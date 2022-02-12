أهداف مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي (4-0) في مونديال الأندية... فيديو
15:02 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 15:12 GMT 12.02.2022)
حقق النادي الأهلي بطل مصر وأفريقيا فوزا عريضا على فريق الهلال السعودي بطل السعودية وآسيا، ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.
جاءت رباعية الأهلي المصري بشباك الهلال السعودي، بواسطة ياسر إبراهيم ( هدفين) وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية بالدقائق 8 و17 و40 و64.
الأهلي يتقدم..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022
ياسر إبراهيم يسجل بضربة رأسية#الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/VS6kL2m3d0
وكان الهلال السعودي (بطل آسيا) قد أكمل المباراة بتسع لاعبين بعد طرد ماتيوس بيريرا ومحمد كنو بالدقيقتين 14 و28.
المدافع الهداف!— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022
ياسر إبراهيم يسجل للأهلي للمرة الثانية في مرمى الهلال #الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/YBtEKVICMc
ليحصد الأهلي المصري المركز الثالث بمونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه، ليصبح أكثر الأندية فوزاً بها.
الثالث للأهلي..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022
أحمد عبد القادر يراوغ ويضع الكرة في مرمى الهلال#الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/REwNxtal7p
فيما حصل الهلال على المركز الرابع للمرة الثانية في مشاركته الثانية بتاريخه.
بتسديدة قوية من بعيد..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022
السولية يسجل الهدف الرابع للنادي الأهلي #الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/TXPDqPuptX
ومن المقرر أن يلتقي بعد قليل فريق تشيلسي الإنجليزي مع بالميراس البرازيلي في نهائي البطولة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش