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https://arabic.sputniknews.com/20220212/الأهلي-المصري-يتوج-ببرونزية-مونديال-الأندية-برباعية-في-شباك-الهلال-السعودي-فيديو-1058461232.html
أهداف مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي (4-0) في مونديال الأندية... فيديو
أهداف مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي (4-0) في مونديال الأندية... فيديو
حقق النادي الأهلي بطل مصر وأفريقيا فوزا عريضا على فريق الهلال السعودي بطل السعودية وآسيا، ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T15:02+0000
2022-02-12T15:12+0000
رياضة
ماتش الأهلي اليوم
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جاءت رباعية الأهلي المصري بشباك الهلال السعودي، بواسطة ياسر إبراهيم ( هدفين) وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية بالدقائق 8 و17 و40 و64.وكان الهلال السعودي (بطل آسيا) قد أكمل المباراة بتسع لاعبين بعد طرد ماتيوس بيريرا ومحمد كنو بالدقيقتين 14 و28.ليحصد الأهلي المصري المركز الثالث بمونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه، ليصبح أكثر الأندية فوزاً بها.فيما حصل الهلال على المركز الرابع للمرة الثانية في مشاركته الثانية بتاريخه.ومن المقرر أن يلتقي بعد قليل فريق تشيلسي الإنجليزي مع بالميراس البرازيلي في نهائي البطولة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم

أهداف مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي (4-0) في مونديال الأندية... فيديو

15:02 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 15:12 GMT 12.02.2022)
© REUTERS / SUHAIB SALEMالأهلي المصري والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2021
الأهلي المصري والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEM
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حقق النادي الأهلي بطل مصر وأفريقيا فوزا عريضا على فريق الهلال السعودي بطل السعودية وآسيا، ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.
جاءت رباعية الأهلي المصري بشباك الهلال السعودي، بواسطة ياسر إبراهيم ( هدفين) وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية بالدقائق 8 و17 و40 و64.
وكان الهلال السعودي (بطل آسيا) قد أكمل المباراة بتسع لاعبين بعد طرد ماتيوس بيريرا ومحمد كنو بالدقيقتين 14 و28.
ليحصد الأهلي المصري المركز الثالث بمونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه، ليصبح أكثر الأندية فوزاً بها.
فيما حصل الهلال على المركز الرابع للمرة الثانية في مشاركته الثانية بتاريخه.
ومن المقرر أن يلتقي بعد قليل فريق تشيلسي الإنجليزي مع بالميراس البرازيلي في نهائي البطولة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش
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