https://arabic.sputniknews.com/20220211/وزيرة-الخارجية-الألمانية-تصل-مصر-لأول-مرة-بعد-توليها-منصبها-1058432796.html

وزيرة الخارجية الألمانية تصل مصر لأول مرة بعد توليها منصبها

وزيرة الخارجية الألمانية تصل مصر لأول مرة بعد توليها منصبها

أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الجمعة، عن وصول وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ‏إلى العاصمة المصرية.‏ 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T18:48+0000

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وأشارت السفارة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن بيربوك ستجري محادثات سياسية في القاهرة حتى غد السبت الموافق 12 فبراير/ شباط الجاري.وتابعت أن "هذه هي أول زيارة رسمية تجريها وزيرة الخارجية الألمانية إلى القاهرة منذ أن تولت منصبها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما يؤكد دور مصر المهم".وخلال زيارتها الأولى لمصر، ستلتقي أنالينا بيربوك مع نظيرها المصري، سامح شكري، وعدد من المسؤولين، لبحث القضايا الإقليمية والدولية المهمة، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.وستستعرض الوزيرة الألمانية مع المسؤولين المصريين مجالات التعاون فيما يتعلق بالمؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، والذىي من المقرر أن تستضيفه مصر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب "الأهرام".ووصلت بيربوك إلى مصر قادمة من الأردن، وذلك ضمن زيارة تقوم بها للشرق الأوسط.وعقب زيارتها للأردن، وجهت وزيرة الخارجية الألمانية رسالة إلى نظيرها الأردني، أيمن الصفدي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، جاء فيها: "شكرا لحسن ضيافتكم هنا في عمان. لقد عرفنا بعضنا البعض منذ أول أسبوع لي في المنصب، وركزنا اليوم على جهودنا المشتركة في رعاية اللاجئين وإمكانيات تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط. دعونا نواصل العمل الجيد".وتعد أنالينا بيربوك هي أول امرأة تتولى حقيبة وزارة الخارجية في تاريخ ألمانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220211/وزيرة-الخارجية-الألمانية-الأردن-يتحمل-أزمات-أكثر-من-أي-دولة-في-الشرق-الأوسط-1058382273.html

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