https://arabic.sputniknews.com/20220212/البرلمان-الإيراني-نشرف-على-محادثات-فيينا-وعلى-الغرب-اتخاذ-قرارات-سياسية-مهمة-1058448952.html
البرلمان الإيراني: نشرف على محادثات فيينا وعلى الغرب اتخاذ قرارات سياسية مهمة
البرلمان الإيراني: نشرف على محادثات فيينا وعلى الغرب اتخاذ قرارات سياسية مهمة
قالت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الخميس، إن "البرلمان يتابع بدقة القضايا المتعلقة بمحادثات فيينا"، مضيفة أن "عملية التعاون... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T11:02+0000
2022-02-12T11:02+0000
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أخبار إيران
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وأوضح نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس مقتدائي، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، أن "الجولة الأخيرة من المحادثات بين إيران والغرب في فيينا تمضي في مسارها الطبيعي وإذا كان الغربيون يعتزمون التعاون والاعتراف بمصالح الشعب الإيراني فإن الاتفاقات ليست بعيدة".ونوه إلى أن "إيران تسعى من جهة إلى تحييد العقوبات ووقف الأطماع الغربية، ومن جهة أخرى تسعى إلى رفع العقوبات تحقيقا لحقوق شعبها ومصالحه".وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/إيران-الحفاظ-على-القدرات-النووية-السلمية-لن-تستبعد-عن-الطاولة-1058441749.html
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أخبار إيران
البرلمان الإيراني: نشرف على محادثات فيينا وعلى الغرب اتخاذ قرارات سياسية مهمة
11:02 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 11:03 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
قالت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الخميس، إن "البرلمان يتابع بدقة القضايا المتعلقة بمحادثات فيينا"، مضيفة أن "عملية التعاون بين البرلمان والحكومة تزايدت خلال المحادثات النووية".
وأوضح نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس مقتدائي، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية
، أن "الجولة الأخيرة من المحادثات بين إيران والغرب في فيينا تمضي في مسارها الطبيعي وإذا كان الغربيون يعتزمون التعاون والاعتراف بمصالح الشعب الإيراني فإن الاتفاقات ليست بعيدة".
ونوه إلى أن "إيران تسعى من جهة إلى تحييد العقوبات ووقف الأطماع الغربية، ومن جهة أخرى تسعى إلى رفع العقوبات تحقيقا لحقوق شعبها ومصالحه".
وأضاف مقتدائي: "في الوقت الحالي وصلنا في المفاوضات إلى نقطة يتعين على الغربيين فيها اتخاذ قراراتهم السياسية، وفريقنا التفاوضي لديه الصلاحيات اللازمة لإجراء المفاوضات".
وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.