركزنا اليوم على جهودنا المشتركة في رعاية اللاجئين وإمكانيات تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط. دعونا نواصل العمل الجيد".
Thank you @AymanHsafadi for your hospitality here in #Amman. We've known each other since my very first week in office. Today we focused on our joint efforts in caring for #refugees and possibilities to revitalize the #MEPP. Let’s continue the good work.— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) February 11, 2022
وتعد أنالينا بيربوك هي أول امرأة تتولى حقيبة وزارة الخارجية في تاريخ ألمانيا.